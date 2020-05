'The Bachelor: Listen to Your Heart' crece en su gran final y 'The Voice' marca su mejor dato desde abril

Primera noche de la final de 'The Voice' (edición 18)

'The Bachelor: Listen to Your Heart' cerró su primera edición en ABC rozando los tres millones de espectadores de media, lo que supone el máximo de temporada para el formato. Por su parte, el talent show musical 'The Voice' logró crecer en la primera parte de la final de su 18ª edición, al superar los 7,5 millones de espectadores, colocándose así como lo más visto de su franja y logrando su emisión más vista desde el 20 de abril. Por su parte, The CW acertó con el especial 'Penn & Teller: Fool Us' mientras que después, la ficción 'Roswell, New Mexico' perdió seguimiento al final de la noche en la cadena más joven de Estados Unidos.

Adultos 18-49

NBC: 0,9/5

ABC: 0,6/3

CBS: 0,5/3

Fox: 0,4/2

CW: 0,1/1

Fox

08:00 - 'The Masked Singer' (R) (8-10 p.m.): 1.792.500 [0,4/2] (3º)

NBC

08:00 - 'The Voice' (8-10 p.m.): 7.695.000 [1,1/6] (1º) 10:00 - 'Songland': 4.000.000 [0,7/4] (1º)

CBS

08:00 - 'The Neighborhood' (R): 4.870.000 [0,6/4] (3º) 08:30 - 'Bob Hearts Abishola' (R): 4.230.000 [0,5/3] (3º) 09:00 - 'All Rise' (R): 3.420.000 [0,4/2] (3º) 09:30 - 'All Rise' (R): 3.300.000 [0,4/2] (3º) 10:00 - 'Bull' (R): 4.120.000 [0,4/2] (2º)

ABC

08:00 - 'The Bachelor: Listen to Your Heart' (F)(8-10 p.m.): 2.880.000 [0,7/4] (2º) 10:00 - 'The Baker and the Beauty': 2.290.000 [0,4/2] (3º)

The CW