'Emanet' y 'Cuidado con el ángel' en Nova regresan a lo más visto de las temáticas TDT

Publicado: Jueves 23 Julio 2026 10:24 (hace 1 hora)|
Audiencias Miércoles 22 de Julio de 2026
12,8%
12,1%
8,5%
6,0%
5,5%
4,2%
2,8%
2,4%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,5%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Miércoles, 22 de Julio de 2026
2,8%
2,4%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,5%
Ranking programas TDT Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:30
301.000
3,3%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
284.000
3,6%
Cine western El valle de la ira
18:36
20:17
276.000
4,0%
Tour de francia Chambery-voiron
14:50
16:17
265.000
2,9%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
258.000
3,7%
Cuento de una noche
21:45
24:02
255.000
2,9%
Abismo de pasion
20:00
21:43
251.000
3,3%
Cine Tiempo de matar
22:09
24:56
240.000
3,1%
La que se avecina Una maleta errante,un espetero ...
21:01
22:55
235.000
2,6%
La que se avecina Una vagina sin vida,una ...
15:13
17:15
219.000
2,5%
Ranking Nova (2,8%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:30
301.000
3,3%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
284.000
3,6%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
258.000
3,7%
Cuento de una noche
21:45
24:02
255.000
2,9%
Abismo de pasion
20:00
21:43
251.000
3,3%
Ranking FDF (2,4%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Una maleta errante,un espetero ...
21:01
22:55
235.000
2,6%
La que se avecina Una vagina sin vida,una ...
15:13
17:15
219.000
2,5%
Cine Ahora me ves 2
22:55
25:12
164.000
2,5%
La que se avecina Un show-room,un gobierno en ...
17:15
19:04
163.000
2,2%
La que se avecina Un telefono,un puticlub y una ...
13:25
15:13
158.000
2,3%
Ranking Neox (1,9%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
15:04
15:30
207.000
2,2%
The Big Bang Theory
20:53
21:16
201.000
2,5%
Los Simpson
14:40
15:04
193.000
2,3%
The Big Bang Theory
20:02
20:19
187.000
2,7%
The Big Bang Theory
18:57
19:14
186.000
2,7%
Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western El valle de la ira
18:36
20:17
276.000
4,0%
Sesion doble Un ejercito de cinco hombres
16:38
18:33
188.000
2,4%
Tu cine Rifles apaches
20:17
22:08
187.000
2,3%
Trece y cope es noticia
20:31
20:45
165.000
2,3%
El cascabel
22:08
24:31
160.000
1,9%
Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fbi most wanted Bufalo blanco
23:05
24:01
193.000
2,4%
Fbi most wanted La matanza del cerdo
24:01
24:51
189.000
3,5%
Fbi most wanted Problemas ...
22:08
23:05
183.000
1,9%
Distrito 8
20:14
26:30
145.000
2,2%
CSI: Apendicemocion
16:41
17:40
135.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Tiempo de matar
22:09
24:56
240.000
3,1%
Cine Jumper
17:47
19:12
134.000
1,9%
Cine Venganza(army of one)
20:46
22:09
116.000
1,4%
Cine La emboscada(2023)
15:49
17:47
105.000
1,3%
Cine Getaway
24:56
26:15
99.000
3,5%
Ranking Atreseries (1,5%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Mysteries of Laura El misterio de la llamada ...
22:32
23:26
194.000
2,1%
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
21:51
22:32
163.000
1,7%
The Mysteries of Laura El misterio del fin del ...
23:26
24:24
159.000
2,3%
Los misterios de murdoch Doble cuerpo
19:59
20:56
105.000
1,5%
Los misterios de murdoch Soltad a los ...
19:03
19:59
105.000
1,5%
Ranking DMAX (1,4%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La fiebre del oro
17:07
18:01
143.000
1,9%
La fiebre del oro
16:13
17:07
110.000
1,3%
¿Cómo lo hacen?
