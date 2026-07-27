'Los Simpson' en Neox se convierte en lo más visto de las temáticas TDT del sábado

Publicado: Lunes 27 Julio 2026 09:11 (hace 1 hora)|
Audiencias Sábado 25 de Julio de 2026
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Ranking cadenas TDT Sábado, 25 de Julio de 2026
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Ranking programas TDT Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
14:55
15:20
282.000
3,3%
Cine Encrucijada de destinos
18:39
20:16
280.000
4,1%
Tour de francia Le bourg d\'oisans-alpe ...
12:46
15:54
276.000
4,3%
Los Simpson
14:32
14:55
262.000
3,3%
Cine Justicia urbana
22:02
23:38
250.000
3,1%
Tu cine A tiro limpio(2008)
20:16
22:02
228.000
3,1%
Cine Superagente 86 de pelicula
22:20
24:21
222.000
2,9%
Los Simpson
14:06
14:32
211.000
3,1%
Crimen en el pacifico Asesinato sobre el nido ...
21:55
22:57
193.000
2,4%
El pueblo
16:49
18:33
188.000
2,5%
Ranking Neox (2,2%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los Simpson
14:55
15:20
282.000
3,3%
Los Simpson
14:32
14:55
262.000
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Los Simpson
14:06
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211.000
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Cine Boat trip:este barco es un peligro
17:36
19:10
185.000
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Cine Baywatch:los vigilantes de la playa
15:20
17:36
185.000
2,2%
Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Superagente 86 de pelicula
22:20
24:21
222.000
2,9%
El pueblo
16:49
18:33
188.000
2,5%
La que se avecina Un pianista loco,unos zombis ...
20:08
22:14
129.000
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La que se avecina Un cuchifritin,un contraste ...
24:21
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La que se avecina Una invidente,unos genes ...
18:33
20:08
125.000
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Ranking TRECE (2,2%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Encrucijada de destinos
18:39
20:16
280.000
4,1%
Cine Justicia urbana
22:02
23:38
250.000
3,1%
Tu cine A tiro limpio(2008)
20:16
22:02
228.000
3,1%
Trece y cope es noticia
20:30
20:36
161.000
2,4%
Cine La joya del nilo
16:49
18:39
161.000
2,1%
Ranking Canal 24 Horas (2,1%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teled. fin semana 2
20:58
21:27
180.000
2,4%
Teled. fin semana 1
14:55
15:37
161.000
1,9%
Especial informativo Frente a las llamas
19:00
20:58
159.000
2,3%
Fin de semana 24h
17:00
18:58
157.000
2,1%
Comparecencia Isabel diaz ayuso
13:04
13:11
129.000
3,4%
Ranking Atreseries (2,1%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el pacifico Asesinato sobre el nido ...
21:55
22:57
193.000
2,4%
Crimen en el paraíso
14:53
21:55
179.000
2,4%
Crimen en el pacifico Asesinato sobre el nido ...
22:57
23:56
149.000
1,9%
Crimen en el pacifico Sara clain
23:56
25:02
98.000
1,7%
Crimen en el pacifico Sara clain(2 parte)
25:02
26:00
91.000
2,4%
Ranking Energy (1,8%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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CSI: Nueva York El nido del cuco
22:12
23:00
152.000
1,8%
CSI: Nueva York Pisando el acelerador
21:17
22:12
139.000
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CSI: Nueva York Manhattanhenge
23:00
23:54
129.000
1,7%
CSI: Nueva York Heridas de guerra
19:27
20:19
116.000
1,7%
CSI: Nueva York La casa de la muerte
23:54
24:42
112.000
1,8%
Ranking Teledeporte (1,7%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Tour de francia Le bourg d\'oisans-alpe ...
12:46
15:54
276.000
4,3%
Atletismo:cpto.españa
19:58
23:19
116.000
1,5%
Fútbol:copa mundial resumen ...
18:48
19:48
103.000
1,5%
Entrevista deportiva Luis de la fuente
19:49
19:56
72.000
1,1%
Automovilismo:formula e(d) Japon
17:33
17:53
52.000
0,7%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Superman returns(el regreso)
21:53
24:39
143.000
1,9%
Cine Superman
15:45
18:13
120.000
1,5%
Cine Superman 4.en busca de la paz
20:26
21:53
118.000
1,6%
Cine Superman 2(la aventura continua)
18:13
20:26
114.000
1,6%
Cine Flyboys:heroes del aire
13:15
15:45
103.000
1,5%
Ranking DMAX (1,4%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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El libro de los secretos de estados unidos ...
