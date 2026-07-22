Por Diego López |

En medio de rumores sobre su fichaje por La Séptima, Javier Ruiz se apunta este jueves una importante exclusiva informativa: realizará la primera entrevista al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde que comenzara su investigación sobre el caso Plus Ultra.

Zapatero lleva ocupando gran parte de la mayoría de las tertulias políticas desde que el pasado 19 de mayo fuera imputado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Desde entonces el caso ha ido dando notables giros e importantes momentos televisivos, como el hallazgo de las joyas en la caja fuerte de su casa, o la implicación de la empresa de social media de sus hijas en la facturación de algunos trabajos supuestamente cuestionables.

El caso ha tomado esta semana un nuevo rumbo tras la declaración del empresario Julio Martínez Martínez, que ha responsabilizado directamente al expresidente en el rescate de la aerolínea venezolana.

La primera entrevista

Seráy prácticamente sus primeras palabras en público, tras la publicación de un vídeo hace unos días en el que se reconocía inocente.

La entrevista se emitirá dentro de 'Mañaneros 360' a partir de las 13:00 horas, tanto en La 1 como en RTVE Play. Este martes, pasada ya la resaca del Mundial, el magacín matinal mantenía un cómodo liderazgo en la franja matinal, con unos excelentes 18,3% y 14% de share en sus dos tramos. En la competencia, 'Espejo público verano' se quedaba con un 11,4% en Antena 3 y 'Vamos a ver verano' lo hacía con un 9,7% en Telecinco.

Estos datos, unidos al gran rendimiento de 'La hora de La 1', permitieron a la cadena pública mantener el liderazgo de la franja de mañana con un 19,2%, superando ampliamente a Antena 3, que anota un 12,1% en su misma franja.



