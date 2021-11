La ficción se estrena en HBO Max el 28 de noviembre de 2021.

'Venga Juan' se estrena en HBO Max el 28 de noviembre. La ficción que aborda la vida personal y profesional de Juan Carrasco, un curioso político, lanza su tercera temporada, después de estrenar 'Vota Juan' y 'Vamos Juan', los nombres elegidos para las dos primeras temporadas del proyecto, que ya están disponibles completas en la plataforma.

En esta ocasión, el personaje protagonista, interpretado por Javier Cámara, se enfrenta a un caso de corrupción que le hará tener problemas con la Justicia. De hecho, el avance oficial de la serie comienza con el registro de la Policía en el Ayuntamiento de Logroño, la sede donde trabaja el político. Al ver esa situación, el personaje de María Pujalte le dice a Juan que debe tirar todo lo que pueda ser sospechoso.

En el vídeo aparece Esty Quesada, quien es Eva Carrasco, la hija del personaje principal de la ficción. "No me jodas que eres corrupto", dice Carrasco a su progenitor. "Ese pelo es de corrupto", sentencia. De esta manera, la joven se refiere al nuevo aspecto del personaje de Cámara, quien se somete a una operación para injertarse pelo. Este cambio de look parece que protagonizará varios momentos cómicos durante la trama, ya que algunos de ellos aparecen en el avance.

La 3ª temporada de la serie está compuesta por ocho capítulos de media hora de duración. Todo el proyecto fue creado por Diego San José y está producido por 100 Balas. Además de los actores ya mencionados, el elenco cuenta con otros nombres como Joaquín Climent, Cristóbal Suárez o Yaël Belicha. También hay nuevas incorporaciones como Manolo Solo, Ramón Barea o Eduardo Blanco.