"La leyenda de Tarzán" lidera en Antena 3 con un 16,8% frente a "El último beso del káiser" (10%) en Telecinco

. Las principales cadenas generalistas apostaron por diferentes films y Antena 3 logró llevarse la amplia victoria. La emisión de la película " La leyenda de Tarzán " le otorgó a la cadena el liderazgo de la franja y es que, convirtiéndose además en lo más visto de la jornada. Por su parte,y 1.549.000 espectadores en la misma franja de emisión.

Por otro lado, en La 1, "Bridget Jones' Baby" fue "la película de la semana" y logró congregar a 1.722.000 y un 11% de share medio. Paralelamente, en Cuatro 'La mesa del coronel' se quedó en un discreto 3,7% de cuota mientras que después, Iker Jiménez y Carmen Porter destacaron con 'Cuarto milenio', que reunió a 828.000 espectadores y un 7,3% de share medio frente al 5,1% que anotó la película "The poison rose" en el prime time de laSexta. Finalmente, destacar el 2,9% de share y 443.000 espectadores que logró "La chispa de la vida" en 'Versión española' (La 2).

· ""La leyenda de Tarzán" destaca en Antena 3 con un amplio 16,8%

· "Bridget Jones' Baby" se queda en un 11% en la noche de La 1

· "El último beso del káiser" no sobresale en Telecinco (10%)

· 'Cuarto milenio' logra un muy buen 7,3% en el prime time de Cuatro

· "The poison rose" se queda en un 5,1% en la noche de laSexta

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

Cuatro

La 2

· "Causa justa" lidera la franja con un amplio 14,1% de share

· "Noche real" se queda en un 8,8% en la noche de Antena 3

· 'Cuarto milenio' anota un gran 8,8% en Cuatro

· "Hermanísimas" logra un 9% en el late night de La 1

Antena 3

'Cine' "Causa justa": 868.000 y 14,1%

'Cine 2' "Hello, my name is Doris": 311.000 y 11%