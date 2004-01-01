Tráiler de 'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette', debut de la nueva antología de Ryan Murphy

Disney+ |

Tras el éxito más reciente de la antología 'Monster' de Ryan Murphy, que incluye la miniseries 'Dahmer', 'La historia de Lyle y Erik Menendez' y 'La historia de Ed Gein', el productor se pone al frente de una nueva antología, cuya primera entrega llevará el nombre de 'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette'. Una miniserie de FX, producida por 20th Television, inspirada en el libro de Elizabeth Beller "Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy" y creada por Connor Hines, que verá la luz a través de Disney+ este 13 de febrero.

La plataforma incluirá entonces los tres primeros episodios, y estrenará semanalmente el resto hasta un total de nueve, como parte de una ficción que explora la historia de amor de la icónica pareja formada por John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. Con Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon encarnando a los dos protagonistas, la serie reflejará como Kennedy Jr., considerado parte de la "realeza" estadounidense desde que nació, y Bessette, una estrella por derecho propio, establecieron una conexión inmediata después de que ella pasara de dependienta a ejecutiva de Calvin Klein, donde llegó a ser confidente de su anónimo fundador.

A partir de entonces, se desarrolla una historia de amor que quedó expuesta a ojos del país dada la gran fama y la atención mediática que los acompañó durante el proceso, las cuales llegaron a amenazar con romper la relación. Una trama en la que sus protagonistas estarán acompañados por actores como Grace Gummer en el papel de Caroline Kennedy, Naomi Watts como Jackie Kennedy Onassis, Alessandro Nivola dando vida a Calvin Klein, Leila George en la piel de Kelly Klein, Sydney Lemmon interpretando a Lauren Bessette y Constance Zimmer como Ann Marie Messina.