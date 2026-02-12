La Copa del Rey (16,7%) no impulsa a 'The Floor' (9,8%), y 'El capitán' (11,5%) y 'Pura sangre' (8,8%) bajan

Audiencias Miércoles 11 de Febrero de 2026
El partido de la Copa del Rey entre el Athletic y el Real Sociedad ha liderado con un 16,7% y una suma de 2.193.000 espectadores en La 1. Sin embargo, a continuación, 'The Floor' ha notado una bajada respecto a la semana anterior, que pasa de un 13,5% a un 9,8% esta esta semana.
En Antena 3, 'El hormiguero' firma un 14,8% de cuota de pantalla con la visita de Ana Milán, rozando los 1,9 millones de espectadores. Tras este formato, 'El capitán en Japón' ofrece un nuevo capítulo registrando un buen 11,5%, aunque pierde -3,6 puntos respecto al emitido el miércoles anterior.
Pese a únicamente ceder dos décimas, 'Pura sangre' se queda en un 8,8% en la noche de Telecinco, precedido del 8,5% del especial de San Valentín de 'First Dates'. En Cuatro, 'Los Gipsy Kings' sí que mejoran tras el arranque de temporada de la semana pasada y apuntan un 6,4% (+1 punto). Por su parte, 'El taquillazo' (6,8%) mejora en laSexta el dato del último especial de 'El objetivo' (5,4%).
'El capitán en Japón' en un parque de atracciones
Prime time
- La Copa del Rey lidera con un 16,7% en La 1
- 'El Capitán' pierde -3,6 puntos en una semana (11,5%)
- 8,8% para 'Pura sangre', que cede dos décimas
- Mejora de un punto para 'Los Gipsy Kings' (6,4%)
- laSexta crece con 'El taquillazo' respecto a 'El objetivo'
Fútbol: Copa del Rey 2.193.000 16,7%
The floor819.000 9,8%
Cifras y letras516.000 3,9%
Cifras y letras709.000 5,2%
Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2026: Gala de la Reina Santa Cruz de Tenerife 2026240.000 2,5%
El Hormiguero 1.898.000 14,8%
El capitán en Japón 783.000 11,5%
First Dates625.000 4,8%
Horizonte928.000 7,2%
Los gipsy kings462.000 6,4%
First dates: San Valentín1.107.000 8,5%
Pura sangre 674.000 8,8%
El intermedio886.000 6,7%
El taquillazo 521.000 6,8%
Ángela Molina, en 'Pura sangre'
Late night
- Las reposiciones de 'The Floor' se mantienen en La 1
- La repetición de 'El capitán' pierde -3,3 puntos
- Sube en Telecinco 'El diario' y 'La casa en directo' de 'GH Dúo'
- laSexta baja al ofrecer cine en lugar de una reposición de 'Equipo de investigación'
- Bajada al 0,8% para los Conciertos Radio 3 (-1,6)
The floor288.000 7,3%
The floor187.000 9,8%
Cuando Pablo se convierte en Picasso57.000 1,5%
Conciertos Radio 3 18.000 0,8%
La gran aventura en tren de Nick Knowles 10.000 0,6%
El capitán en América 202.000 7,6%
Sportium game show76.000 4,5%
Los gipsy kings147.000 5,2%
El desmarque: Madrugada75.000 4,5%
GH Dúo: El diario337.000 8,0%
GH Dúo: La casa en directo221.000 8,1%
Gran Madrid show28.000 1,5%
Cine 105.000 3,9%
El beso de 'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
- 'Sueños de libertad' (15,2%) firma uno de sus mejores datos
- 'Valle Salvaje' (11,5%) y 'La promesa' (11,9%) crecen en La 1
- Con medio punto de mejora, 'Todo es mentira' firma un 7%
- 'El diario de Jorge' alcanza el 11%, subiendo casi +2 puntos
