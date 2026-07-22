Por Diego López |

Una señora de Tenerife, Cristina López Setién, ha asegurado públicamente que Cloe, la perra de Chenoa, es suya. La historia comienza en abril de 2024, cuando la susodicha denuncia la desaparición de su perrita Lola, de raza pomerania y año y medio de vida, cerca de su apartamento en Tenerife, donde residía.

Sin saber nada desde entonces de la perra, ha sido el estreno de la segunda temporada de 'Dog House' la que ha provocado la estupefacción en Cristina, al comprobar cómo (según ella), la presentadora tenía a su perra en brazos delante de miles de espectadores.

"Me quedé en shock, es Lola", ha asegurado en redes sociales, desvelando que ha ampliado la denuncia ante la policía. "Tiene la heterocromía en el mismo sitio (ojo derecho) y la mancha en la frente y la mancha en el hocico (dos líneas blancas)", añade la denunciante, que asegura que la perra fue un regalo para su hijo.

#Chloe #Chenoa #MáximaDifusión @cristinalops11 ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, a la que habéis visto en redes sociales y en televisión junto a Chenoa... en realidad fuera mi perrita Lola, a la que llevo tanto tiempo buscando? 🥺🐾 He intentado obtener respuestas y solucionar todo esto de forma privada, pero ante la falta de ayuda, he decidido hacer pública mi historia. Por favor, ved el vídeo completo y ayudadme a darle MÁXIMA DIFUSIÓN. 🙏🏼🤍 Solo quiero poder saber la verdad. #Lola #AyúdameAEncontrarla @Chenoa @CERCIARMY @RTVE Noticias @Telecinco @atresplayer ♬ sonido original - CristinaLopez1111

"Yo sé que es mi perra, reconozco sus andares, todo encaja", insiste una y otra vez Cristina en su vídeo, donde pide "ayuda" para conseguir un poco de visibilidad. "Creo que le manipularon el color de pelo para traerla a la península", sostiene.

Chenoa adoptó a su perra en enero de 2025

Lo curioso de este caso es que Chenoa lleva enseñando a Cloe desde hace más de un año, cuando se presentó la anterior temporada de 'Dog House'. Entonces desveló que Cloe llevaba con ella desde enero de 2025, cuando confesó haber superado el duelo de la muerte de su anterior perrita.

La denunciante reconoce haberse puesto en contacto con el hermano de Chenoa, que también es su representante, pidiendo una prueba de ADN para verificar el verdadero origen de la prueba. También asegura haber recibido una llamada del equipo de 'Dog house', desmintiéndole que la perra sea la suya, y asegurando que la presentadora tenía toda la documentación de Cloe en regla. Cristina asegura que ha hecho este vídeo en redes porque ni Chenoa ni el programa le han hecho caso.