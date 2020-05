'The Voice' en NBC y la serie '9-1-1' en FOX dominan en una ajustada noche

'The Voice'

Este lunes 4 de mayo ha venido marcado por el amplio liderazgo de FOX y ABC. Ambas cadenas lideran el día y de nuevo la franja de máxima audiencia en Estados Unidos. El talent show 'The Voice' se mantiene imbatible como una de las apuestas más seguidas de la noche junto a la ficción '9-1-1' que destaca también en el prime time de FOX. Por otro lado, en CBS las ficciones 'The Neighborhood' y 'All Rise' crecen en sus respectivos finales mientras que en ABC, 'The Bachelor: Listen to Your Heart' mantiene sus datos pero se confirma como una de las apuestas menos competitivas de la noche.

Adultos 18-49

Fox: 0,9/5

NBC: 0,9/5

ABC: 0,5/3

CBS: 0,7/4

CW: 0,2/1

NBC

08:00 - 'The Voice' (8-10 p.m.): 7.302.000 [1,1/6] (2º) 10:00 - 'Songland': 3.840.000 [0,7/4] (1º)

Fox

08:00 - '9-1-1': 6.775.000 [1,2/6] (1º) 09:00 - '9-1-1: Lone Star' (R): 3.270.000 [0,6/3] (2º)

CBS

08:00 - 'The Neighborhood': 6.750.000 [0,9/5] (3º) 08:30 - 'The Neighborhood' (Final): 6.490.000 [0,8/4] (º3) 09:00 - 'All Rise': 5.410.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'All Rise' (Final): 4.710.000 [0,5/3] (4º) 10:00 - 'Bull': 6.825.000 [0,7/4]

ABC

08:00 - 'The Bachelor: Listen to Your Heart' (8-10 p.m.): 2.193.250 [0,6/4] (4º) 10:00 - 'The Baker and the Beauty': 2.290.000 [0,5/3] (2º)

The CW