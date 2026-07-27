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AUDIENCIAS TDT 25 DE JULIO

'Los Simpson' en Neox se convierte en lo más visto de las temáticas TDT del sábado

El cine de TRECE logra el segundo puesto con "Encrucijada de destinos", mientras que la penúltima etapa del Tour obtiene la tercera plaza.

'Los Simpson' en Neox se convierte en lo más visto de las temáticas TDT del sábado
©FOX
Por RedacciónPublicado: Lunes 27 Julio 2026 09:11 (hace 1 hora)

Audiencias Sábado 25 de Julio de 2026

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Ranking cadenas TDT Sábado, 25 de Julio de 2026

Neox 2,2%

FDF 2,2%

TRECE 2,2%

Canal 24 Horas 2,1%

Atreseries 2,1%

Energy 1,8%

Teledeporte 1,7%

BEMADtv 1,7%

DMAX 1,4%

DKiss 1,3%

Nova 1,2%

Mega (España) 1,2%

Divinity 1,1%

Veo7 1,1%

Squirrel 1,0%

Clan TVE 0,8%

Ten 0,8%

Boing 0,7%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:55
15:20
282.000
3,3%
TRECE
Cine Encrucijada de destinos
18:39
20:16
280.000
4,1%
Teledeporte
Tour de francia Le bourg d\'oisans-alpe ...
12:46
15:54
276.000
4,3%
Neox
Los Simpson
14:32
14:55
262.000
3,3%
TRECE
Cine Justicia urbana
22:02
23:38
250.000
3,1%
TRECE
Tu cine A tiro limpio(2008)
20:16
22:02
228.000
3,1%
FDF
Cine Superagente 86 de pelicula
22:20
24:21
222.000
2,9%
Neox
Los Simpson
14:06
14:32
211.000
3,1%
Atreseries
Crimen en el pacifico Asesinato sobre el nido ...
21:55
22:57
193.000
2,4%
FDF
El pueblo
16:49
18:33
188.000
2,5%

Ranking Neox (2,2%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:55
15:20
282.000
3,3%
Neox
Los Simpson
14:32
14:55
262.000
3,3%
Neox
Los Simpson
14:06
14:32
211.000
3,1%
Neox
Cine Boat trip:este barco es un peligro
17:36
19:10
185.000
2,5%
Neox
Cine Baywatch:los vigilantes de la playa
15:20
17:36
185.000
2,2%

Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Superagente 86 de pelicula
22:20
24:21
222.000
2,9%
FDF
El pueblo
16:49
18:33
188.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un pianista loco,unos zombis ...
20:08
22:14
129.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un cuchifritin,un contraste ...
24:21
25:46
127.000
2,8%
FDF
La que se avecina Una invidente,unos genes ...
18:33
20:08
125.000
1,8%

Ranking TRECE (2,2%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Encrucijada de destinos
18:39
20:16
280.000
4,1%
TRECE
Cine Justicia urbana
22:02
23:38
250.000
3,1%
TRECE
Tu cine A tiro limpio(2008)
20:16
22:02
228.000
3,1%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:36
161.000
2,4%
TRECE
Cine La joya del nilo
16:49
18:39
161.000
2,1%

Ranking Canal 24 Horas (2,1%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 2
20:58
21:27
180.000
2,4%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:55
15:37
161.000
1,9%
Canal 24 Horas
Especial informativo Frente a las llamas
19:00
20:58
159.000
2,3%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
17:00
18:58
157.000
2,1%
Canal 24 Horas
Comparecencia Isabel diaz ayuso
13:04
13:11
129.000
3,4%

Ranking Atreseries (2,1%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el pacifico Asesinato sobre el nido ...
21:55
22:57
193.000
2,4%
Atreseries
Crimen en el paraíso
14:53
21:55
179.000
2,4%
Atreseries
Crimen en el pacifico Asesinato sobre el nido ...
22:57
23:56
149.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el pacifico Sara clain
23:56
25:02
98.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el pacifico Sara clain(2 parte)
25:02
26:00
91.000
2,4%

Ranking Energy (1,8%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Nueva York El nido del cuco
22:12
23:00
152.000
1,8%
Energy
CSI: Nueva York Pisando el acelerador
21:17
22:12
139.000
1,8%
Energy
CSI: Nueva York Manhattanhenge
23:00
23:54
129.000
1,7%
Energy
CSI: Nueva York Heridas de guerra
19:27
20:19
116.000
1,7%
Energy
CSI: Nueva York La casa de la muerte
23:54
24:42
112.000
1,8%