- 'Zapeando' repite un 5,4% en la sobremesa de laSexta
Directo al grano988.000 11,0%
Valle Salvaje923.000 11,5%
La promesa981.000 11,9%
Malas lenguas1.195.000 12,8%
Aquí la tierra1.579.000 14,8%
Previo fútbol: Copa del Rey 1.326.000 11,6%
Saber y ganar612.000 6,2%
Grandes documentales360.000 4,1%
Incluye:
- Sonidos de la naturaleza367.000 4,1%
- Fauna letal 351.000 4,3%
Malas lenguas592.000 7,3%
La gran aventura en tren de Nick Knowles 129.000 1,4%
Grandes diseños 222.000 2,0%
Sueños de libertad1.428.000 15,2%
Y ahora, Sonsoles860.000 10,3%
Pasapalabra2.055.000 19,0%
Todo es mentira618.000 7,0%
Lo sabe, no lo sabe497.000 5,9%
El tiempo justo776.000 8,9%
El diario de Jorge912.000 11,0%
¡Allá tú!992.000 9,4%
Zapeando500.000 5,4%
Más vale tarde451.000 5,4%
laSexta clave625.000 5,1%
Carlos Sobera conduce 'El precio justo'
Mañana
- La comparecencia de Pedro Sánchez apunta un 19,1% en 'La hora de La 1'
- Gran 21,5% para 'La ruleta de la suerte', mejorando +1,6 puntos
- 'En boca de todos' marca un buen 8,4%, subiendo +1,3 puntos
- Con una mejora de cuatro décimas, 'El precio justo' registra un 8,6%
- 'Al rojo vivo' repite un 7,4% de share
La hora de La 1356.000 17,1%
Incluye:
- Comparecencia presidente del gobierno 390.000 19,1%
Mañaneros 360466.000 13,8%
Mañaneros 360970.000 11,1%
La 2 express4.000 0,4%
Arqueomanía 23.000 2,0%
Flash moda21.000 1,4%
Texas: Corazón salvaje24.000 1,3%
Pagina2 23.000 1,1%
Aquí hay trabajo47.000 2,0%
La aventura del saber52.000 2,1%
Espacios increibles19.000 0,8%
Nunca es demasiado pequeño47.000 1,7%
El western de La 2 92.000 2,5%
El cazador130.000 1,9%
El cazador197.000 2,1%
Espejo público359.000 13,0%
Incluye:
- Entrevista 343.000 13,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 959.000 17,7%
La ruleta de la suerte1.710.000 21,5%
Minutos musicales4.000 0,5%
Love shopping tv4.000 0,4%
¡Toma salami! 21.000 1,4%
Alerta cobra 14.000 0,8%
Alerta cobra 25.000 1,2%
Alerta cobra 42.000 1,7%
En boca de todos287.000 8,4%
La mirada crítica164.000 9,2%
El programa de AR281.000 11,3%
Incluye:
- Entrevista 277.000 11,2%
Vamos a ver407.000 10,0%
El precio justo670.000 8,6%
Remescar, cosmética al instante5.000 0,6%
Aruser@s el humorning175.000 11,7%
Aruser@s317.000 13,4%
Al rojo vivo298.000 7,4%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' arrasa con un enorme 23,4%, quedando alejada de 'Antena 3 noticias 1' (14,6%) y más todavía de 'Informativos Telecinco 15:00' (9,3%) en la franja de la sobremesa. Por la noche, también lidera 'Antena 3 noticias 2' (18,6%) y mientras que La 1 no emite su Telediario debido a la emisión del fútbol, 'Informativos Telecinco 21:00' no pasa del 8%.
Telediario matinal121.000 13,7%
Telediario 11.452.000 14,6%
Noticias de la mañana184.000 14,5%
Antena 3 Noticias 12.318.000 23,4%
Antena 3 Noticias 22.388.000 18,6%
Noticias Cuatro 1690.000 8,9%
El Desmarque Cuatro 1492.000 5,0%
Noticias Cuatro 2585.000 5,8%
El matinal64.000 7,8%
El matinal110.000 8,4%
Informativos Telecinco 15:00919.000 9,3%
Informativos Telecinco 21:001.022.000 8,0%
laSexta Noticias 14h786.000 8,8%
laSexta Noticias: Jugones502.000 5,0%
laSexta Noticias 20h721.000 7,1%