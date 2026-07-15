Por Diego López |

El mundo de la interpretación llora la repentina muerte de Ascen López, que nos dejó este martes a los 69 años de edad. La actriz de 'Machos Alfa' o 'Muertos S.L.' era muy querida entre sus compañeros, que han publicado sus bonitos recuerdos con la actriz, así como mensajes de despedida.

Uno de los más emotivos ha sido el del actor Diego Martín, que en la serie interpreta a Chemi. Como nuero del personaje de Nieves y director de marketing de la funeraria, Martín y López tenían muchas escenas juntos, por lo que su relación era bastante estrecha:

"Reconozco que como pirueta del destino no ha estado mal. Tanto que hemos jugueteado con disparates fúnebres, tantas flores de coronas que te llevabas a casa para que no se estropearan, tanta danza alegre para reírnos de nosotros mismos, de nuestra solemnidad y nuestro pasar transitorio por este mundo, que qué menos que acabar con la broma suprema. Pero te has pasado, bonita. Y el caso es, que por mucha tristeza con la que nos golpees ahora, en breve todo se cubrirá con el "toque Ascen", esa capacidad para mirarlo todo desde la alegría, con tu entusiasmo inextinguible y un optimismo a prueba de cualquier cenizo como yo. A todo le has sacado una ventaja, una sonrisa o un motivo para estar siempre contenta, entusiasmada por cualquier espectáculo que la vida y esta vida te deparara, por nimio, repetido o absurdo que fuera.

Ojalá te vean mucho en esta temporada para contemplar tu brillo una vez más.

Y gracias"

Gerarld B. Filmore: "Estar contigo siempre me dejaba lleno de amor"

Otro de sus compañeros de 'Muertos S.L.' era Gerald B. Fillmore, que interpreta al tanatopractor Abel Aguado, y que también le ha dedicado unas bonitas palabras:

"Más grande que los sueños! ❤️

Hay quienes persiguen sueños y hay quienes convierten todo en fantasía.

Quien tuvo la suerte de quedarse con un trocito de ti, imagino que sentirá esta misma plenitud. Porque esta es una de esas despedidas en las que la gratitud termina siendo más grande que la tristeza.

Disfrutona hasta las entrañas, luminosa y profundamente positiva. Estar contigo siempre me dejaba lleno de amor, amiga.

Brilla, estrella! Tu luz siempre sacó lo mejor de quienes tuvimos la suerte de conocerte.

Todo mi amor para tus hijos. Como dicen ellos "a mama siempre le brillan los ojos porque dentro lleva el sol"

Descansa en paz, amiga."

Lluvia Rojo: "Has sido tan importante para mí... y no sé si te lo dije lo suficiente"

Aunque no formaba parte del elenco de la serie, una de sus amigas más estrechas era la actriz Lluvia Rojo, que se ha sincerado con unas palabras que recuerdan la importancia de Ascen López en su vida:

"No hay quien me baje del shock, el vacío y la tristeza infinita.

Tantas cosas me quedaron por decirte... Te digo algunas por aquí por si te llegan al otro lado.

Me enseñaste a comerme la vida, a exprimirla hasta la última gota, a valorar mi infinita suerte. En parte es gracias a ti que sea tan disfrutona.

Y gracias a ti tengo mi paraíso en Madrid.

Durante años fuiste la más importante. Mi vecina bonita, madre postiza, amiga, compañera de viajes, gimnasio, festivales, broncas, paseos por la Pradera, nocheviejas de petardos en el barrio...

Qué feliz estabas el otro día en mi boda. Qué suerte la mía que en esa felicidad infinita de ambas nos diéramos lo que sería el último abrazo.

Has sido tan importante para mí... y no sé si te lo dije lo suficiente.

Gracias, Ascen, te quiero.

Te prometo estar siempre ahí para Carlos, Laura y Clarita.

Descansa en paz".



