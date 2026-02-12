La Copa del Rey (16,7%) no impulsa a 'The Floor' (9,8%), y 'El capitán' (11,5%) y 'Pura sangre' (8,8%) bajan

Por Redacción | |

El partido de la Copa del Rey entre el Athletic y el Real Sociedad ha liderado con un 16,7% y una suma de 2.193.000 espectadores en La 1. Sin embargo, a continuación, 'The Floor' ha notado una bajada respecto a la semana anterior, que pasa de un 13,5% a un 9,8% esta esta semana.

En Antena 3, 'El hormiguero' firma un 14,8% de cuota de pantalla con la visita de Ana Milán, rozando los 1,9 millones de espectadores. Tras este formato, 'El capitán en Japón' ofrece un nuevo capítulo registrando un buen 11,5%, aunque pierde -3,6 puntos respecto al emitido el miércoles anterior.

Pese a únicamente ceder dos décimas, 'Pura sangre' se queda en un 8,8% en la noche de Telecinco, precedido del 8,5% del especial de San Valentín de 'First Dates'. En Cuatro, 'Los Gipsy Kings' sí que mejoran tras el arranque de temporada de la semana pasada y apuntan un 6,4% (+1 punto). Por su parte, 'El taquillazo' (6,8%) mejora en laSexta el dato del último especial de 'El objetivo' (5,4%).

La 1

Fútbol: Copa del Rey Ath. Bilbao - R. Sociedad 2.193.000 16,7% The floor819.000 9,8%

La 2

Cifras y letras516.000 3,9% Cifras y letras709.000 5,2% Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2026: Gala de la Reina Santa Cruz de Tenerife 2026240.000 2,5%

Antena 3

El Hormiguero Ana Milán 1.898.000 14,8% El capitán en Japón Prohibido quejarse 783.000 11,5%

Cuatro

First Dates625.000 4,8% Horizonte928.000 7,2% Los gipsy kings462.000 6,4%

Telecinco

First dates: San Valentín1.107.000 8,5% Pura sangre Manarola 674.000 8,8%

laSexta

El intermedio886.000 6,7% El taquillazo Yo soy la venganza 521.000 6,8%

Late night

Las reposiciones de 'The Floor' se mantienen en La 1

La repetición de 'El capitán' pierde -3,3 puntos

Sube en Telecinco 'El diario' y 'La casa en directo' de 'GH Dúo'

laSexta baja al ofrecer cine en lugar de una reposición de 'Equipo de investigación'

Bajada al 0,8% para los Conciertos Radio 3 (-1,6)

La 1

The floor288.000 7,3% The floor187.000 9,8%

La 2

Cuando Pablo se convierte en Picasso57.000 1,5% Conciertos Radio 3 Eladio y los seres queridos 18.000 0,8% La gran aventura en tren de Nick Knowles Mexico 10.000 0,6%

Antena 3

El capitán en América El mejor padre del mundo 202.000 7,6% Sportium game show76.000 4,5%

Cuatro

Los gipsy kings147.000 5,2% El desmarque: Madrugada75.000 4,5%

Telecinco

GH Dúo: El diario337.000 8,0% GH Dúo: La casa en directo221.000 8,1% Gran Madrid show28.000 1,5%

laSexta

Cine Meteoro a la luna 105.000 3,9%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano988.000 11,0% Valle Salvaje923.000 11,5% La promesa981.000 11,9% Malas lenguas1.195.000 12,8% Aquí la tierra1.579.000 14,8% Previo fútbol: Copa del Rey Ath. Bilbao - R. Sociedad 1.326.000 11,6%

La 2

Saber y ganar612.000 6,2% Grandes documentales360.000 4,1% Incluye: - Sonidos de la naturaleza367.000 4,1% - Fauna letal Sudamérica 351.000 4,3% Malas lenguas592.000 7,3% La gran aventura en tren de Nick Knowles Noruega 129.000 1,4% Grandes diseños Norte de Cotswolds 222.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.428.000 15,2% Y ahora, Sonsoles860.000 10,3% Pasapalabra2.055.000 19,0%

Cuatro

Todo es mentira618.000 7,0% Lo sabe, no lo sabe497.000 5,9%

Telecinco

El tiempo justo776.000 8,9% El diario de Jorge912.000 11,0% ¡Allá tú!992.000 9,4%

laSexta

Zapeando500.000 5,4% Más vale tarde451.000 5,4% laSexta clave625.000 5,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1356.000 17,1% Incluye: - Comparecencia presidente del gobierno Pedro Sánchez 390.000 19,1% Mañaneros 360466.000 13,8% Mañaneros 360970.000 11,1%

La 2

La 2 express4.000 0,4% Arqueomanía Arqueología del canibalismo 23.000 2,0% Flash moda21.000 1,4% Texas: Corazón salvaje24.000 1,3% Pagina2 Espido Freire 23.000 1,1% Aquí hay trabajo47.000 2,0% La aventura del saber52.000 2,1% Espacios increibles19.000 0,8% Nunca es demasiado pequeño47.000 1,7% El western de La 2 Joe Dakota 92.000 2,5% El cazador130.000 1,9% El cazador197.000 2,1%

Antena 3

Espejo público359.000 13,0% Incluye: - Entrevista Jorge azcon 343.000 13,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Dorada guisada 959.000 17,7% La ruleta de la suerte1.710.000 21,5%

Cuatro

Minutos musicales4.000 0,5% Love shopping tv4.000 0,4% ¡Toma salami! El club de los leones 21.000 1,4% Alerta cobra Implacable 14.000 0,8% Alerta cobra El ex 25.000 1,2% Alerta cobra Días de perros 42.000 1,7% En boca de todos287.000 8,4%

Telecinco

La mirada crítica164.000 9,2% El programa de AR281.000 11,3% Incluye: - Entrevista Jorge Azcón 277.000 11,2% Vamos a ver407.000 10,0% El precio justo670.000 8,6%

laSexta

Remescar, cosmética al instante5.000 0,6% Aruser@s el humorning175.000 11,7% Aruser@s317.000 13,4% Al rojo vivo298.000 7,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa con un enorme 23,4%, quedando alejada de 'Antena 3 noticias 1' (14,6%) y más todavía de 'Informativos Telecinco 15:00' (9,3%) en la franja de la sobremesa. Por la noche, también lidera 'Antena 3 noticias 2' (18,6%) y mientras que La 1 no emite su Telediario debido a la emisión del fútbol, 'Informativos Telecinco 21:00' no pasa del 8%.

La 1

Telediario matinal121.000 13,7% Telediario 11.452.000 14,6%

Antena 3

Noticias de la mañana184.000 14,5% Antena 3 Noticias 12.318.000 23,4% Antena 3 Noticias 22.388.000 18,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1690.000 8,9% El Desmarque Cuatro 1492.000 5,0% Noticias Cuatro 2585.000 5,8%

Telecinco

El matinal64.000 7,8% El matinal110.000 8,4% Informativos Telecinco 15:00919.000 9,3% Informativos Telecinco 21:001.022.000 8,0%

laSexta

laSexta Noticias 14h786.000 8,8% laSexta Noticias: Jugones502.000 5,0% laSexta Noticias 20h721.000 7,1%

