Atresmedia renueva 'Drag Race España: All Stars' y anuncia nuevos programas con Roberto Leal y Lola Lolita

Por Alejandro Rodera | |

El entretenimiento ha tenido cabida en el Atresplayer Day. A lo largo de ese evento, celebrado en Gran Canaria el sábado 29 de noviembre, Atresmedia ha puesto sobre la mesa varios titulares relativos al apartado de programas, entre los cuales hay uno que afecta a un formato ya existente, 'Drag Race España: All Stars', que ha sido renovado por una segunda edición casi dos años después de la emisión de la primera.

De este modo, la popular franquicia seguirá expandiéndose en nuestro país con otra entrega de la variante 'All Stars', convirtiendo a la franquicia española en la primera en alcanzar ese hito fuera de Estados Unidos. En este regreso, se darán cita algunas de las reinas más destacadas de las últimas ediciones para encarar "una competición que tendrá nuevas reglas y giros que no esperan".

'Drag Race España: All Stars' regresará con una segunda edición a Atresplayer

Supremme de Luxe estará al frente de esta segunda entrega, que contará con la producción de World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution. Su anuncio se ha producido en plena recta final de la quinta edición de 'Drag Race España' y escasas semanas después de la renovación del formato matriz por una sexta tanda que, de hecho, llegará a Atresplayer antes de que se produzca el retorno del 'All Stars'.

Mercedes Guillén y Roberto Leal volverán a colaborar tras 'Casafantasmas'

Dos nuevos formatos

Además de confirmar ese regreso, Atresmedia ha anunciado dos novedades que se verán diferentes escaparates:. El primero supone una nueva colaboración entre Roberto Leal y su madre, Mercedes Guillén, tras 'Casafantasmas'.como lanzarse en tirolina o hacer surf para sacar a Mercedes de su zona de confort en localizaciones de Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech. En esta ocasión,, aunque antes sus cuatro capítulos de cincuenta minutos, producidos en colaboración con Blondloyal, también podrán verse en Atresplayer.

Por su parte, 'Pyjamada' es una nueva apuesta original de Flooxer, el apartado juvenil de Atresplayer, que aterrizará en algún momento de 2026 con la producción de Atresmedia en colaboración con Cultura Inquieta Films y Buendía Estudios. Su principal reclamo es la implicación de la influencer Lola Lolita, que abrirá las puertas de su casa para hacer "un amplio recorrido a su trayectoria vital y profesional junto a las personas que han marcado cada una de las etapas de su vida". Las cámaras se colarán en los diferentes recovecos del hogar de la estrella de las redes sociales, que, al igual que sus invitados, se enfundará un pijama para sincerarse ante los espectadores.