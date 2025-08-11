Por Redacción | |

Con un 12,5% de cuota de pantalla, 'Una nueva vida' no solo se mantiene líder sino que sube +1,1 puntos respecto a la semana anterior con su entrega de estreno. Igualmente, quien más crece es el cine de La 1, que se recupera de la bajada de la semana anterior y alcanza el 11,5% (+1,8) con la emisión de 'Jumanji: siguiente nivel'.

De hecho, si no fijamos en el número de espectadores, es la película lo más visto del prime time, acercándose al millón de espectadores (967.000) frente a los 855.000 de la serie de Antena 3. Algo más lejos queda '¡Allá tú!' en Telecinco, que sí que supera el medio millón de espectadores, pero pierde medio punto respecto a la semana anterior al firmar un 7,1%.

Por su parte, el cine de laSexta cede casi un punto al firmar un 5,9% con 'Moonfall', aunque supera por +1,9 puntos a su principal competidor. Y es que Cuatro también baja 9 décimas respecto a la semana anterior con la reposición de una de las entregas de 'Cuarto milenio' (4%).

Halis obliga a Ferit a dejar a Seyran y casarse con Pelin en 'Una nueva vida'

Prime time

Mejora de más de un punto para 'Una nueva vida' (12,5%)

El cine de La 1 se recupera y crece hasta el 11,5%

'Allá tú' (7,1%) pierde medio punto en una semana

La 1

La película de la semana Jumanji: Siguiente nivel 967.000 11,5% Cine Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore 354.000 8,2%

La 2

Imprescindibles287.000 3,3% Incluye: - Cine Me cuesta hablar de mí 288.000 3,4% Versión española El olvido que seremos 238.000 3,2%

Antena 3

Una nueva vida855.000 12,5%

Cuatro

Lo sabe, no lo sabe220.000 2,7% Cuarto milenio320.000 4,0%

Telecinco

¡Allá tú!587.000 7,1%

laSexta

El taquillazo Moonfall 498.000 5,9% Cine Uno de los nuestros 185.000 4,7%

Ángeles, de Toledo, es la concursante del día de 'Allá tú'

Late night

+1,8 puntos para el cine de La 1, que firma un 7,1%

La reposición de 'Una nueva vida' (7,2%) crece +1,1 puntos

En el late night, 'Allá tú' también baja medio punto

La 1

Cine 2 Bienvenidos al campo 129.000 7,1%

La 2

Versión española: Última sesión El sueño de Sigena 63.000 1,9% Atomic people46.000 2,7%

Antena 3

Una nueva vida179.000 7,2% Sportium game show43.000 2,4%

Cuatro

Cuarto milenio217.000 6,5%

Telecinco

¡Allá tú!310.000 7,9% Gran Madrid show106.000 6,1%

Quico Taronjí, presentador de 'Aquí la tierra' en verano

Sobremesa y tarde

Gran 9,7% para 'Aquí la Tierra' (+1,1)

Las sesiones de cine de Cuatro superan a las de laSexta

'Agárrate al sillón' (8,3%) pierde 2 puntos respecto al domingo anterior

La 1

Desafío Jumanji Jumanji: Bienvenidos a la jungla 833.000 10,7% Desafío Jumanji 2 Jumanji 908.000 12,0% Cine Marido por sorpresa 674.000 9,8% Aquí la tierra693.000 9,7%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana282.000 3,6% Grandes documentales263.000 3,4% Incluye: - Familias animales asombrosas215.000 2,7% - Infierno arabigo Vida y muerte en las dunas 240.000 3,1% Documentales de La 2264.000 3,5% Incluye: - Mamíferos En la noche 264.000 3,5% Senderos con Juan y Migas178.000 2,5% Ruralitas133.000 1,9% Grandes diseños Kinross 154.000 2,0%

Antena 3

Multicine Mentiras perfectas 887.000 11,4% Multicine 2 Historia de un escándalo 704.000 9,3% Multicine 3 Comer, beber y amar 485.000 7,0%

Cuatro

Home cinema El legado de Bourne 545.000 7,0% Home cinema 2 El mito de Bourne 555.000 7,6%

