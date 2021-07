Mucha gente se sorprende al descubrir que 'Aquí no hay quien viva' solo duró tres años... ¡Y en lo que se ha convertido! La serie se estrenó en Antena 3 el 7 de septiembre de 2003 y, tras 90 capítulos englobados en 5 temporadas, llegó a su final el 6 de julio de 2006 con entregas que en alguna ocasión superaban el 40% de share. Han pasado 15 años desde que dijimos adiós a los vecinos de Desengaño 21, pero la serie sigue más viva que nunca. Aún surgen noticias al respecto, los memes no dejan de estar de moda, continuamos usando sus frases, se sigue vendiendo merchandising y, sobre todo, nos negamos a perder la esperanza de que vuelva de algún modo. Desde FormulaTV queremos analizar por qué la serie creada por los hermanos Caballero es inmortal.

Reparto de 'Aquí no hay quien viva'

Una serie eterna

No es fácil formar parte de esa selecta lista, pero 'Aquí no hay quien viva' se ha ganado por méritos propios su puesto. La comedia de Antena 3, junto a ficciones como 'Friends' o 'Los Simpson', es una de esas series que podemos ver una y otra vez sin cansarnos de ella, riéndonos con los mismos chistes de siempre e incluso repitiendo de memoria sus líneas de diálogo. En ocasiones, el tiempo juega en contra de icónicas producciones que puedes quedar desfasadas y perder parte de su magia si las consumimos en la actualidad. Pero no, no es el caso de los vecinos de Desengaño 21, que siguen brillando más que nunca gracias a su aterrizaje en las plataformas de streaming. Y eso que la factura visual está lejos del estándar actual, pero no importa.

A pesar de durar únicamente tres años y cinco temporadas, el legado de la serie no tiene fin. Incluso los espectadores que no habían nacido cuando se emitía en lineal han quedado fascinados por los personajes de 'Aquí no hay quien viva'. Pero, ¿cuál es la clave de su inmortalidad? Probablemente son sus frescos e inteligentes guiones, así como sus extraordinarios personajes. Unos personajes con los que nos identificamos más de lo que podríamos imaginar, porque es una serie que refleja situaciones que todos hemos vivido. A diferencia de 'La que se avecina', su humor menos histriónico ha favorecido su perdurabilidad.

"Tiene una calidad extraordinaria, que se logró porque tenía unos increíbles guionistas, unos extraordinarios diálogos y había un plantel de actores que habían conseguido coser unos personajes maravillosos", explicó Isabel Ordaz en una entrevista concedida a FormulaTV. "Tenía una mezcla para mí importantísima entre ternura e ironía y eso es muy difícil en las comedias porque hay muchos tipos, la comedia es extensísima en sus matices y esta era una comedia que salvaba al personaje. Había humanismo en la serie, podían ser cínicos, abyectos, mezquinos, pero al fin todos eran hombres y mujeres, eran personas. Se salvaban, había un giro final hacia la ternura", añadió.

Sigue generando noticias 15 años después

Pocas series pueden presumir de pasados 15 años de su final sigan generando noticias, estando en los medios, en las redes sociales... En este aspecto, 'Aquí no hay quien viva' vuelve a ser comparable a 'Friends', en el sentido de que todo este tiempo después sigue estando de actualidad y parece que todavía hay mucha información y curiosidades que los espectadores no conocen y celebran cada nuevo detalle que sale a la luz.

Sin irnos muy lejos, recientemente se ha ubicado dónde está el edificio real en el que se basa el de Desengaño 21; se hacen noticias de la cantidad de guiños que dedican a la serie en otras ficciones como 'La que se avecina', siendo el mismo equipo; se destapan curiosidades como el boceto inicial de los personajes; los fans descubren que los hermanos Caballero tenían firmados otros 39 capítulos más de 'Aquí no hay quien viva' que no llegaron a grabarse al fichar por Mediaset; somos testigos de reencuentros y de cómo han crecido los más pequeños de la serie. Otras noticias, esta vez muy tristes, que saltan de vez en cuando de la serie son las que anuncian el fallecimiento de actores o actrices que pasaron por la ficción. Es entonces cuando llega el momento de recordar sus personajes como Marisa, Concha o Mariano, haciendo que estén más vivos que nunca.

