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DÉCADA DE LOS 90

Netflix comienza el rodaje de 'La dama del norte', con Elena Rivera y Maxi Iglesias

La nueva serie de Daniel Écija está inspirada en la historia real de la narcotraficante responsable del mayor alijo de cocaína incautado en España en los años 90.

Netflix comienza el rodaje de 'La dama del norte', con Elena Rivera y Maxi Iglesias
©Netflix
Por Fidel ConejeroPublicado: Miércoles 15 Julio 2026 15:48 (hace 43 minutos)

Netflix sigue reforzando su apuesta por la ficción española con el inicio del rodaje de 'La dama del norte', su nueva serie original creada por Daniel Écija ('Los hombres de Paco', 'Vis a vis') y protagonizada por Elena Rivera ( 'Cuéntame cómo pasó', 'Perdiendo el juicio',  'Alba',  'Los herederos de la tierra') y Maxi Iglesias ('Física o química', 'Valeria', 'Velvet', 'Ella, maldita alma'). El reparto protagonista se completa con Laura Weissmahr ('Salve Maria', 'Se tiene que morir mucha gente') y Lola Rodríguez ('Veneno', 'Bienvenidos a Edén', 'Mi querida señorita') en una ficción de ocho episodios inspirada libremente en uno de los casos de narcotráfico más impactantes de la historia reciente de España.

La serie adapta la novela homónima de Ulises Bértolo y toma como punto de partida la historia real de la mujer responsable del mayor alijo de cocaína incautado en España durante la década de los noventa. Producida por Good Mood (Mediawan) para Netflix, la ficción ya ha comenzado su rodaje y recorrerá distintas localizaciones de Madrid, Galicia y Oporto (Portugal).

Un thriller inspirado en un célebre caso de narcotráfico

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'La dama del norte' narra la historia de Diana García, una joven que huye de un traumático pasado para comenzar una nueva vida en Madrid. Sin embargo, junto a sus amigas Penélope y Maricarmen terminará poniéndose al frente de uno de los cárteles de droga más despiadados de la España de los años noventa.

En un mundo dominado por hombres, Diana conseguirá abrirse paso gracias a su capacidad para negociar, liderar y sobrevivir en un entorno marcado por la violencia y las traiciones. Su imperio, no obstante, comenzará a tambalearse con la aparición del detective Medina, el único policía capaz de ver a la mujer que se esconde detrás de la leyenda criminal. Entre ambos surgirá una relación tan intensa como imposible que pondrá a prueba sus lealtades mientras la investigación policial estrecha el cerco sobre la organización.

Al frente de la serie se encuentra Daniel Écija, creador de títulos como 'Los hombres de Paco', 'Vis a Vis', 'Estoy vivo', 'La valla' o 'Cristo y Rey', que firma también el guion junto a Pablo Fajardo, Andrés Martín Soto, Ignacio Campón y Olga Salvador. La dirección corre a cargo de Esteban Crespo y Oskar Santos.

Junto a Elena Rivera, Maxi Iglesias, Laura Weissmahr y Lola Rodríguez, el reparto incorpora también a Miryam Gallego y Óscar de la Fuente, entre otros intérpretes.

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