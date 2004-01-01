UTECA denuncia las dificultades para acceder a la televisión gratuita en las Smart TV

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La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha lanzado una campaña para denunciar las dificultades que encuentran los usuarios a la hora de acceder a los canales gratuitos de la TDT en los televisores conectados. La asociación reclama que la televisión en abierto tenga un acceso más directo y visible tanto en la pantalla de inicio como en los mandos de las Smart TV.

Según UTECA, la televisión gratuita sigue siendo el contenido más consumido en España, concentrando el 75% del tiempo de uso del televisor y alcanzando al 99% de la población durante la última temporada. Sin embargo, considera que su ubicación en muchos televisores no refleja ese liderazgo y perjudica el acceso de los espectadores a una oferta que califica como universal y de interés general.