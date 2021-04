Rocío Flores rompió su silencio respecto al documental de su madre Rocío Carrasco en 'El programa de Ana Rosa', donde aprovechó para pedirle que se pusiera en contacto con ella. "Volví a llamar a mi madre otra vez, dos veces. Veo que la única manera de contactar con ella es públicamente por lo que estoy viendo. Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie, tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo, levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros", rogó la joven. Días después, los miembros de su familia siguen pronunciándose, como ha sido el caso de Ana María Aldón.

Ana María Aldón

La mujer de José Ortega Cano, ha comentado qué le han parecido estas declaraciones de la hija de Rocío Carrasco. "Me ha parecido que ha hablado del corazón porque no puede más con la presión. Habla de ella y de su hermano. A mí me parece una llamada de una hija desesperada que ya no puede con la desesperación", aseguró en el magacín 'Viva la vida'.

Los colaboradores tienen opiniones bastantes contrarias, con algunos creyendo que es un acercamiento y otros sintiendo que se sigue posicionando del lado de Antonio David Flores. "Veo falta de empatía por parte de la niña porque echo en falta una palabra hacia su madre más allá de este mensaje. Dice que las cosas no son así. ¿Qué no es así? Se está contando una historia cuando ella tenía tan solo nueve años", sentenció Isabel Rábago.

Ana María se pone en la piel de Carrasco

Ana María no ha dudado en defender también a Rocío Carrasco, entendiendo que no se viera capaz de cogerle el teléfono a su hija en estos momentos. "No me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, en tratamiento, y no sabe lo que se va a encontrar. Yo creo que el miedo paraliza. Tengo la esperanza en que suceda la llamada y reencuentro entre hijos y madre. Ella quiere un acercamiento con su madre", aseguró la mujer de Ortega Cano.