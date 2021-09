Los protagonistas de la serie turca 'Love is in the air'

La ficción turca sigue conquistando a la audiencia española, tanto en los principales canales generalistas como en los secundarios. Hasta cinco series de origen turco se cuelan entre los espacios más vistos del miércoles 15 de septiembre en las cadenas de TDT. 'Love is in the air', 'El secreto de Feriha', 'Elif', 'Paramparça: vidas cruzadas' y 'Hayat: amor sin palabras' continúan enamorando a los espectadores junto a 'Directo Gol' y el western de Trece, entre otros espacios.

Aunque su emisión en Telecinco no terminó de conectar con el público como el canal esperaba, 'Love is in the air' ha sabido encontrar su lugar en Divinity, convirtiéndose en el fenómeno turco del canal de Mediaset España. La ficción lidera la jornada del miércoles con un 4,7% de share y 427.000 espectadores. 'El secreto de Feriha' le sigue de cerca en Nova, anotando 3,3% de cuota de pantalla y reuniendo a 420.000 espectadores, mientras que 'Elif' ocupa el tercer puesto del ranking con un 3,6% de share.