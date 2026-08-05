'Los Simpson' y 'The Big Bang Theory' en Neox ocupan los diez espacios más vistos de la TDT

Publicado: Miércoles 5 Agosto 2026 10:11 (hace 44 minutos)|
Audiencias Martes 4 de Agosto de 2026
12,5%
12,3%
7,6%
5,8%
5,7%
4,6%
2,3%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Martes, 4 de Agosto de 2026
2,3%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
Ranking programas TDT Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:45
16:11
303.000
3,5%
Los Simpson
15:21
15:45
285.000
3,3%
The Big Bang Theory
17:39
18:01
283.000
4,0%
The Big Bang Theory
17:19
17:39
277.000
3,8%
The Big Bang Theory
18:01
18:26
277.000
4,0%
The Big Bang Theory
18:46
19:06
267.000
4,1%
The Big Bang Theory
19:06
19:28
263.000
4,1%
The Big Bang Theory
18:26
18:46
254.000
3,8%
The Big Bang Theory
20:09
20:26
242.000
3,8%
The Big Bang Theory
16:55
17:19
237.000
3,1%
Ranking FDF (2,3%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Setenta y cinco primaveras,un ...
21:12
22:55
233.000
2,8%
La que se avecina Un panico escenico,un bodorrio ...
15:48
17:42
182.000
2,3%
La que se avecina Un robo,un bolso y una ...
14:13
15:48
170.000
2,1%
La que se avecina Un pinchito nublado,una itv ...
17:42
19:44
157.000
2,4%
Cine Bumblebee
22:55
24:59
152.000
2,3%
Ranking Neox (2,2%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:45
16:11
303.000
3,5%
Los Simpson
15:21
15:45
285.000
3,3%
The Big Bang Theory
17:39
18:01
283.000
4,0%
The Big Bang Theory
18:01
18:26
277.000
4,0%
The Big Bang Theory
17:19
17:39
277.000
3,8%
Ranking Nova (2,1%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuento de una noche
21:45
23:17
219.000
2,5%
Emanet
14:56
16:30
210.000
2,5%
Cuidado con el angel
16:30
17:52
197.000
2,6%
Abismo de pasion
20:16
21:43
192.000
2,7%
Mañana es para siempre
17:52
20:16
188.000
2,9%
Ranking Atreseries (2,0%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Lobo,¿estas ahi?
21:55
23:00
231.000
2,6%
Bright minds Los yoqueis tambien mueren
23:00
23:55
205.000
2,7%
Los misterios de murdoch Comando
16:35
17:24
173.000
2,3%
Bright minds El bautismo de los muertos
20:48
21:55
157.000
2,0%
Los misterios de murdoch Preguntemos a la ...
17:24
18:14
144.000
2,0%
Ranking Energy (1,9%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi international Muerte por un pelo
22:49
23:39
202.000
2,5%
Fbi international Ir por libre
21:54
22:49
201.000
2,3%
FBI Amenaza inminente(2 parte)
23:39
24:33
165.000
2,6%
FBI La familia es lo primero
21:06
21:54
141.000
1,8%
La noche de los fbi
20:19
26:30
134.000
2,2%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Lady bloodfight
15:29
17:17
191.000
2,3%
Cine Cincuenta sombras liberadas
22:27
24:17
178.000
2,3%
Cine Corre o muere
17:17
19:13
145.000
2,1%
Cine Dragonfly:la sombra de la libelula
20:45
22:27
133.000
1,7%
Cine Distrito 13
19:13
20:45
112.000
1,8%
Ranking TRECE (1,7%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Canadian pacific
18:35
20:23
204.000
3,2%
Sesion doble Incursion de mil aviones
16:48
18:32
181.000
2,5%
Tu cine Casaca roja
20:23
22:01
176.000
2,3%
Trece y cope es noticia
20:30
20:43
161.000
2,4%
El cascabel
22:01
24:29
158.000
2,0%
Ranking DMAX (1,7%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion:archivos del pasado
15:38
16:26
172.000
2,0%
Desmontando la historia Lost city of ...