Ranking Teledeporte (1,7%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Tour de francia Le bourg d\'oisans-alpe ...
12:46
15:54
276.000
4,3%
Teledeporte
Atletismo:cpto.españa
19:58
23:19
116.000
1,5%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
18:48
19:48
103.000
1,5%
Teledeporte
Entrevista deportiva Luis de la fuente
19:49
19:56
72.000
1,1%
Teledeporte
Automovilismo:formula e(d) Japon
17:33
17:53
52.000
0,7%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Superman returns(el regreso)
21:53
24:39
143.000
1,9%
BEMADtv
Cine Superman
15:45
18:13
120.000
1,5%
BEMADtv
Cine Superman 4.en busca de la paz
20:26
21:53
118.000
1,6%
BEMADtv
Cine Superman 2(la aventura continua)
18:13
20:26
114.000
1,6%
BEMADtv
Cine Flyboys:heroes del aire
13:15
15:45
103.000
1,5%

Ranking DMAX (1,4%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
El libro de los secretos de estados unidos ...
17:22
18:08
130.000
1,7%
DMAX
El libro de los secretos de estados unidos ...
18:08
18:59
120.000
1,7%
DMAX
Roswell:75 años despues
15:41
17:21
115.000
1,4%
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
18:59
19:53
110.000
1,6%
DMAX
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros ...
24:35
25:21
100.000
2,1%

Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues?
17:17
18:58
119.000
1,6%
DKiss
Si,quiero ese vestido
16:24
17:16
118.000
1,5%
DKiss
Si,quiero ese vestido(uk)
15:05
15:32
104.000
1,2%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues?
18:58
19:50
101.000
1,5%
DKiss
Los pies me estan matando
23:07
24:00
94.000
1,2%

Ranking Nova (1,2%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
17:43
18:00
141.000
1,9%
Nova
La tormenta
16:51
17:43
135.000
1,7%
Nova
La tormenta
15:58
16:20
124.000
1,5%
Nova
La tormenta
15:31
15:58
123.000
1,4%
Nova
La tormenta
16:20
16:51
119.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:56
21:10
114.000
1,7%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:10
22:39
112.000
1,4%
Mega (España)
¿Quién da más? ¿puja un oso en el ...
15:41
16:02
103.000
1,2%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:39
24:02
87.000
1,1%
Mega (España)
¿Quién da más? Cuelgalo o callate
14:50
15:16
82.000
1,0%

Ranking Divinity (1,1%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Reformas zombies
17:05
18:01
119.000
1,6%
Divinity
La casa de mis sueños Carly y drum
21:38
22:32
97.000
1,2%
Divinity
La casa de mis sueños Chase y jessica
18:01
18:57
87.000
1,2%
Divinity
La casa de mis sueños Dayana y jonh
18:57
19:50
84.000
1,2%
Divinity
Reformas zombies
16:07
17:05
84.000
1,0%

Ranking Veo7 (1,1%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Odio ...
22:27
23:11
105.000
1,3%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales El ...
23:11
23:53
99.000
1,3%
Veo7
The Closer Estándares y costumbres
17:15
18:07
98.000
1,3%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:03
21:46
95.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias De repente
18:51
19:32
90.000
1,3%

Ranking Squirrel (1,0%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine La fortaleza(2021)
22:07
23:48
101.000
1,3%
Squirrel
Cine En tierras peligrosas
20:31
22:07
97.000
1,3%
Squirrel
Cine Condenados a fugarse
16:37
18:30
69.000
0,9%
Squirrel
Cine Trafico humano(2015)
23:48
25:22
58.000
1,0%
Squirrel
Cine Retroceder nunca,rendirse jamas
25:22
26:30
55.000
1,9%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
16:54
17:01
125.000
1,6%
Clan TVE
Cine Ferdinand
15:20
16:54
121.000
1,4%
Clan TVE
Bluey
17:01
17:08
88.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
10:41
10:48
79.000
3,4%
Clan TVE
Bluey
10:19
10:26
70.000
3,2%

Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
16:53
17:56
89.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
15:55
16:53
86.000
1,0%
Ten
Atrapadas Rebecca smith
24:12
25:02
72.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
17:56
18:49
70.000
1,0%
Ten
Atrapadas Carleen charlie
23:16
24:12
62.000
0,9%

Ranking Boing (0,7%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
10:08
10:19
71.000
3,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
10:23
10:33
69.000
3,1%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
11:25
11:36
66.000
2,4%
Boing
Cine Doraemon y la minibatalla estelar
21:28
23:26
65.000
0,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:29
14:50
64.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Sábado, 25 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine La carrera de la muerte 2
21:35
23:20
46.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Chicago en rojo
15:44
17:25
40.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine Cronica negra de un policia
17:25
19:12
31.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine Ases calientes 2:baile de asesinos
23:20
24:45
28.000
0,4%
Real Madrid TV
30 minutos R.madrid-liverpool:la ...
19:16
19:42
28.000
0,4%
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