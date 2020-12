'The Masked Singer' lidera al alza con su final y 'The Amazing Race' resiste

Sol, máscara finalista de 'The Masked Singer'

'The Masked Singer' ha llegado a su final dominando con un 1,5 de rating y un espectacular dato de espectadores: 6.350.000. Además, consigue su segundo máximo de temporada. Por otro lado, la última entrega de 'The Amazing Race' resistió ante el gigante de Fox, anotando sus mejores datos del curso. Un total de 4.310.000 espectadores estuvieron pegados a la pantalla, lo que se traduce en un 0,8 de rating. Cabe destacar que 'Devils' también finalizaba temporada en The CW, pero queda lejos del duelo de titanes (374.000 y 0,1).

Adultos 18-49

Fox: 1,5/8

CBS: 0,6/4

ABC: 0,5/3

NBC: 0,5/3

The CW: 0,1/0

Fox

08:00 - 'The Masked Singer' (Final) (8-10 p.m.): 6.350.000 [1,5/8] (1º)

CBS

08:00 - 'The Amazing Race' (Final): 4.310.000 [0,8/5] (2º) 09:00 - 'SEAL Team': 4.350.000 [0,5/3] (3º) 10:00 - 'S.W.A.T.': 3.970.000 [0,5/3] (1º)

ABC

08:00 - 'The Great Christmas Light Fight' (8-10 p.m.): 3.580.000 [0,6/4] (3º) 10:00 - 'For Life': 2.170.000 [0,4/3] (3º)

NBC

08:00 - 'Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes' (R): 3.020.000 [0,5/3] (4º) 09:00 - 'Saturday Night Live' (R): 2.760.000 [0,5/3] (4º) 10:00 - 'Saturday Night Live' (R): 2.720.000 [0,5/3] (2º)

The CW