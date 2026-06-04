El tráiler de la tercera temporada de 'Silo' da las primeras pistas sobre el origen de todo

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Apple ha desvelado las primeras imágenes de la tercera temporada de 'Silo', que la plataforma de streaming estrenará el próximo 1 de julio. Aunque la mayoría de lo mostrado se centra en los efectos que tienen las acciones de Juliette dentro del silo, el avance también muestra varias imágenes de los flashbacks que irán desvelando el origen de toda la estructura, tal y como se pudo ver en el sorprendente final de la segunda temporada.

Dentro del silo, Juliette sobrevive a su "limpieza" pero regresa sin recordar nada. Una amnesia aparentemente provocada por el fuego, pero que como el tráiler sugiere puede tener otro tipo de origen. Mientras ella intenta recordar, el silo sufre otra amenaza en su interior.

Paralelamente, sabremos más del pasado, donde la periodista Helen Drew (Jessica Henwick) y el congresista Daniel Keene (Ashley Zukerman) descubren una conspiración que les arrastra a una serie de acontecimientos con consecuencias catastróficas e irreversibles. En el tráiler se pueden apreciar imágenes fugaces de los primeros habitantes entrando en los silos así como una vista aérea de todo el proyecto, en el que se pueden ver todos los silos.

La serie, que adapta las novelas distópicas del escritor Hugh Howley, terminará en su cuarta temporada, ya renovada. Adapta así un total de nueve libros, publicados entre 2011 y 2013, que están divididos en tres segmentos: "Wool", "Shift" y "Dust".