Sus frases son patrimonio de la humanidad

Desde que 'Aquí no hay quien viva' se estrenó, sus frases se hicieron muy populares. Desde el "Un poquito de por favor" hasta el "¡Y punto en boca!" todo el mundo las decía, sin olvidarnos del "Qué mona va esta chica siempre!" que expresaba con admiración Marisa a Lucía cada vez que la veía. De hecho, a día de hoy, María Adánez sigue escribiendo a modo de hashtag esta frase en cada foto que publica. Sin embargo, muchas otras frases que en su día pasaron desapercibidas se han ido poniendo de moda a lo largo de los años, como "Soy Concha, entro" o "¿Hacemos un break para el coffee?". Además, muchos otros conceptos como "presidente de la comunidad" o "junta" nos transportan automáticamente a esta serie.

Paloma Cuesta en casa de Fernando y Mauri en 'Aquí no hay quien viva'

Los memes y las referencias en redes sociales también están a la orden del día. Una cuenta paródica de Paloma Cuesta recuerda cada año que es el día en el que la Hierbas le tiró por el patio. Y es que, sin duda, ella es una de las grandes protagonistas del momento. Inunda las redes con memes de PUF o la pastilla gay, así como su frase de "Las caras, Juan. Las caras", que la utiliza todo el mundo, incluso en el Congreso. En mayo de 2021, el PP usó esta frase en un tuit junto a un vídeo en el que aparecían Yolanda Díaz y Nadia Calviño.

Siempre hay un momento que nos recuerda a 'ANHQV' (Covid edition)

A lo largo de sus 90 capítulos, 'Aquí no hay quien viva' nos presentó una infinidad de situaciones, con sus personajes y sus frases. Por eso, siempre hay algún momento en nuestro día a día en que nos recuerda a la serie, como 'Los Simpson'. Sin ir más lejos, la pandemia del coronavirus nos hizo recordar la trama en la que los vecinos de Desengaño 21 iban por el edificio con mascarillas en el capítulo "Érase el primer presidente gay" al creer que Mauri estaba contagiado de un "exótico virus".

Los vecinos de 'Aquí no hay quien viva', con mascarillas'

Durante el inicio de la pandemia también se viralizó cómo sería cada uno de los personajes durante el confinamiento. Por ejemplo, Juan Cuesta seguiría a rajatabla las indicaciones del gobierno; Paloma reenviaría por WhatsApp todo lo que le llegase de la Covid; Andrés intentaría ir a su segunda residencia; la Hierbas controlaría su ansiedad a base de infusiones; la pija vería vídeos de Patry Jordan; Roberto se vería "La despechada" desde el principio; Alicia pondría stories de moda; Belén estaría en un ERTE y siempre con pijama; Mauri sentiría siempre síntomas creyendo que va a morir; Fernando desmentiría los bulos que envía Paloma; Bea se pasaría el día haciendo videollamadas; José Miguel estaría a tope con los videojuegos; Concha pediría la dimisión del Gobierno; Marisa cogería a Valentín para sacarlo de paseo; Vicenta sería una paranoica limpiando y desinfectando; Emilio estaría harto de que no se cumpliesen las normas... Este tipo de comentarios hacen que la serie siga viva y que los personajes sigan formando parte de nosotros en la actualidad.

Sus personajes siguen siendo un referente a día de hoy

Sin tratar de que fueran iconos ni referentes, los hermanos Caballero crearon varios personajes que sí que lo son para muchas personas. Meter a la pareja de gays como unos protagonistas más en 2003 no fue nada fácil de que la cadena lo aceptase. Aun así se consiguió y Mauri y Fernando se convirtieron en una de las parejas LGTB más icónicas de nuestra televisión. Además, para no perpetuar los estereotipos de la promiscuidad entre homosexuales, tras la marcha de Fernando se negaron desde guion a meter inmediatamente otro novio para Mauri, por lo que llegó Bea, una chica lesbiana. Ellos dos formarían otra pareja queridísima y que acabarían convirtiéndose en los padres de Ezequiel, mostrando otro modelo de familia.

