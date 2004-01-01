Tráiler de 'Olivia', nueva serie de Disney+ con Pablo Chiapella, Kira Miró y Fernando Tejero

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Disney+ ha lanzado el tráiler oficial de 'Olivia', su nueva serie española que se estrenará el próximo 1 de julio y está protagonizada por Pablo Chiapella, Maria Schwinning, Nancho Novo, Kira Miró y Fernando Tejero.

La ficción sigue a Mario Rey (Chiapella) , el hombre del tiempo más conocido del país, que tras un inesperado revés personal se ve obligado a regresar junto a su hija al olivar familiar en Jaén. Allí se reencontrará con su padre después de tres décadas sin dirigirse la palabra, dando inicio a una convivencia marcada por los conflictos del pasado y las segundas oportunidades.

Dirigida por Juanma Pachón y compuesta por seis episodios, la serie combina comedia y drama familiar con los olivares andaluces como escenario principal. Completan el reparto Lamine Thior, Lalachus, María Barranco, Irene Arcos, Enrique Villén, JJ Vaquero y Agustín Jiménez, entre otros.