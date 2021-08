El mes de agosto toca su fin, con la batalla por la audiencia entre Antena 3 y Telecinco más reñida que nunca. Lo que no cambia es el liderazgo de 'Inocentes' (12,1%), con la ficción turca escalando posiciones y superando de nuevo a 'DOC' (9,2%). La ficción italiana encadena tres semanas consecutivas el mismo resultado en cuota de pantalla. Minutos antes, 'Alta tensión' (10,1%) cayó en resultados peores que las reposiciones de 'El hormiguero' (10,7%).

Por otro lado, La 1 vuelve a enrocarse en la tercera posición del prime time con su habitual tándem de los lunes, pero sin ser capaz de superar el duodígito: 'Viaje al centro de la tele' y la cinta española "Loving Pablo" consiguieron un 8,9% de share, quedando por delante de las ofertas de laSexta. Destacó el buen 9,9% que se apuntó 'First Dates' en pleno access.

· 'Inocentes' (12,1%) escala +0,8 enteros desde el lunes previo para conservar el control de su franja

· La nueva entrega de 'DOC' (9,2%) repite el share de hace siete días, pero congrega +56.000 espectadores

· 'Alta tensión' (10,1%) tropieza y desciende -1,1 enteros para anotar uno de los peores resultados de la temporada

· La cinta "Loving Pablo" (8,9% y +0,8) mejora los resultados de "Vivir dos veces" (8,1%) el lunes previo

· 'Cine Cuatro' (6,6% y +1,3) se impone a 'El taquillazo' de laSexta (5,7% y +0,1)

Antena 3

Telecinco

La 1

Cuatro

'Cine Cuatro' "Ghost In The Shell: El alma de la máquina": 622.000 y 6,6%

'First dates': 1.231.000 y 9,6%

'First dates': 447.000 y 4%

laSexta

'El intermedio: The very best': 555.000 y 4,4%

'El taquillazo' "Los Juegos del Hambre": 527.000 y 5,7%