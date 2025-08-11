Audiencias Domingo 10 de Agosto de 2025
Con un 12,5% de cuota de pantalla, 'Una nueva vida' no solo se mantiene líder sino que sube +1,1 puntos respecto a la semana anterior con su entrega de estreno. Igualmente, quien más crece es el cine de La 1, que se recupera de la bajada de la semana anterior y alcanza el 11,5% (+1,8) con la emisión de 'Jumanji: siguiente nivel'.
De hecho, si no fijamos en el número de espectadores, es la película lo más visto del prime time, acercándose al millón de espectadores (967.000) frente a los 855.000 de la serie de Antena 3. Algo más lejos queda '¡Allá tú!' en Telecinco, que sí que supera el medio millón de espectadores, pero pierde medio punto respecto a la semana anterior al firmar un 7,1%.
Por su parte, el cine de laSexta cede casi un punto al firmar un 5,9% con 'Moonfall', aunque supera por +1,9 puntos a su principal competidor. Y es que Cuatro también baja 9 décimas respecto a la semana anterior con la reposición de una de las entregas de 'Cuarto milenio' (4%).
Halis obliga a Ferit a dejar a Seyran y casarse con Pelin en 'Una nueva vida'
Prime time
- Mejora de más de un punto para 'Una nueva vida' (12,5%)
- El cine de La 1 se recupera y crece hasta el 11,5%
- 'Allá tú' (7,1%) pierde medio punto en una semana
La película de la semana 967.000 11,5%
Cine 354.000 8,2%
Imprescindibles287.000 3,3%
Incluye:
- Cine 288.000 3,4%
Versión española 238.000 3,2%
Una nueva vida855.000 12,5%
Lo sabe, no lo sabe220.000 2,7%
Cuarto milenio320.000 4,0%
¡Allá tú!587.000 7,1%
El taquillazo 498.000 5,9%
Cine 185.000 4,7%
Ángeles, de Toledo, es la concursante del día de 'Allá tú'
Late night
- +1,8 puntos para el cine de La 1, que firma un 7,1%
- La reposición de 'Una nueva vida' (7,2%) crece +1,1 puntos
- En el late night, 'Allá tú' también baja medio punto
Cine 2 129.000 7,1%
Versión española: Última sesión 63.000 1,9%
Atomic people46.000 2,7%
Una nueva vida179.000 7,2%
Sportium game show43.000 2,4%
Cuarto milenio217.000 6,5%
¡Allá tú!310.000 7,9%
Gran Madrid show106.000 6,1%
Quico Taronjí, presentador de 'Aquí la tierra' en verano
Sobremesa y tarde
- Gran 9,7% para 'Aquí la Tierra' (+1,1)
- Las sesiones de cine de Cuatro superan a las de laSexta
- 'Agárrate al sillón' (8,3%) pierde 2 puntos respecto al domingo anterior
Desafío Jumanji 833.000 10,7%
Desafío Jumanji 2 908.000 12,0%
Cine 674.000 9,8%
Aquí la tierra693.000 9,7%
Saber y ganar: Fin de semana282.000 3,6%
Grandes documentales263.000 3,4%
Incluye:
- Familias animales asombrosas215.000 2,7%
- Infierno arabigo 240.000 3,1%
Documentales de La 2264.000 3,5%
Incluye:
- Mamíferos 264.000 3,5%
Senderos con Juan y Migas178.000 2,5%
Ruralitas133.000 1,9%
Grandes diseños 154.000 2,0%
Multicine 887.000 11,4%
Multicine 2 704.000 9,3%
Multicine 3 485.000 7,0%
Home cinema 545.000 7,0%
Home cinema 2 555.000 7,6%
Fiesta606.000 8,0%
Agárrate al sillón577.000 8,3%
Cine 353.000 4,5%
Cine 2 213.000 2,9%
Héctor Alabadí y Javier de Hoyos, en 'D Corazón'
Mañana
- 'D Corazón' alcanza el doble dígito (10,2%) al crecer +1,3 puntos
- Tremendo 18,9% para 'La ruleta de la suerte' que sigue imparable
- Las reposiciones de 'Got Talent España' apuntan un 8,5% y un 6,2%
Viaje al centro de la tele 268.000 10,8%
Viaje al centro de la tele 337.000 11,4%
Viaje al centro de la tele 412.000 12,2%
D Corazón559.000 10,2%
Mercados del mundo 20.000 4,2%
La tierra ancestral: Dinosaurios del continente helado34.000 4,8%
Los conciertos de La 2 41.000 4,1%
Buenas noticias tv33.000 2,4%
Shalom38.000 2,4%
Medina45.000 2,4%
Últimas preguntas59.000 2,7%
El día del señor171.000 6,3%
Incluye:
- Santa misa176.000 6,5%
Pueblo de Dios 114.000 3,9%
Pueblo de Dios 105.000 3,3%
El camino interior91.000 2,7%
Flash moda70.000 1,7%
El escarabajo verde 85.000 1,7%
¡Qué animal! 99.000 1,6%
Saber y ganar: Fin de semana101.000 1,3%
Pelopicopata14.000 2,4%
Los más...122.000 5,4%
Incluye:
- Vídeos, vídeos51.000 5,4%
- Los más desternillantes ataques de risa70.000 4,5%
- Los más TV121.000 4,9%
- Lo mejor de cada casa189.000 6,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 306.000 8,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 596.000 13,0%
La ruleta de la suerte1.179.000 18,9%
Love shopping tv2.000 0,5%
¡Toma salami! 24.000 4,0%
¡Toma salami! 31.000 3,9%
Volando voy 97.000 7,8%
Volando voy 230.000 9,4%
Viajeros Cuatro 306.000 9,9%
Viajeros Cuatro 335.000 8,3%
Minutos musicales1.000 0,2%
Enphorma3.000 0,6%
¡Toma salami! 8.000 1,3%
Love shopping tv6.000 0,7%
Got talent España187.000 8,5%
Got talent España282.000 6,2%
Ventaprime11.000 2,2%
Equipo de investigación 23.000 3,5%
Equipo de investigación 36.000 3,2%
Equipo de investigación 84.000 4,1%
Equipo de investigación 117.000 4,2%
Equipo de investigación 171.000 5,4%
Equipo de investigación 214.000 5,2%
Informativos
Con un enorme 20,1%, 'Antena 3 noticias fin de semana' arrasa en la sobremesa, sacando bastante ventaja en esa franja a 'Telediario fin de semana' (13,1%) mientras que 'Informativos Telecinco Fin de Semana' se queda en un flojo 6,6%. Por la noche, las noticias de Antena 3 y La 1 empatan con un 12,9%, mientras que las de Telecinco repiten en tercera opción con 7,7%.
Fin de semana 24h122.000 12,0%
Telediario Fin de Semana 11.025.000 13,1%
Telediario Fin de Semana 21.024.000 12,9%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.566.000 20,1%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.006.000 12,9%
Noticias Cuatro 1437.000 7,3%
El Desmarque Cuatro 1332.000 4,4%
Noticias Cuatro 2405.000 5,9%
Informativos Telecinco 15:00511.000 6,6%
Informativos Telecinco 21:00600.000 7,7%
laSexta Noticias 14h502.000 8,3%
laSexta Deportes 1393.000 5,2%
laSexta Noticias 20h353.000 5,1%
laSexta Deportes 2220.000 2,7%