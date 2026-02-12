FormulaTV
Audiencias La Copa del Rey no impulsa a 'The Floor', y 'El capitán' y 'Pura sangre' bajan

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO

La Copa del Rey (16,7%) no impulsa a 'The Floor' (9,8%), y 'El capitán' (11,5%) y 'Pura sangre' (8,8%) bajan

'Los Gispy Kings' sí que sube en Cuatro hasta apuntar un 6,4% de cuota de pantalla.

Por RedacciónPublicado: Jueves 12 Febrero 2026 09:00 (hace 5 horas) | Última actualización: Jueves 12 Febrero 2026 09:32 (hace 5 horas)

Audiencias Miércoles 11 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    14,2%

  • logola1

    12,9%

  • logotelecinco

    8,8%

  • logolasexta

    6,4%

  • logocuatro

    6,2%

  • logola2

    3,6%

  • logofdf

    2,1%

  • logonova

    2,0%

  • logoenergy

    1,9%

  • logocanal24horas

    1,8%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logoneox

    1,5%

  • logo13tv

    1,5%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logobemadtv

    1,4%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logoteledeporte

    1,1%

  • logoten

    1,1%

  • logodivinity

    1,0%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

El partido de la Copa del Rey entre el Athletic y el Real Sociedad ha liderado con un 16,7% y una suma de 2.193.000 espectadores en La 1. Sin embargo, a continuación, 'The Floor' ha notado una bajada respecto a la semana anterior, que pasa de un 13,5% a un 9,8% esta esta semana.

En Antena 3, 'El hormiguero' firma un 14,8% de cuota de pantalla con la visita de Ana Milán, rozando los 1,9 millones de espectadores. Tras este formato, 'El capitán en Japón' ofrece un nuevo capítulo registrando un buen 11,5%, aunque pierde -3,6 puntos respecto al emitido el miércoles anterior.

Pese a únicamente ceder dos décimas, 'Pura sangre' se queda en un 8,8% en la noche de Telecinco, precedido del 8,5% del especial de San Valentín de 'First Dates'. En Cuatro, 'Los Gipsy Kings' sí que mejoran tras el arranque de temporada de la semana pasada y apuntan un 6,4% (+1 punto). Por su parte, 'El taquillazo' (6,8%) mejora en laSexta el dato del último especial de 'El objetivo' (5,4%).

&#39;El capitán en Japón&#39; en un parque de atracciones

'El capitán en Japón' en un parque de atracciones

Prime time

  • La Copa del Rey lidera con un 16,7% en La 1
  • 'El Capitán' pierde -3,6 puntos en una semana (11,5%)
  • 8,8% para 'Pura sangre', que cede dos décimas
  • Mejora de un punto para 'Los Gipsy Kings' (6,4%)
  • laSexta crece con 'El taquillazo' respecto a 'El objetivo'
La 1

Fútbol: Copa del Rey 2.193.000 16,7%

The floor819.000 9,8%

La 2

Cifras y letras516.000 3,9%

Cifras y letras709.000 5,2%

Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2026: Gala de la Reina Santa Cruz de Tenerife 2026240.000 2,5%

Antena 3

El Hormiguero 1.898.000 14,8%

El capitán en Japón 783.000 11,5%

Cuatro

First Dates625.000 4,8%

Horizonte928.000 7,2%

Los gipsy kings462.000 6,4%

Telecinco

First dates: San Valentín1.107.000 8,5%

Pura sangre 674.000 8,8%

laSexta

El intermedio886.000 6,7%

El taquillazo 521.000 6,8%

Ángela Molina, en &#39;Pura sangre&#39;

Ángela Molina, en 'Pura sangre'

Late night

  • Las reposiciones de 'The Floor' se mantienen en La 1
  • La repetición de 'El capitán' pierde -3,3 puntos
  • Sube en Telecinco 'El diario' y 'La casa en directo' de 'GH Dúo'
  • laSexta baja al ofrecer cine en lugar de una reposición de 'Equipo de investigación'
  • Bajada al 0,8% para los Conciertos Radio 3 (-1,6)
La 1

