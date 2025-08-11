FormulaTV
AUDIENCIAS DOMINGO 10 DE AGOSTO

'Una nueva vida' lidera (12,5%), el cine de La 1 crece (11,5%) con 'Jumanji' y 'Allá tú' baja al 7,1%

En las segundas cadenas, el cine de laSexta supera con un 5,9% a la reposición de 'Cuarto milenio' (4%).

Por RedacciónPublicado: Lunes 11 Agosto 2025 09:00 (hace 15 horas) | Última actualización: Lunes 11 Agosto 2025 10:47 (hace 14 horas)

  • logoantena3

    10,9%

  • logola1

    10,9%

  • logotelecinco

    7,1%

  • logocuatro

    6,0%

  • logolasexta

    4,7%

  • logola2

    3,0%

  • logofdf

    3,0%

  • logoenergy

    2,7%

  • logo13tv

    2,4%

  • logodiscoverymax

    2,2%

  • logobemadtv

    2,2%

  • logoatreseries

    2,0%

  • logoneox

    1,9%

  • logodivinity

    1,9%

  • logoteledeporte

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logoparamount-network

    1,3%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logonova

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Con un 12,5% de cuota de pantalla, 'Una nueva vida' no solo se mantiene líder sino que sube +1,1 puntos respecto a la semana anterior con su entrega de estreno. Igualmente, quien más crece es el cine de La 1, que se recupera de la bajada de la semana anterior y alcanza el 11,5% (+1,8) con la emisión de 'Jumanji: siguiente nivel'.

De hecho, si no fijamos en el número de espectadores, es la película lo más visto del prime time, acercándose al millón de espectadores (967.000) frente a los 855.000 de la serie de Antena 3. Algo más lejos queda '¡Allá tú!' en Telecinco, que sí que supera el medio millón de espectadores, pero pierde medio punto respecto a la semana anterior al firmar un 7,1%.

Por su parte, el cine de laSexta cede casi un punto al firmar un 5,9% con 'Moonfall', aunque supera por +1,9 puntos a su principal competidor. Y es que Cuatro también baja 9 décimas respecto a la semana anterior con la reposición de una de las entregas de 'Cuarto milenio' (4%).

Halis obliga a Ferit a dejar a Seyran y casarse con Pelin en &#39;Una nueva vida&#39;

Prime time

  • Mejora de más de un punto para 'Una nueva vida' (12,5%)
  • El cine de La 1 se recupera y crece hasta el 11,5%
  • 'Allá tú' (7,1%) pierde medio punto en una semana
La 1

La película de la semana 967.000 11,5%

Cine 354.000 8,2%

La 2

Imprescindibles287.000 3,3%

Incluye:

- Cine 288.000 3,4%

Versión española 238.000 3,2%

Antena 3

Una nueva vida855.000 12,5%

Cuatro

Lo sabe, no lo sabe220.000 2,7%

Cuarto milenio320.000 4,0%

Telecinco

¡Allá tú!587.000 7,1%

laSexta

El taquillazo 498.000 5,9%

Cine 185.000 4,7%

Ángeles, de Toledo, es la concursante del día de &#39;Allá tú&#39;

Late night

  • +1,8 puntos para el cine de La 1, que firma un 7,1%
  • La reposición de 'Una nueva vida' (7,2%) crece +1,1 puntos
  • En el late night, 'Allá tú' también baja medio punto
La 1

Cine 2 129.000 7,1%

La 2

Versión española: Última sesión 63.000 1,9%

Atomic people46.000 2,7%

Antena 3

Una nueva vida179.000 7,2%

Sportium game show43.000 2,4%

Cuatro

Cuarto milenio217.000 6,5%

Telecinco

¡Allá tú!310.000 7,9%

Gran Madrid show106.000 6,1%

Quico Taronjí, presentador de &#39;Aquí la tierra&#39; en verano</p><p>

Sobremesa y tarde

La 1

Desafío Jumanji 833.000 10,7%

Desafío Jumanji 2 908.000 12,0%

Cine 674.000 9,8%

Aquí la tierra693.000 9,7%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana282.000 3,6%

