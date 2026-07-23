Por Fidel Conejero |

El debate sobre los incendios forestales dejó uno de los momentos más tensos de la última entrega de 'Espejo público'. Este martes, durante una tertulia centrada en los fuegos que afectan a distintos puntos de España, Mariló Montero cargó contra Pedro Sánchez por relacionar los incendios con el cambio climático y responsabilizó al Gobierno de la gestión de la emergencia. Sin embargo, Lorena García terminó corrigiendo a la colaboradora en pleno directo al recordarle que esas competencias corresponden a las comunidades autónomas.

La conversación llegó después de que el programa analizara la situación de los incendios activos, con especial atención a los registrados en Guadalajara y tras la entrevista al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Fue entonces cuando Mariló Montero tomó la palabra para criticar el discurso del presidente del Gobierno. "Lo que está politizando los incendios es precisamente cada vez que el presidente del Gobierno va a uno de ellos a decir que es por culpa del cambio climático", afirmó.

La colaboradora fue un paso más allá y aseguró que el Ejecutivo utiliza ese argumento para atacar a quienes discrepan de esa tesis. "Lo que es un discurso para atacar a aquellos que dudan del cambio climático. El cambio climático es una evolución del mundo desde su origen...", defendió, mientras Lorena García intentaba dar por concluido el debate alegando falta de tiempo para continuar con ese asunto.

Mariló Montero y Lorena García en 'Espejo público verano'

Lorena García la corrige al hablar de las competencias sobre los incendios

Lejos de zanjar la cuestión, Mariló Montero continuó criticando la actuación del Gobierno y sostuvo que el verdadero problema es la ausencia de un pacto de Estado con las comunidades autónomas para prevenir y combatir los incendios. "No hay un fondo económico para aplicar las novedades frente a la dureza de los incendios", afirmó, antes de insistir en que faltan medios y recursos para hacer frente a este tipo de emergencias.

La tertuliana puso como ejemplo la situación en Andalucía y aseguró que había aviones contra incendios "en el garaje porque estaban estropeados". Fue entonces cuando Lorena García intervino para matizar sus palabras. "Pero eso es gestión autonómica... Mariló", respondió la presentadora, recordándole que tanto el mantenimiento de esos recursos como la gestión de la extinción de incendios recaen en las comunidades autónomas.