La ceremonia de los Oscar arrasa con un 1,7 de rating y deja sin opciones a su competencia

La noche del domingo trajo una de las ceremonias más especiales del año. El mundo del cine se puso de largo con los Oscar 2021, consiguiendo eclipsar a su competencia y anotando un 1,7 en el rating. La retransmisión de ABC lideró con comodidad, sin ninguna oferta haciéndole sombra. Tan solo las reposiciones de 'The Equalizer' (0,3) y 'NCIS: Los Ángeles' (0,3) consiguen superar la barrera de los 3 millones de espectadores; pero más destacable es la situación de Fox, que cayó por debajo del listón del millón en todas sus emisiones.

· ABC: 1,5

· CBS: 0,3

· NBC: 0,3

· FOX: 0,3

· The CW: 0,1

ABC

08:00 - 'The Oscars' (8-11 p.m.): 8.370.000 [1,7/11] (1º)

07:00 - 'Oscars: Into the Spotlight': 5.870.000 [0,9/7] (1º)

CBS

10:00 - 'NCIS: New Orleans' (R): 2.910.000 [0,2/2] (2º)

08:00 - 'The Equalizer' (R): 3.730.000 [0,3/2] (2º)

NBC

07:00 - 'Ellen's Game of Games' (R): 1.530.000 [0,2/2] (3º)

08:00 - 'The Fate of the Furious' (8-11 p.m.): 1.440.000 [0,3/2] (3º)