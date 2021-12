Ninguna de las ofertas estelares de las cadenas logra el doble dígito en la noche del último lunes del año. Telecinco apostaba por los estrenos de 'El principito es Omar Montes' y 'Besos al aire', que tan solo se llevan el favor de un 8,5% y un 9%, respectivamente. En el caso de 'MasterChef Junior', sigue a la baja, cediendo -0,2 puntos hasta un 9,7%.

'Inocentes' tampoco vive su mejor jornada y se conforma con un 9,6% al perder -1,2 puntos. 'El debate de las tentaciones' sigue en horas bajas en Cuatro con un 7,8% que se traduce en -0,4 puntos en una semana. El cine de laSexta, por su parte, mejora +0,5 puntos gracias a "Ready Player One", que conquista a un 5,8%. Especial atención merece La 2, cuyo pase de "Doctor Zhivago" arrasa con un 7,1%, convirtiéndose en una oferta competitiva a la altura del resto de generalistas.

· 'El principito es Omar Montes' (8,5%) y 'Besos al aire' (9%) no llaman la atención

· 'MasterChef Junior' se resiente -0,2 puntos hasta el 9,7%

· Bajón de -1,2 puntos para 'Inocentes', que firma un 9,6%

'El intermedio: The very best': 929.000 y 5,8%

'El taquillazo' "Ready Player One": 641.000 y 5,8%