Audiencias La Copa del Rey no impulsa a 'The Floor', y 'El capitán' y 'Pura sangre' bajan

AUDIENCIAS TDT 11 DE FEBRERO

Nova domina un top 10 encabezado por 'Emanet' con más de 300.000 espectadores

FDF se alza como la cadena más vista gracias a 'La que se avecina'.

Por RedacciónPublicado: Jueves 12 Febrero 2026 09:18 (hace 5 horas)

Audiencias Miércoles 11 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    14,2%

  • logola1

    12,9%

  • logotelecinco

    8,8%

  • logolasexta

    6,4%

  • logocuatro

    6,2%

  • logola2

    3,6%

  • logofdf

    2,1%

  • logonova

    2,0%

  • logoenergy

    1,9%

  • logocanal24horas

    1,8%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logoneox

    1,5%

  • logo13tv

    1,5%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logobemadtv

    1,4%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logoteledeporte

    1,1%

  • logoten

    1,1%

  • logodivinity

    1,0%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Nova ha vuelto a ser la cadena temática con más representaciones en el top 10 al contar con seis contenidos en la lista del miércoles 11 de febrero. En esta ocasión, la propuesta más seguida ha sido 'Emanet', que ha convencido a 308.000 personas en plena sobremesa. Por su parte, Atreseries aparece con dos episodios de 'Forever', Trece con su habitual western y FDF con 'La que se avecina'. De hecho, el dial verde, pese a tener una única aparición en ese ranking, consigue ser la cadena más vista con un 2,1% del share global.

'La que se avecina' es la punta de lanza de FDF

Ranking cadenas TDT Miércoles, 11 de Febrero de 2026

FDF 2,1%

Nova 2,0%

Energy 1,9%

Canal 24 Horas 1,8%

Atreseries 1,7%

Neox 1,5%

TRECE 1,5%

DMAX 1,4%

BEMADtv 1,4%

Mega (España) 1,2%

Teledeporte 1,1%

Ten 1,1%

Divinity 1,0%

DKiss 0,9%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:36
308.000
3,1%
Atreseries
Forever
21:47
22:35
259.000
1,9%
Nova
Cuando seas mía
16:36
18:01
252.000
3,0%
TRECE
Cine western Una bala para el diablo
18:38
20:54
247.000
2,7%
Nova
Leyla
21:29
22:36
239.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un onanista, un niño robado y ...
15:47
17:43
237.000
2,6%
Atreseries
Forever
22:35
23:30
237.000
2,1%
Nova
El amor invencible
20:02
21:29
228.000
2,0%
Nova
Vino el amor
19:25
20:01
228.000
2,6%
Nova
Marina
18:01
19:25
227.000
2,8%

Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un onanista, un niño robado y ...
15:47
17:43
237.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una secesión, una sub-piña y ...
21:01
22:55
225.000
1,7%
FDF
La que se avecina Una subasta, una crema para ...
13:47
15:47
165.000
1,9%
FDF
Cine Yo, robot
22:55
25:04
164.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
19:20
21:01
163.000
1,7%

Ranking Nova (2,0%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:36
308.000
3,1%
Nova
Cuando seas mía
16:36
18:01
252.000
3,0%
Nova
Leyla
21:29
22:36
239.000
1,8%
Nova
El amor invencible
20:02
21:29
228.000
2,0%
Nova
Vino el amor
19:25
20:01
228.000
2,6%

Ranking Energy (1,9%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI La muerte y la doncella
16:43
17:40
185.000
2,2%
Energy
CSI Servicio de habitaciones
18:36
19:23
182.000
2,2%
Energy
CSI Cuerpos en movimiento
17:40
18:36
173.000
2,1%
Energy
CSI Muérdeme
19:23
20:20
160.000
1,8%
Energy
Distrito 8
20:20
26:29
159.000
1,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,8%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:05
24:33
222.000
2,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Elma Saiz
22:04
23:05
155.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:00
21:32
150.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:32
22:04
116.000
0,9%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
08:54
16:59
116.000
2,2%

Ranking Atreseries (1,7%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:47
22:35
259.000
1,9%
Atreseries
Forever
22:35
23:30
237.000
2,1%
Atreseries
Forever
23:30
24:21
220.000
2,9%
Atreseries
Forever
20:52
21:47
197.000
1,5%
Atreseries
Hudson y Rex
19:08
19:56
175.000
2,0%

Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
18:32
18:58
196.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:27
15:51
189.000
1,9%
Neox
The Big Bang Theory
19:50
20:10
179.000
1,9%
Neox
The Big Bang Theory
19:24
19:50
179.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
18:58
19:24
179.000
2,2%

Ranking TRECE (1,5%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Una bala para el diablo
18:38
20:54
247.000
2,7%
TRECE
Sesión doble El paracaidista
16:53
18:35
193.000
2,3%
TRECE
El cascabel
22:15
24:34
166.000
1,7%
TRECE
Tu cine Casta indomable
20:55
22:15
164.000
1,3%
TRECE
Sesión doble Arabesco
14:52
16:53
122.000
1,3%

Ranking DMAX (1,4%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:59
125.000
0,9%
DMAX
Joyas sobre ruedas: Francia
20:37
21:29
125.000
1,0%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:05
22:28
122.000
0,9%
DMAX
Alienígenas El código de los agroglifos
23:29
24:16
121.000
1,5%
DMAX
Alienígenas Abrir las puertas estelares
22:34
23:22
120.000
1,0%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Robin Hood, príncipe de los ladrones
15:20
18:25
152.000
1,7%
BEMADtv
Cine El primer caballero
18:25
20:33
146.000
1,7%
BEMADtv
Cine El juramento
20:33
22:42
119.000
0,9%
BEMADtv
Cine Cazadores de mentes
22:42
24:41
95.000
1,1%
BEMADtv
Cine La pareja del año
13:28
15:20
72.000
0,9%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
144.000
3,8%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
132.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero: El deshielo Capturar al ...
17:19
18:14
121.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego La lanza zande
21:12
22:00
119.000
0,9%
Mega (España)
La casa de empeños
20:38
21:12
117.000
1,0%

Ranking Teledeporte (1,1%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
JJOO patinaje artístico: Mixto Danza
19:30
21:03
177.000
1,8%
Teledeporte
JJOO patinaje artístico: Mixto Danza ...
21:16
22:58
146.000
1,1%
Teledeporte
JJOO patinaje de velocidad 1000 m
18:25
19:29
99.000
1,2%
Teledeporte
JJOO esquí acrobático: Femenino (d) ...
15:41
16:28
79.000
0,8%
Teledeporte
JJOO combinada nórdica Individual
13:40
14:21
74.000
1,1%

Ranking Ten (1,1%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:54
17:00
139.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
18:06
19:04
125.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
14:49
15:54
117.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
17:00
18:06
114.000
1,4%
Ten
Enterrados Confianza letal
23:51
24:41
85.000
1,3%

Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Castle Un asesinato es para siempre
23:00
23:48
100.000
1,0%
Divinity
Castle Bajo el fuego
23:48
24:44
98.000
1,5%
Divinity
Castle Misión secreta
24:44
25:34
78.000
2,1%
Divinity
Castle En el candelero
25:34
26:16
62.000
2,9%
Divinity
Divinity the home channel
09:15
23:00
57.000
0,7%

Ranking DKiss (0,9%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Reformas en pareja
21:12
22:10
89.000
0,7%
DKiss
Asesinos de América
16:29
17:27
89.000
1,0%
DKiss
Un cadáver en el sótano
15:31
16:29
78.000
0,8%
DKiss
Asesinos de América
17:27
18:25
76.000
0,9%
DKiss
Pecados mortales
18:25
19:23
67.000
0,8%

Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:03
08:24
133.000
7,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:21
15:38
132.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:40
08:01
104.000
7,0%
Boing
La casa de los retos
18:12
18:43
54.000
0,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:16
07:39
52.000
4,5%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:37
23:38
67.000
0,6%
Clan TVE
La noche Clan
20:05
22:36
66.000
0,5%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Tú a Triana, yo a San ...
23:39
24:51
53.000
0,8%
Clan TVE
La tarde Clan
16:30
20:04
40.000
0,5%
Clan TVE
La sobremesa Clan
13:49
16:29
31.000
0,3%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Fuerza bruta (2022)
21:38
23:29
91.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Dos duros sobre ruedas
23:29
25:16
68.000
1,1%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
15:42
19:22
43.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:32
33.000
0,3%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:37
21.000
0,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Suburra
22:02
24:07
142.000
1,3%
Squirrel
Cine Los vengadores (1972)
18:39
20:25
114.000
1,3%
Squirrel
Cine El Dorado: El templo del sol
20:25
22:02
110.000
0,9%
Squirrel
Cine El largo camino de la venganza
17:11
18:39
103.000
1,3%
Squirrel
Cine La venganza de los cheyennes
15:52
17:11
80.000
0,9%