23:31
24:20
147.000
2,2%
Expedicion:archivos del pasado
14:49
15:37
140.000
1,6%
La fiebre del oro
16:26
17:18
138.000
1,8%
¿Cómo lo hacen?
22:04
22:27
132.000
1,5%
Ranking Veo7 (1,4%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Los ...
22:03
22:52
205.000
2,3%
Blue bloods,familia de policias Asuntos ...
21:20
22:03
184.000
2,3%
Blue bloods,familia de policias
22:52
23:33
175.000
2,1%
Blue bloods,familia de policias Ciudad sin ...
23:33
24:13
133.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias Culpabilidad por ...
20:36
21:20
132.000
1,8%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
21:49
22:30
112.000
1,3%
Telediario 2
20:58
21:38
97.000
1,3%
Informativo 24h
23:00
23:30
91.000
1,1%
Informativo 24h
22:30
23:00
91.000
1,0%
Teledeporte 2
21:38
21:43
87.000
1,1%
Ranking DKiss (1,2%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche que no termino
21:07
22:00
98.000
1,2%
Piscinas de ensueño
14:20
14:40
77.000
1,1%
Cuando los muertos hablan
22:00
22:54
76.000
0,9%
Piscinas de ensueño
13:57
14:20
70.000
1,1%
La noche que no termino
20:14
21:07
68.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego La chora
22:24
23:17
112.000
1,3%
Aislados(alone) La ley de la tierra
15:04
16:00
107.000
1,2%
Forjado a fuego La cinquedea
21:44
22:24
98.000
1,1%
Aislados(alone)
16:00
16:52
96.000
1,2%
Forjado a fuego El talwar
20:46
21:44
94.000
1,2%
Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Reventar lo nuestro de un modo u ...
21:14
22:03
92.000
1,1%
Infiltrada
22:03
22:58
82.000
0,9%
Chicago Fire Qué rara es la memoria
19:46
20:27
77.000
1,2%
Infiltrada
22:58
23:47
73.000
0,9%
Chicago Fire Destructoterapia
18:52
19:46
69.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,0%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Asalto en la noche
22:01
23:31
133.000
1,6%
Cine Las columnas del cielo
17:05
18:47
94.000
1,3%
Cine The moderator
23:31
24:46
79.000
1,3%
Cine Dos sabuesos despistados
15:21
17:05
77.000
0,9%
Cine Dos pistolas de leyenda
18:47
20:20
69.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Una casa de locos
14:50
15:01
88.000
1,1%
Una casa de locos
15:01
15:22
86.000
1,0%
Los misterios de Laura El misterio de la abadía ...
22:44
23:50
84.000
1,0%
Bluey
15:23
15:30
80.000
0,9%
Bluey
15:30
15:37
73.000
0,8%
Ranking Boing (0,9%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
14:34
14:44
99.000
1,3%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
22:03
22:14
93.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:23
14:34
93.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
20:23
20:34
92.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:58
15:09
91.000
1,1%
Ranking Ten (0,9%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:33
16:33
79.000
0,9%
Caso cerrado
14:37
15:33
63.000
0,8%
Caso cerrado
13:48
14:37
63.000
1,0%
Venganza:millonarios asesinos
21:58
22:50
58.000
0,7%
Caso cerrado
16:33
17:32
56.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Natacion aguas abiertas:campeonato de europa ...
17:22
17:58
100.000
1,4%
Natacion artistica:campeonato de europa femenino ...
15:58
17:02
91.000
1,1%
Deportes
17:02
17:08
79.000
1,0%
Tour de francia femenino(d) ...
18:00
18:55
74.000
1,1%
Ciclismo:vuelta a burgos(d) Gumiel de ...
18:59
19:25
72.000
1,1%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Martes, 4 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Los guerreros de la libertad
23:00
24:37
118.000
1,7%
Cine Justice(2017)
21:36
23:00
103.000
1,2%
Cine El aventurero
15:37
17:35
59.000
0,7%
Real madrid conecta
19:36
21:31
31.000
0,5%
Historia que tu hiciste Champions 2017/18:bayern ...
17:41
19:26
29.000
0,4%