Grandes documentales263.000 3,4%

Incluye:

- Familias animales asombrosas215.000 2,7%

- Infierno arabigo 240.000 3,1%

Documentales de La 2264.000 3,5%

Incluye:

- Mamíferos 264.000 3,5%

Senderos con Juan y Migas178.000 2,5%

Ruralitas133.000 1,9%

Grandes diseños 154.000 2,0%

Antena 3

Multicine 887.000 11,4%

Multicine 2 704.000 9,3%

Multicine 3 485.000 7,0%

Cuatro

Home cinema 545.000 7,0%

Home cinema 2 555.000 7,6%

Telecinco

Fiesta606.000 8,0%

Agárrate al sillón577.000 8,3%

laSexta

Cine 353.000 4,5%

Cine 2 213.000 2,9%

Héctor Alabadí y Javier de Hoyos, en &#39;D Corazón&#39;

Mañana

La 1

Viaje al centro de la tele 268.000 10,8%

Viaje al centro de la tele 337.000 11,4%

Viaje al centro de la tele 412.000 12,2%

D Corazón559.000 10,2%

La 2

Mercados del mundo 20.000 4,2%

La tierra ancestral: Dinosaurios del continente helado34.000 4,8%

Los conciertos de La 2 41.000 4,1%

Buenas noticias tv33.000 2,4%

Shalom38.000 2,4%

Medina45.000 2,4%

Últimas preguntas59.000 2,7%

El día del señor171.000 6,3%

Incluye:

- Santa misa176.000 6,5%

Pueblo de Dios 114.000 3,9%

Pueblo de Dios 105.000 3,3%

El camino interior91.000 2,7%

Flash moda70.000 1,7%

El escarabajo verde 85.000 1,7%

¡Qué animal! 99.000 1,6%

Saber y ganar: Fin de semana101.000 1,3%

Antena 3

Pelopicopata14.000 2,4%

Los más...122.000 5,4%

Incluye:

- Vídeos, vídeos51.000 5,4%

- Los más desternillantes ataques de risa70.000 4,5%

- Los más TV121.000 4,9%

- Lo mejor de cada casa189.000 6,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 306.000 8,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 596.000 13,0%

La ruleta de la suerte1.179.000 18,9%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,5%

¡Toma salami! 24.000 4,0%

¡Toma salami! 31.000 3,9%

Volando voy 97.000 7,8%

Volando voy 230.000 9,4%

Viajeros Cuatro 306.000 9,9%

Viajeros Cuatro 335.000 8,3%

Telecinco

Minutos musicales1.000 0,2%

Enphorma3.000 0,6%

¡Toma salami! 8.000 1,3%

Love shopping tv6.000 0,7%

Got talent España187.000 8,5%

Got talent España282.000 6,2%

laSexta

Ventaprime11.000 2,2%

Equipo de investigación 23.000 3,5%

Equipo de investigación 36.000 3,2%

Equipo de investigación 84.000 4,1%

Equipo de investigación 117.000 4,2%

Equipo de investigación 171.000 5,4%

Equipo de investigación 214.000 5,2%

Informativos

Con un enorme 20,1%, 'Antena 3 noticias fin de semana' arrasa en la sobremesa, sacando bastante ventaja en esa franja a 'Telediario fin de semana' (13,1%) mientras que 'Informativos Telecinco Fin de Semana' se queda en un flojo 6,6%. Por la noche, las noticias de Antena 3 y La 1 empatan con un 12,9%, mientras que las de Telecinco repiten en tercera opción con 7,7%.

La 1

Fin de semana 24h122.000 12,0%

Telediario Fin de Semana 11.025.000 13,1%

Telediario Fin de Semana 21.024.000 12,9%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.566.000 20,1%

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.006.000 12,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1437.000 7,3%

El Desmarque Cuatro 1332.000 4,4%

Noticias Cuatro 2405.000 5,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00511.000 6,6%

Informativos Telecinco 21:00600.000 7,7%

laSexta

laSexta Noticias 14h502.000 8,3%

laSexta Deportes 1393.000 5,2%

laSexta Noticias 20h353.000 5,1%

laSexta Deportes 2220.000 2,7%