The floor288.000 7,3%

The floor187.000 9,8%

La 2

Cuando Pablo se convierte en Picasso57.000 1,5%

Conciertos Radio 3 18.000 0,8%

La gran aventura en tren de Nick Knowles 10.000 0,6%

Antena 3

El capitán en América 202.000 7,6%

Sportium game show76.000 4,5%

Cuatro

Los gipsy kings147.000 5,2%

El desmarque: Madrugada75.000 4,5%

Telecinco

GH Dúo: El diario337.000 8,0%

GH Dúo: La casa en directo221.000 8,1%

Gran Madrid show28.000 1,5%

laSexta

Cine 105.000 3,9%

El beso de &#39;Sueños de libertad&#39;

El beso de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano988.000 11,0%

Valle Salvaje923.000 11,5%

La promesa981.000 11,9%

Malas lenguas1.195.000 12,8%

Aquí la tierra1.579.000 14,8%

Previo fútbol: Copa del Rey 1.326.000 11,6%

La 2

Saber y ganar612.000 6,2%

Grandes documentales360.000 4,1%

Incluye:

- Sonidos de la naturaleza367.000 4,1%

- Fauna letal 351.000 4,3%

Malas lenguas592.000 7,3%

La gran aventura en tren de Nick Knowles 129.000 1,4%

Grandes diseños 222.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.428.000 15,2%

Y ahora, Sonsoles860.000 10,3%

Pasapalabra2.055.000 19,0%

Cuatro

Todo es mentira618.000 7,0%

Lo sabe, no lo sabe497.000 5,9%

Telecinco

El tiempo justo776.000 8,9%

El diario de Jorge912.000 11,0%

¡Allá tú!992.000 9,4%

laSexta

Zapeando500.000 5,4%

Más vale tarde451.000 5,4%

laSexta clave625.000 5,1%

Carlos Sobera conduce &#39;El precio justo&#39;

Carlos Sobera conduce 'El precio justo'

Mañana

La 1

La hora de La 1356.000 17,1%

Incluye:

- Comparecencia presidente del gobierno 390.000 19,1%

Mañaneros 360466.000 13,8%

Mañaneros 360970.000 11,1%

La 2

La 2 express4.000 0,4%

Arqueomanía 23.000 2,0%

Flash moda21.000 1,4%

Texas: Corazón salvaje24.000 1,3%

Pagina2 23.000 1,1%

Aquí hay trabajo47.000 2,0%

La aventura del saber52.000 2,1%

Espacios increibles19.000 0,8%

Nunca es demasiado pequeño47.000 1,7%

El western de La 2 92.000 2,5%

El cazador130.000 1,9%

El cazador197.000 2,1%

Antena 3

Espejo público359.000 13,0%

Incluye:

- Entrevista 343.000 13,9%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 959.000 17,7%

La ruleta de la suerte1.710.000 21,5%

Cuatro

Minutos musicales4.000 0,5%

Love shopping tv4.000 0,4%

¡Toma salami! 21.000 1,4%

Alerta cobra 14.000 0,8%

Alerta cobra 25.000 1,2%

Alerta cobra 42.000 1,7%

En boca de todos287.000 8,4%

Telecinco

La mirada crítica164.000 9,2%

El programa de AR281.000 11,3%

Incluye:

- Entrevista 277.000 11,2%

Vamos a ver407.000 10,0%

El precio justo670.000 8,6%

laSexta

Remescar, cosmética al instante5.000 0,6%

Aruser@s el humorning175.000 11,7%

Aruser@s317.000 13,4%

Al rojo vivo298.000 7,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa con un enorme 23,4%, quedando alejada de 'Antena 3 noticias 1' (14,6%) y más todavía de 'Informativos Telecinco 15:00' (9,3%) en la franja de la sobremesa. Por la noche, también lidera 'Antena 3 noticias 2' (18,6%) y mientras que La 1 no emite su Telediario debido a la emisión del fútbol, 'Informativos Telecinco 21:00' no pasa del 8%.

La 1

Telediario matinal121.000 13,7%

Telediario 11.452.000 14,6%

Antena 3

Noticias de la mañana184.000 14,5%

Antena 3 Noticias 12.318.000 23,4%

Antena 3 Noticias 22.388.000 18,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1690.000 8,9%

El Desmarque Cuatro 1492.000 5,0%

Noticias Cuatro 2585.000 5,8%

Telecinco

El matinal64.000 7,8%

El matinal110.000 8,4%

Informativos Telecinco 15:00919.000 9,3%

Informativos Telecinco 21:001.022.000 8,0%

laSexta

laSexta Noticias 14h786.000 8,8%

laSexta Noticias: Jugones502.000 5,0%

laSexta Noticias 20h721.000 7,1%

