Tráiler de la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'

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Amazon ha presentado en el contexto de la Comic-Con de San Diego el tráiler de la tercera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'. La serie más cara de la televisión estrenará su nueva temporada unos dos años y medio después de haber emitido la segunda, el próximo 11 de noviembre de 2026.

Tras el panel, tenemos nuevos detalles de esta tercera tanda de episodios, que se desarrollan cinco años después de los eventos de la segunda temporada. Con un tono mucho más oscuro propiciado por una guerra abierta en la Tierra Media, Sauron ya no se esconde y mantiene una lucha encarnizada contra los elfos.

Sus ejércitos se han paseado por medio mundo, conquistando todo lo que podían a su paso. Sólo algunas pequeñas tierras separan a Sauron de la dominación total. Ahora, las partes libres deberán buscar una forma de unirse en su lucha contra el tiempo para prevenir que Sauron conquiste su objetivo de dominación de todos los seres vivientes.

La principal novedad desvelada en la Comic-Con es la lista de nuevos fichajes para esta temporada, donde destaca Simon Pegg como la voz de Balrog en la versión original. También estará el actor de 'Stranger Things' Jamie Campbell Bower, que dará vista a Celeborn, marido de Galadriel.