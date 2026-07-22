Por Fidel Conejero |

La exitosa franquicia 'Padre no hay más que uno' da el salto a la televisión en abierto. Antena 3 estrenará este jueves 23 de julio, a partir de las 23:00 horas, 'Padre no hay más que uno, la serie', la adaptación televisiva inspirada en el universo creado por Santiago Segura. Tras su paso por Atresplayer, la ficción aterriza en el prime time de la cadena con la emisión de sus dos primeros episodios.

Creada por Inés de León, la comedia presenta a una nueva familia protagonista encabezada por Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, que interpretan a Mateo y Helena. Junto a ellos, Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Almodóvar, Naia de las Heras y Olivia Cahen dan vida a sus cinco hijos, mientras que Miriam Díaz y Rosario Pardo completan el reparto como las abuelas.

La historia arranca cuando Helena recibe la oferta laboral con la que siempre había soñado, un trabajo que obliga a toda la familia a mudarse de ciudad. Convencido de que hacerse cargo del hogar será una tarea sencilla, Mateo decide aparcar temporalmente su carrera profesional para ocuparse de sus cinco hijos, aunque pronto descubrirá que la conciliación familiar es mucho más complicada de lo que imaginaba.

Miriam Díaz-Aroca y Rosario Pardo en 'Padre no hay más que uno, la serie'

Así arrancan los dos primeros episodios

El primero de los capítulos, titulado 'La mudanza', muestra cómo los cinco hermanos de la familia Vicho viven en una guerra constante. Sin embargo, cuando sus padres anuncian que se trasladarán a otra ciudad, dejan a un lado sus diferencias para intentar impedir el cambio. Unidos por un objetivo común, organizan una particular "huelga infantil" para boicotear la mudanza, aunque Helena y Mateo demostrarán que están mucho mejor preparados de lo que ellos imaginan.

En el segundo episodio, 'Casa desastrosa', los Vicho ya se han instalado en su nuevo hogar, pero la adaptación no resulta precisamente sencilla. Mientras Helena empieza a conocer a sus nuevos compañeros de trabajo, en la vivienda comienzan a surgir averías por todas partes, unos desperfectos que, en realidad, han sido provocados por los propios niños en su intento de sabotear su nueva vida.

Con este estreno, Antena 3 incorpora a su programación en abierto una de las franquicias cinematográficas españolas de mayor éxito de los últimos años. Aunque mantiene el tono de comedia familiar que ha convertido a las películas en un fenómeno de taquilla, 'Padre no hay más que uno, la serie' apuesta por una historia completamente nueva, con personajes inéditos y situaciones originales creadas específicamente para esta adaptación televisiva.