17:22
18:08
130.000
1,7%
El libro de los secretos de estados unidos ...
18:08
18:59
120.000
1,7%
Roswell:75 años despues
15:41
17:21
115.000
1,4%
Evidencias de lo inexplicable
18:59
19:53
110.000
1,6%
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros ...
24:35
25:21
100.000
2,1%
Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues?
17:17
18:58
119.000
1,6%
Si,quiero ese vestido
16:24
17:16
118.000
1,5%
Si,quiero ese vestido(uk)
15:05
15:32
104.000
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Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues?
18:58
19:50
101.000
1,5%
Los pies me estan matando
23:07
24:00
94.000
1,2%
Ranking Nova (1,2%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La tormenta
17:43
18:00
141.000
1,9%
La tormenta
16:51
17:43
135.000
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La tormenta
15:58
16:20
124.000
1,5%
La tormenta
15:31
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123.000
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La tormenta
16:20
16:51
119.000
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Ranking Mega (España) (1,2%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Pesadilla en la cocina
19:56
21:10
114.000
1,7%
Batalla de restaurantes
21:10
22:39
112.000
1,4%
¿Quién da más? ¿puja un oso en el ...
15:41
16:02
103.000
1,2%
Batalla de restaurantes
22:39
24:02
87.000
1,1%
¿Quién da más? Cuelgalo o callate
14:50
15:16
82.000
1,0%
Ranking Divinity (1,1%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Reformas zombies
17:05
18:01
119.000
1,6%
La casa de mis sueños Carly y drum
21:38
22:32
97.000
1,2%
La casa de mis sueños Chase y jessica
18:01
18:57
87.000
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La casa de mis sueños Dayana y jonh
18:57
19:50
84.000
1,2%
Reformas zombies
16:07
17:05
84.000
1,0%
Ranking Veo7 (1,1%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ley y orden:unidad de victimas especiales Odio ...
22:27
23:11
105.000
1,3%
Ley y orden:unidad de victimas especiales El ...
23:11
23:53
99.000
1,3%
The Closer Estándares y costumbres
17:15
18:07
98.000
1,3%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:03
21:46
95.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias De repente
18:51
19:32
90.000
1,3%
Ranking Squirrel (1,0%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine La fortaleza(2021)
22:07
23:48
101.000
1,3%
Cine En tierras peligrosas
20:31
22:07
97.000
1,3%
Cine Condenados a fugarse
16:37
18:30
69.000
0,9%
Cine Trafico humano(2015)
23:48
25:22
58.000
1,0%
Cine Retroceder nunca,rendirse jamas
25:22
26:30
55.000
1,9%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
16:54
17:01
125.000
1,6%
Cine Ferdinand
15:20
16:54
121.000
1,4%
Bluey
17:01
17:08
88.000
1,1%
Bluey
10:41
10:48
79.000
3,4%
Bluey
10:19
10:26
70.000
3,2%
Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:53
17:56
89.000
1,1%
Caso cerrado
15:55
16:53
86.000
1,0%
Atrapadas Rebecca smith
24:12
25:02
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1,3%
Caso cerrado
17:56
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70.000
1,0%
Atrapadas Carleen charlie
23:16
24:12
62.000
0,9%
Ranking Boing (0,7%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
10:08
10:19
71.000
3,4%
Doraemon,el gato cosmico
10:23
10:33
69.000
3,1%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
11:25
11:36
66.000
2,4%
Cine Doraemon y la minibatalla estelar
21:28
23:26
65.000
0,8%
Doraemon,el gato cosmico
14:29
14:50
64.000
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Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Sábado, 25 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La carrera de la muerte 2
21:35
23:20
46.000
0,6%
Cine Chicago en rojo
15:44
17:25
40.000
0,5%
Cine Cronica negra de un policia
17:25
19:12
31.000
0,4%
Cine Ases calientes 2:baile de asesinos
23:20
24:45
28.000
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30 minutos R.madrid-liverpool:la ...
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