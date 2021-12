Pese al juego de palabras, el día de los Santos Inocentes ha estado liderado por la 'Gala Inocente, Inocentes', en La 1, y por 'Inocentes', en Antena 3. Ambas producciones se reparten la noche con sendos 11,3%, posicionándose por delante del resto de ofertas. La gala solidaria mejoró en +0,5 puntos el dato del año anterior, mientras que la telenovela se alzó +1,1 puntos en una semana.

Telecinco emitía las segundas y últimas entregas de 'El principito es Omar Montes' y 'Besos al aire'. La docuserie registraba un 7,6%, perdiendo -0,9 puntos respecto a su primera entrega, mientras que la miniserie conseguía alzarse +0,2 puntos hasta el 9,2%. 'Fuera del mapa' se conformaba con un 4,7% al ceder ligeramente -0,2 puntos y 'The Good Doctor' no variaba en exceso sus datos con un 4,3%.

· Liderazgo compartido entre 'Inocentes' y la 'Gala Inocente, Inocente' (11,3%)

· Mejoría de +0,2 puntos para 'Besos al aire' (9,2%)

· 'Fuera del mapa' resbala -0,2 puntos a un 4,7%

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 870.000 y 5,7%

'Fuera del mapa con Chicote' "La Senda Real": 643.000 y 4,7%