La noche del lunes trajo la última entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' (21,2%). El reality de Telecinco consiguió escalar enteros y hacerse de nuevo con el liderazgo en cuota de pantalla; no obstante, la recta final de las aventuras de 'Mujer' (16,1%) se colocó por delante en número de espectadores, mejorando también sus marcas respecto a la semana anterior.

La oferta que no ha sido capaz de enganchar al público lleva por nombre 'Los relojes del diablo'. La ficción de Cuatro no consigue remontar el vuelo, encadenando por tercera jornada consecutiva un nuevo mínimo histórico, quedándose en el 3% de share. Por encima quedaron las cintas "Bajo el mismo techo" (9,1%) y "Día de patriotas" (5,2%).

· 'Supervivientes: Conexión Honduras' (21,2%) crece +0,4 y repite el liderazgo de hace siete días

· El tramo exprés del reality (16,6%) se convierte en lo más visto de la noche, superando los dos millones

· 'Mujer' (16,1%) pierde seguimiento, pero se coloca por delante de 'Supervivientes' en espectadores

· El debut de 'Viaje al centro de la tele' (7,8%) se queda por debajo del duodígito en La 1

· 'Los relojes del diablo' (3%) se apunta de nuevo un descenso de -0,5 puntos respecto a la semana anterior

· Impresionante 5,9% para "Fiebre del sábado noche" en La 2, mejorando +2,2 enteros en siete días

Telecinco

Antena 3

La 1

Cuatro

'First dates': 781.000 y 6,2%

'First dates': 698.000 y 6,5%

laSexta

'El intermedio: The very best': 544.000 y 4,6%

'El taquillazo' "Día de patriotas": 506.000 y 5,2%