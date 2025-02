'Asuntos internos' (11,8%) planta cara a 'El capitán' (12,7%) y 'La isla de las tentaciones' (14,2%) crece

Por Redacción | |

La ficción ha logrado encontrar su sitio en el prime time de La 1. Pese a caer en una noche de alta competencia, 'Asuntos internos' ha arrancado su andadura con buen pie al amasar un 11,8% de share en La 1 con sus 1,147 millones de espectadores de media. De este modo, supera con creces al 'Late Xou con Marc Giró' (9,6%) de la semana anterior y aprovecha el impulso de 'La revuelta', que escapa de su mínimo al ascender a un 13,8% de cuota de pantalla con más de 1,8 millones de televidentes.

Así pues, el thriller policiaco debuta con atino en una franja (23:10-00:07) en la que tiene que lidiar con el segmento final del access de Antena 3 y Telecinco y también con el arranque del dilatado prime time. A lo largo de ese tramo, 'Asuntos internos' se sitúa como lo segundo más visto, tan solo por detrás de Antena 3 y su tándem formado por 'El hormiguero' y 'El capitán en América', que lideran en sus respectivas franjas de emisión.

Por un lado, el programa presentado por Pablo Motos alcanza un gran promedio de 2,115 millones de espectadores entre las 21:55 y las 23:06, dando lugar a un 15,7% de share frente al 14,6% que anota La 1 y el 12,6% de Telecinco en ese mismo horario. Después, el road trip de Joaquín Sánchez, emitido entre las 23:14 y las 00:38, convence a 1,062 millones de personas, superando por la mínima a Telecinco y con mayor amplitud a La 1, que sufre una fuga al pasar del estreno de 'Asuntos internos' al de 'Perverso'.

En lo que respecta a Telecinco, pese a no liderar sí se aprecia cierta mejoría, sobre todo en lo que respecta a 'La isla de las tentaciones'. El reality, que se encuentra en plena forma con el fenómeno que ha supuesto Montoya, también crece en su versión reducida del miércoles al pasar de un 12,4% a un 14,2%, aunque esta subida no le es suficiente para dominar en su franja (22:05-23:37). Aun así, su alzamiento sirve para contagiar a 'Next Level Chef', que alcanza su mayor cuota hasta el momento con un 9,1%.

'El capitán en América'

Prime time

'La revuelta' (13,8%) crece +1 punto en una semana y +1,9 puntos en un día

'Cifras y letras' (6,3%) supera los 800.000 televidentes

-1,4 puntos para 'El capitán en América' (12,7%)

'Next Level Chef' sube a un 9,1% (+0,1 puntos) tras sumar 10.000 espectadores

'Martínez y hermanos' baja a un 3% al ceder -1 punto completo

La 1

La revuelta José Mota - Tiago PZK 1.844.000 13,8% Asuntos internos1.147.000 11,8%

La 2

Cifras y letras835.000 6,3% Curioseando Las profundidades de la Tierra 283.000 2,1% 59 segundos288.000 3,6%

Antena 3

El hormiguero Àngel Llàcer 2.115.000 15,7% El capitán en América La ciudad de los deseos 1.062.000 12,7%

Cuatro

First Dates901.000 7,0% First Dates: San Valentín690.000 5,4% Martínez y hermanos196.000 3,0%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.789.000 14,2% Next Level Chef444.000 9,1%

laSexta

laSexta clave581.000 4,9% El intermedio753.000 5,6% La red Operación Alne 365.000 3,7%

'Next Level Chef'

Late night

El debut de 'Perverso' (7,2%) supera a la reposición del 'Late Xou' (5,4%) del miércoles previo

'Conciertos Radio 3' pierde a la mitad de su público y pasa de un 3,3% a un 1,4%

-0,4 puntos para la repetición de 'El capitán en América' (12,6%)

El segundo 'Martínez y hermanos' (2,4%) baja -0,7 puntos

La 1

Perverso428.000 7,2% El caso: Crónica de sucesos El crimen del abrevadero 159.000 5,2% La noche en 24h: Portada Nicolás Sartorius 109.000 5,7%

La 2

El príncipe Felipe: El hombre detrás de la corona57.000 1,8% Conciertos Radio 3 Fillas de Cassandra 29.000 1,4%

Antena 3

El capitán en América El peso de la fama 504.000 12,6% Joaquín: La penúltima y me voy Vivir con arte 204.000 8,9%

