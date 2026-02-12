Nova domina un top 10 encabezado por 'Emanet' con más de 300.000 espectadores

Nova ha vuelto a ser la cadena temática con más representaciones en el top 10 al contar con seis contenidos en la lista del miércoles 11 de febrero. En esta ocasión, la propuesta más seguida ha sido 'Emanet', que ha convencido a 308.000 personas en plena sobremesa. Por su parte, Atreseries aparece con dos episodios de 'Forever', Trece con su habitual western y FDF con 'La que se avecina'. De hecho, el dial verde, pese a tener una única aparición en ese ranking, consigue ser la cadena más vista con un 2,1% del share global.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 11 de Febrero de 2026
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:36
308.000
3,1%
Forever
21:47
22:35
259.000
1,9%
Cuando seas mía
16:36
18:01
252.000
3,0%
Cine western Una bala para el diablo
18:38
20:54
247.000
2,7%
Leyla
21:29
22:36
239.000
1,8%
La que se avecina Un onanista, un niño robado y ...
15:47
17:43
237.000
2,6%
Forever
22:35
23:30
237.000
2,1%
El amor invencible
20:02
21:29
228.000
2,0%
Vino el amor
19:25
20:01
228.000
2,6%
Marina
18:01
19:25
227.000
2,8%
Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un onanista, un niño robado y ...
15:47
17:43
237.000
2,6%
La que se avecina Una secesión, una sub-piña y ...
21:01
22:55
225.000
1,7%
La que se avecina Una subasta, una crema para ...
13:47
15:47
165.000
1,9%
Cine Yo, robot
22:55
25:04
164.000
2,2%
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
19:20
21:01
163.000
1,7%
Ranking Nova (2,0%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:36
308.000
3,1%
Cuando seas mía
16:36
18:01
252.000
3,0%
Leyla
21:29
22:36
239.000
1,8%
El amor invencible
20:02
21:29
228.000
2,0%
Vino el amor
19:25
20:01
228.000
2,6%
Ranking Energy (1,9%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI La muerte y la doncella
16:43
17:40
185.000
2,2%
CSI Servicio de habitaciones
18:36
19:23
182.000
2,2%
CSI Cuerpos en movimiento
17:40
18:36
173.000
2,1%
CSI Muérdeme
19:23
20:20
160.000
1,8%
Distrito 8
20:20
26:29
159.000
1,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,8%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:05
24:33
222.000
2,7%
La noche en 24h: Portada Elma Saiz
22:04
23:05
155.000
1,2%
Informativo 24h
21:00
21:32
150.000
1,2%
Informativo 24h
21:32
22:04
116.000
0,9%
Diario 24 horas
08:54
16:59
116.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,7%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:47
22:35
259.000
1,9%
Forever
22:35
23:30
237.000
2,1%
Forever
23:30
24:21
220.000
2,9%
Forever
20:52
21:47
197.000
1,5%
Hudson y Rex
19:08
19:56
175.000
2,0%
Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
18:32
18:58
196.000
2,4%
Los Simpson
15:27
15:51
189.000
1,9%
The Big Bang Theory
19:50
20:10
179.000
1,9%
The Big Bang Theory
19:24
19:50
179.000
2,1%
The Big Bang Theory
18:58
19:24
179.000
2,2%
Ranking TRECE (1,5%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Una bala para el diablo
18:38
20:54
247.000
2,7%
Sesión doble El paracaidista
16:53
18:35
193.000
2,3%
El cascabel
22:15
24:34
166.000
1,7%
Tu cine Casta indomable
20:55
22:15
164.000
1,3%
Sesión doble Arabesco
14:52
16:53
122.000
1,3%
Ranking DMAX (1,4%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:59
125.000
0,9%
Joyas sobre ruedas: Francia
20:37
21:29
125.000
1,0%
¿Cómo lo hacen?
22:05
22:28
122.000
0,9%
Alienígenas El código de los agroglifos
23:29
24:16
121.000
1,5%
Alienígenas Abrir las puertas estelares
22:34
23:22
120.000
1,0%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Robin Hood, príncipe de los ladrones
15:20
18:25
152.000
1,7%
Cine El primer caballero
18:25
20:33
146.000
1,7%
Cine El juramento
20:33
22:42
119.000
0,9%
Cine Cazadores de mentes
22:42
24:41
95.000
1,1%
Cine La pareja del año
13:28
15:20
72.000
0,9%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
144.000
3,8%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
132.000
1,7%
Vida bajo cero: El deshielo Capturar al ...
17:19
18:14
121.000
1,5%
Forjado a fuego La lanza zande
21:12
22:00
119.000
0,9%
La casa de empeños
20:38
21:12
117.000
1,0%
Ranking Teledeporte (1,1%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
JJOO patinaje artístico: Mixto Danza
19:30
21:03
177.000
1,8%
JJOO patinaje artístico: Mixto Danza ...
21:16
22:58
146.000
1,1%
JJOO patinaje de velocidad 1000 m
18:25
19:29
99.000
1,2%
JJOO esquí acrobático: Femenino (d) ...
15:41
16:28
79.000
0,8%
JJOO combinada nórdica Individual
13:40
14:21
74.000
1,1%
Ranking Ten (1,1%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:54
17:00
139.000
1,5%
Caso cerrado
18:06
19:04
125.000
1,6%
Caso cerrado
14:49
15:54
117.000
1,2%
Caso cerrado
17:00
18:06
114.000
1,4%
Enterrados Confianza letal
23:51
24:41
85.000
1,3%
Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Castle Un asesinato es para siempre
23:00
23:48
100.000
1,0%
Castle Bajo el fuego
23:48
24:44
98.000
1,5%
Castle Misión secreta
24:44
25:34
78.000
2,1%
Castle En el candelero
25:34
26:16
62.000
2,9%
Divinity the home channel
09:15
23:00
57.000
0,7%
Ranking DKiss (0,9%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reformas en pareja
21:12
22:10
89.000
0,7%
Asesinos de América
16:29
17:27
89.000
1,0%
Un cadáver en el sótano
15:31
16:29
78.000
0,8%
Asesinos de América
17:27
18:25
76.000
0,9%
Pecados mortales
18:25
19:23
67.000
0,8%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:03
08:24
133.000
7,8%
Doraemon, el gato cósmico
15:21
15:38
132.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
07:40
08:01
104.000
7,0%
La casa de los retos
18:12
18:43
54.000
0,7%
Doraemon, el gato cósmico
07:16
07:39
52.000
4,5%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:37
23:38
67.000
0,6%
La noche Clan
20:05
22:36
66.000
0,5%
Cuéntame cómo pasó Tú a Triana, yo a San ...
23:39
24:51
53.000
0,8%
La tarde Clan
16:30
20:04
40.000
0,5%
La sobremesa Clan
13:49
16:29
31.000
0,3%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 11 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Fuerza bruta (2022)
21:38
23:29
91.000
0,7%
Cine Dos duros sobre ruedas
23:29
25:16
68.000
1,1%
Ciudad Real Madrid
15:42
19:22
43.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:36
21:32
33.000
0,3%
Conecta informativo
14:30
15:37
21.000
0,2%