Belén, en 'Aquí no hay quien viva'

Otro de los personajes que aunque pase el tiempo sigue siendo un icono es Belén López Vázquez. Su fracaso en el amor, su capacidad para tropezar dos veces con la misma piedra, sus infinitas maneras de hacer el ridículo y sus múltiples trabajos de escasa duración hacen que muchísima gente se vea identificada con ella. De hecho, es habitual encontrarse el meme con 9 expresiones del personaje y con la pregunta de "¿Qué Belén eres hoy?". Ha vivido tantas experiencias que es lógico que todos nos hayamos visto reflejados en algún momento.

Érase una desalojo de Amazon

Con el fin del estado de alarma, 'Aquí no hay quien viva' aterrizó en el catálogo de Amazon Prime Video, reuniéndose así con sus "hermanas" 'La que se avecina' y 'El pueblo', ficciones creadas por los hermanos Caballero. La alegría de sus seguidores podía palparse en las redes sociales, emocionados de tener una ventana más en la que sintonizar Radio Patio en estos tiempos de pandemia. Pero como si de una derrama se tratase, los usuarios de Twitter enloquecieron al descubrir que había fecha cerrada para su desaparición del catálogo. El acuerdo entre la plataforma de streaming y Atresmedia llegaba a su fin, anunciándose la fecha del desalojo desde la propia aplicación.

Finalmente, esta noticia solo se quedó en un susto. Ambas compañías llegaron a un acuerdo para mantener todas las temporadas de 'Aquí no hay quien viva' en el catálogo de Amazon Prime Video. Pero este sobresalto sirvió para demostrar, una vez más, el enorme seguimiento que sigue teniendo esta icónica comedia que forma parte de la historia de la televisión española. Aunque el drama realmente no era tal, la serie siempre ha estado disponible en su totalidad a través de Atresplayer Premium. Incluso continúa emitiéndose en el canal temático Atreseries.

¿Podría volver 'Aquí no hay quien viva'?

Algunos vecinos de 'Aquí no hay quien viva'

En el contexto audiovisual actual y con su frescura todavía intacta, a nadie le extrañaría que acabase anunciase el regreso de 'Aquí no hay quien viva' a la pequeña pantalla o directamente a algún plataforma de streaming. En los últimos meses, en España hemos visto volver a 'Física o química' o 'Los hombres de Paco' a través de Atresplayer Premium. Hasta el casi imposible reencuentro de 'Friends' ha acabado produciéndose con una entrega especial para HBO Max. ¿Podría ser la comunidad de Desengaño 21 la próxima en reabrir sus puertas? Lo cierto es que le resultaría mucho más complicado que a otras producciones.

La existencia de 'La que se avecina' y la relación contractual con Mediaset España complica el posible revival de la comedia de Antena 3. La mayoría de su equipo creativo y artístico se encuentra ligado a la ficción de Telecinco, que está renovada por una decimotercera temporada. De manera que reunir a los icónicos actores junto a Alberto y podría ser una tarea extremadamente complicada. Y más teniendo en cuenta que Atresmedia es la propietaria de los derechos de 'Aquí no hay quien viva', así como de varias marcas y coletillas asociadas, siendo obligada su participación en el proyecto.

"Desgraciadamente, parte de la esencia de 'Aquí no hay quien viva' no se puede recuperar. Hemos tenido demasiados fallecimientos de personajes importantes y no entiendo la serie sin Mariví Bilbao, Eduardo Gómez o Emma Penella", aseguró Alberto Caballero a FormulaTV. "Lo que salió fue una mezcla de intuición e inconsciencia y ahora sería imposible recuperar esa frescura", añadió, dejando claro su escaso interés en mirar al pasado.

Pero Atresmedia podría retomar el proyecto por su cuenta, sin contar con el equipo creativo original o su elenco, ya sea para Antena 3 o para alguna plataforma. De hecho, la marca 'Aquí no hay quien viva' podría encajar perfectamente dentro del catálogo de Amazon Prime Video, donde ya están disponibles todas sus temporadas. Ricardo Cabornero, director de contenidos de la plataforma, no desmitió a FormulaTV que puedan estar trabajando en ello: "Nada que te pueda contar ahora mismo", acompañado de una sonrisa pícara. ¿Hay esperanza para los fieles de 'ANHQV'?