Exclusiva Ana Rosa Quintana ya tiene fecha para el estreno de la temporada 21 de 'El programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintana ya tiene fecha para el estreno de la temporada 21 de 'El programa de Ana Rosa'

El formato de Unicorn Content regresa con una versión ampliada de cuatro horas y media, que aterrizará en Telecinco el lunes 8 de septiembre.

Por Héctor AlabadíPublicado: Viernes 22 Agosto 2025 14:18 (hace 6 horas)

Con el periodo estival a punto de llegar a su final, las cadenas y productoras ya se preparan para el inicio del nuevo curso televisivo. Después de unas semanas o meses de vacaciones, los presentadores titulares calientan motores para volver a coger el mando de sus respectivos espacios. Ese es el caso de Ana Rosa Quintana, que ya tiene cerrada la fecha de su regreso al renovado y ampliado 'El programa de AR' en Telecinco, salvo que la actualidad obligue a adelantar su retorno.

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, la vigesimoprimera temporada de 'El programa de Ana Rosa' se estrenará el próximo lunes 8 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas. Coincidiendo con el arranque del curso escolar, Quintana inicia una nueva etapa en la franja matinal con destacadas novedades y fichajes para intentar mejorar los datos de Telecinco ante la dura competencia.

Esta fecha no solo supone el regreso de la presentadora, también será el inicio de una reestructurada mañana para el canal principal de Mediaset España. A partir de ese día, 'La mirada crítica' de Ana Terradillos se emitirá de 8:00 a 9:00 horas, para después dar paso a una versión extendida de 'El programa de Ana Rosa', de 9:00 a 13:30 horas, que amplía su duración a cuatro horas y media. Mientras, Patricia Pardo asume su primer reto en solitario como conductora de 'Vamos a ver', de 13:30 a 15:00 horas, tras el salto de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco.

Un curso complicado

Con esta reconfiguración, Telecinco pretende ser más competitiva en la cotizada franja de matinal, que cada vez cuenta con más candidatos a ocupar el trono del liderazgo. Salvo cambios en la competencia, Quintana se tendrá que enfrentar al tramo final del exitoso 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360' en la pública, así como a prácticamente la totalidad de 'Espejo público' en Antena 3. Además, competirá durante dos horas contra 'Aruser@s', que suele liderar su franja de emisión en laSexta.

Desde que abandonó 'Tardear' para volver con 'El programa de Ana Rosa', el pasado 3 de febrero de 2025, Quintana logró cerrar con buenos datos su temporada 20 al promediar un 14% de share y 320.000 espectadores, 0,7 puntos por delante de Antena 3 (13,3%) y 1,4 puntos sobre La 1 (12,6%) en la franja de emisión del formato de Unicorn Content. Aunque actualmente resulta cada vez más complejo simplificar el liderazgo en un único espacio, ya que existe una oferta variada con diferentes horarios que consigue destacar en sus respectivas franjas. ¿Funcionará el nuevo horario de 'AR'?

