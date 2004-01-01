'Drag Race España 5': ¿Se equivocó Dafne al repartir el roast? ¿Era ella la única que podía ganar a Alexandra?

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro |

La quinta temporada de 'Drag Race España' está ya en su recta final tras la emisión del octavo capítulo donde las reinas han tenido que hacer frente al roast, un reto complicado de comedia que mezcla ironía con pullitas hacia compañeras, excompañeras o incluso al propio jurado del programa. Tras un minirreto de lo más divertido donde Alexandra del Raval recibió por todos lados, Dafne Mugler fue la ganadora y la encargada de repartir el orden en el roast, dejando a Laca Udilla la primera, a Nix tercera entre un sándwich con Satín Greco delante y Margarita Kalifata detrás, a Alexandra del Raval quinta y a ella misma cerrando el reto.

Las drag queens más destacadas en este reto fueron Margarita, Laca Udilla y Satín Greco, que conformaron el top, y la reina cordobesa fue la que se llevó el premio de 2.500 euros, empatando así en wins con Greco. En el bottom, Alexandra del Raval repetía por cuarta semana consecutiva junto a Nix y Dafne Mugler.

Tras la expulsión de Ferrxn, la dinámica del corazón llegaba a su final con, de nuevo, Satín encargándose de salvar a Nix, dejando a la catalana y a Dafne Mugler en el lipsync. Finalmente, la drag queen malagueña rompía con la racha de lipsync assasin de Alexandra del Raval, que cumplía su cuarta semana en el bottom, y se convertía en semifinalista junto al resto de reinas.