Telecinco

Fiesta606.000 8,0% Agárrate al sillón577.000 8,3%

laSexta

Cine Jack Ryan: Operación sombra 353.000 4,5% Cine 2 Minority Report 213.000 2,9%

Héctor Alabadí y Javier de Hoyos, en 'D Corazón'

Mañana

'D Corazón' alcanza el doble dígito (10,2%) al crecer +1,3 puntos

Tremendo 18,9% para 'La ruleta de la suerte' que sigue imparable

Las reposiciones de 'Got Talent España' apuntan un 8,5% y un 6,2%

La 1

Viaje al centro de la tele Flores eternas 268.000 10,8% Viaje al centro de la tele A 70 por hora 337.000 11,4% Viaje al centro de la tele Ellas dan la nota 412.000 12,2% D Corazón559.000 10,2%

La 2

Mercados del mundo En la panza de la ciudad 20.000 4,2% La tierra ancestral: Dinosaurios del continente helado34.000 4,8% Los conciertos de La 2 XXV ciclo jóvenes músicos II (2 parte) 41.000 4,1% Buenas noticias tv33.000 2,4% Shalom38.000 2,4% Medina45.000 2,4% Últimas preguntas59.000 2,7% El día del señor171.000 6,3% Incluye: - Santa misa176.000 6,5% Pueblo de Dios Bizantinos de corazón latino 114.000 3,9% Pueblo de Dios Las fuentes de la vida 105.000 3,3% El camino interior91.000 2,7% Flash moda70.000 1,7% El escarabajo verde De aquellos barros 85.000 1,7% ¡Qué animal! Seductores 99.000 1,6% Saber y ganar: Fin de semana101.000 1,3%

Antena 3

Pelopicopata14.000 2,4% Los más...122.000 5,4% Incluye: - Vídeos, vídeos51.000 5,4% - Los más desternillantes ataques de risa70.000 4,5% - Los más TV121.000 4,9% - Lo mejor de cada casa189.000 6,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Boniato con pollo y verduras 306.000 8,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Salteado de col con arroz 596.000 13,0% La ruleta de la suerte1.179.000 18,9%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,5% ¡Toma salami! Felicidades Telecinco 24.000 4,0% ¡Toma salami! Rock me, baby 31.000 3,9% Volando voy Sanlúcar de Guadiana 97.000 7,8% Volando voy Sierra Morena, Sevilla 230.000 9,4% Viajeros Cuatro Ibiza 306.000 9,9% Viajeros Cuatro Río de Janeiro 335.000 8,3%

Telecinco

Minutos musicales1.000 0,2% Enphorma3.000 0,6% ¡Toma salami! Informadores 8.000 1,3% Love shopping tv6.000 0,7% Got talent España187.000 8,5% Got talent España282.000 6,2%

laSexta

Ventaprime11.000 2,2% Equipo de investigación El impostor de las mil caras 23.000 3,5% Equipo de investigación Una pareja casi perfecta 36.000 3,2% Equipo de investigación El falso asesor del presidente 84.000 4,1% Equipo de investigación La caída del Rey Midas 117.000 4,2% Equipo de investigación La falsa hija del rey 171.000 5,4% Equipo de investigación La estafa del verano 214.000 5,2%

Informativos

Con un enorme 20,1%, 'Antena 3 noticias fin de semana' arrasa en la sobremesa, sacando bastante ventaja en esa franja a 'Telediario fin de semana' (13,1%) mientras que 'Informativos Telecinco Fin de Semana' se queda en un flojo 6,6%. Por la noche, las noticias de Antena 3 y La 1 empatan con un 12,9%, mientras que las de Telecinco repiten en tercera opción con 7,7%.

La 1

Fin de semana 24h122.000 12,0% Telediario Fin de Semana 11.025.000 13,1% Telediario Fin de Semana 21.024.000 12,9%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.566.000 20,1% Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.006.000 12,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1437.000 7,3% El Desmarque Cuatro 1332.000 4,4% Noticias Cuatro 2405.000 5,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00511.000 6,6% Informativos Telecinco 21:00600.000 7,7%

laSexta

laSexta Noticias 14h502.000 8,3% laSexta Deportes 1393.000 5,2% laSexta Noticias 20h353.000 5,1% laSexta Deportes 2220.000 2,7%

