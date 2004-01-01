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Tráiler de 'El mapa de los anhelos', con Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Rodríguez

Se trata de la adaptación de la novela de la escritora española Alice Kellen publicada por Editorial Planeta y que llegará a Netflix el próximo 17 de julio.

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Publicado: Jueves 11 Junio 2026 19:13 (hace 14 horas)

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El mapa de los anhelos

El mapa de los anhelos

El mapa de los anhelos

2026 - Act

España

Drama

Basada en la novela homónima de Alice Kellen, 'El mapa de los anhelos' sigue la historia de Greta (Alícia Falcó), una joven que debe reconstruir su vida tras la muerte de su hermana Lucy (Georgina Amorós), enferma de leucemia. Antes de fallecer, Lucy le deja una serie de desafíos reunidos en un peculiar mapa que la empujará a enfrentarse a su dolor y a encontrar un nuevo rumbo. En ese camino conocerá a Will (Pablo Álvarez), un joven marcado por su propio pasado. La miniserie llegará a Netflix el próximo 17 de julio.

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