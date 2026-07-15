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Netflix ha publicado el primer tráiler de la tercera temporada de 'Mi vida con los chicos Walter', la serie juvenil ambientada en un rancho americano que sigue la vida de la numerosa familia Walter.

Si recordamos, la segunda temporada terminó con un doble cliffhanger. Tras dos temporadas de quiero y no puedo, Jackie (Nikki Rodriguez) terminó confensándole a Cole (Noah LaLonde) sus verdaderos sentimientos. Pero Alex (Ashby Gentry), su actual pareja, lo escucha todo. Por otro lado, George (Marc Blucas) acaba evacuado al hospital por un supuesto infarto tras soportar el estrés por la mala situación económica del rancho.

Ahora, como podemos ver en el tráiler, la familia tiene que aprender a sobrevivir con la ausencia temporal de George. La sinopsis oficial de la temporada asegura que "con sus vidas amorosas pendientes de un hilo, Alex se interesa en su nuevo equipo de rodeo, mientras que Cole recupera el rumbo de su vida con un nuevo interés personal: las carreras de coches. Por su parte, Jackie dedica todos sus esfuerzos a desarrollar los espacios comunes de la ciudad. Sin embargo, cuando un viejo amigo de la infancia de Nueva York llega a Silver Falls, Jackie descubre lo fácil que es recordar la vida que tenía hasta hace poco".

El actor Naveen Paddock es el encargado de interpretar a Eliot, a quien Cole apoda "Mr. Harvard" y que parece transformará el trío amoroso en un cuarteto. También se incorpora la actriz Erin Karpluk, que dará vida a Hannah, la hermana de George.

La tercera temporada de 'Mi vida con los chicos Walter' llega a Netflix el próximo 6 de agosto con 10 episodios.