21:34
21:57
108.000
1,2%
Expedicion al pasado
15:19
16:13
107.000
1,2%
La pesca del oro
18:01
18:56
106.000
1,5%
Ranking Veo7 (1,3%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias La peor ...
21:19
22:00
141.000
1,6%
Navy, investigacion criminal El ...
22:00
22:41
134.000
1,4%
Navy, investigacion criminal El buen ...
22:41
23:27
129.000
1,4%
Blue bloods,familia de policias Todas las ...
20:32
21:19
108.000
1,4%
The Closer Bateador
17:22
18:08
108.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Informativo 24h
23:00
23:30
126.000
1,4%
Informativo 24h
22:30
23:00
120.000
1,2%
Informativo 24h
23:30
24:00
107.000
1,4%
Informativo 24h
24:00
24:30
89.000
1,5%
Informativo 24h
22:00
22:30
86.000
0,9%
Ranking Teledeporte (1,1%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Tour de francia Chambery-voiron
14:50
16:17
265.000
2,9%
Teledeporte 1
16:19
16:24
178.000
2,1%
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:08
23:13
134.000
1,4%
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:06
22:07
96.000
1,1%
Denominacion de origen:la forja de un sueño ...
18:16
19:05
77.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ferias carnivoras
21:55
22:16
150.000
1,6%
Ferias carnivoras
22:16
22:45
138.000
1,4%
Ferias carnivoras
22:45
23:12
126.000
1,3%
Ferias carnivoras
21:27
21:55
103.000
1,2%
Forjado a fuego El martillo de guerra
23:12
24:01
98.000
1,2%
Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Lujo a tu alcance con izzy
22:00
22:59
102.000
1,1%
Como reconocer a un psicopata
17:24
17:51
102.000
1,3%
Como reconocer a un psicopata
16:56
17:23
101.000
1,3%
Como reconocer a un psicopata
16:28
16:56
89.000
1,1%
Renovacion aloha
21:01
22:00
87.000
1,0%
Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
15:09
16:25
100.000
1,1%
Caso cerrado
14:07
15:09
81.000
1,0%
Amor toxico
23:53
24:42
70.000
1,2%
Caso cerrado
16:25
17:24
70.000
0,8%
Amor toxico
22:56
23:53
63.000
0,7%
Ranking Divinity (0,9%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Una épica
19:38
20:19
114.000
1,7%
Chicago Fire Vigilados de cerca
21:14
22:09
104.000
1,2%
Chicago Fire El gran gesto
20:19
21:14
88.000
1,2%
Chicago Fire Donde quiero estar
16:57
17:52
78.000
1,0%
Estación 19 Buscando al espíritu
16:03
16:57
76.000
0,9%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:49
15:00
112.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
15:12
15:23
108.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:12
14:23
107.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
14:38
14:49
105.000
1,3%
La pelu del señor pan
15:27
15:38
102.000
1,1%
Ranking Squirrel (0,8%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Hombres de guerra
22:04
23:51
95.000
1,0%
Cine Antes llega la muerte
18:51
20:36
77.000
1,1%
Cine Django y sartana
17:24
18:51
73.000
1,0%
Cine Synchronicity
25:30
26:30
49.000
2,3%
Cine Viva carrancho
15:50
17:24
45.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bob Esponja
22:30
22:41
70.000
0,7%
Los green en la gran ciudad
18:08
18:18
70.000
1,0%
Una casa de locos
18:41
19:03
63.000
0,9%
Bluey
17:09
17:16
62.000
0,8%
Bob Esponja
22:18
22:30
61.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 22 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine As good as dead:ahora mas peligroso
23:35
25:01
83.000
1,4%
Cine Blackjack(1998)
21:37
23:35
78.000
0,8%
Real madrid conecta
19:30
21:34
24.000
0,3%
Cine Eva en la selva
15:40
17:17
24.000
0,3%
Historia que tu hiciste La novena/2002:bayer ...
12:40
14:28
20.000
0,4%