Cuatro

Martínez y hermanos65.000 2,4%

Telecinco

Next Level Chef (Continuación)444.000 9,1%

laSexta

La red Operación Andén 237.000 4,3% Equipo de investigación La estafa de los ninis 175.000 6,1% Pokerstars casino live71.000 3,6%

'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

La Moderna782.000 9,0% La promesa1.065.000 13,6% Valle Salvaje612.000 7,6% El cazador707.000 7,6% Aquí la Tierra1.221.000 11,3%

La 2

Eva Longoria recorriendo México Nuevo León 244.000 2,5% Saber y ganar732.000 7,7% Grandes documentales341.000 4,1% Incluye: - El gorila de costa371.000 4,2% - Un planeta perfecto El clima 309.000 3,9% Documenta2178.000 2,3% Incluye: - La controversia del arte178.000 2,3% Las recetas de Julie La Rochelle 218.000 2,7% Naturaleza comestible208.000 2,3% Expedición culinaria: Cocinar con fuego Ollas y sartenes 193.000 1,9% Un país mágico Sevilla 298.000 2,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.255.000 13,7% Y ahora, Sonsoles861.000 10,6% Pasapalabra1.972.000 18,9%

Cuatro

Todo es mentira495.000 5,7% Lo sabe, no lo sabe483.000 5,9%

Telecinco

El diario de Jorge787.000 8,8% Tardear754.000 9,4% Reacción en cadena933.000 8,9%

laSexta

Zapeando559.000 6,2% Más vale tarde506.000 6,3%

'El programa de Ana Rosa'

Mañana

La 1

La hora de La 1273.000 13,2% Incluye: - Entrevista Pablo Bustinduy 249.000 11,0% Mañaneros338.000 10,1% Extra Mañaneros471.000 5,8%

La 2

That's English10.000 1,4% Inglés en TVE3.000 0,3% Flash moda monográficos Roberto Verino: La calidad no se controla, se elabora 3.000 0,2% Flash moda4.000 0,3% Las salvajes islas Tuamotu La comunidad del anillo 25.000 1,4% Página2 Juan Carlos Galindo 27.000 1,3% Aquí hay trabajo31.000 1,4% La aventura del saber26.000 1,1% Bandas de la isla de los lemures Riesgo y recompensa 31.000 1,1% Culturas 233.000 1,1% 80 cm Parque regional montaña de Riaño y Mampodre 72.000 2,0% Documenta272.000 1,4% Incluye: - Tesoros del Ródano72.000 1,4% Las recetas de Julie Las gargantas de Aveyron 149.000 1,9%

Antena 3

Espejo público359.000 13,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Lentejas con pollo y cuscús 923.000 18,4% La ruleta de la suerte1.855.000 24,4%

Cuatro

Remescar, cosmética al instante5.000 0,8% ¡Toma salami! Fenómeno fan 1.000 0,1% Alerta cobra Los parásitos 1.000 0,1% Alerta cobra Los cazados 13.000 0,7% First Dates38.000 1,6% En boca de todos159.000 4,7%

Telecinco

La mirada crítica199.000 11,0% El programa de Ana Rosa370.000 14,9% Vamos a ver453.000 12,8% Vamos a ver más674.000 9,7%

laSexta

Remescar, cosmética al instante6.000 0,9% Aruser@s el humorning213.000 14,2% Aruser@s365.000 15,8% Al rojo vivo441.000 10,6%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' es la emisión más vista de toda la jornada con sus 2,26 millones de espectadores, que permiten amasar un 18,7% frente al 11,4% de 'Telediario 2' y el 8,7% de 'Informativos Telecinco 21:00' (8,7%). En el horario anterior, el telediario de Antena 3 anota un también dominante 22,6%, imponiéndose una vez más al ente público (10,4%) y la cadena azul de Mediaset (11,3%).

La 1

Telediario matinal112.000 13,3% Telediario 11.015.000 10,4% Telediario 21.375.000 11,4%

Antena 3

Noticias de la mañana184.000 14,7% Antena 3 Noticias 12.188.000 22,6% Antena 3 Noticias 22.260.000 18,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1465.000 6,1% El Desmarque Cuatro 1383.000 4,0% Noticias Cuatro 2561.000 5,6%

Telecinco

El matinal97.000 10,4% El matinal115.000 8,2% Informativos Telecinco 15:001.101.000 11,3% Informativos Telecinco 21:001.049.000 8,7%

laSexta

laSexta Noticias 14h766.000 8,5% laSexta Noticias: Jugones787.000 8,0% laSexta Noticias 20h727.000 7,3%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas