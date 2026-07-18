'Los Simpson' en Neox y 'Emanet' en Nova se reparten el liderazgo del viernes en las TDT

Publicado: Sábado 18 Julio 2026 11:05 (hace 54 minutos)|
Audiencias Viernes 17 de Julio de 2026
15,4%
10,9%
8,4%
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Ranking cadenas TDT Viernes, 17 de Julio de 2026
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Ranking programas TDT Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los Simpson
15:27
15:54
262.000
2,9%
Emanet
15:00
16:31
261.000
3,0%
Tour de francia Dole-belfort
14:37
16:15
238.000
2,8%
Los Simpson
15:03
15:27
227.000
2,6%
Los Simpson
15:54
16:18
222.000
2,5%
The Big Bang Theory La ramificación de la ...
16:43
17:02
217.000
2,6%
The Big Bang Theory
16:18
16:43
214.000
2,5%
Cuidado con el angel
16:31
17:50
209.000
2,6%
Cine western Los implacables
18:59
21:19
205.000
3,1%
Tu cine Amenaza en las vias
21:19
22:31
204.000
2,5%
Ranking FDF (2,0%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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La que se avecina Una tanqueta,una eminencia ...
16:07
18:16
179.000
2,2%
La que se avecina Un empresario desbordado,un ...
22:20
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La que se avecina Una yaya por sorpresa,una ...
13:56
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146.000
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La que se avecina Una presidenta acorralada,un ...
20:07
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130.000
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La que se avecina Un brocoli humano,un derrape ...
18:16
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Ranking Nova (2,0%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:31
261.000
3,0%
Cuidado con el angel
16:31
17:50
209.000
2,6%
Cuento de una noche
21:45
23:23
201.000
2,3%
Cuento de una noche
23:31
23:45
196.000
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Mañana es para siempre
17:50
20:02
194.000
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Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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CSI: Miami La danza de la muerte
17:52
18:49
153.000
2,1%
CSI: Miami La conquista
16:52
17:52
146.000
1,8%
CSI: Miami Fundido
18:49
19:40
134.000
2,0%
CSI: Miami Esqueletos
19:40
20:24
123.000
1,9%
CSI: Miami El avión del dinero
20:24
21:29
121.000
1,7%
Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine western Los implacables
18:59
21:19
205.000
3,1%
Tu cine Amenaza en las vias
21:19
22:31
204.000
2,5%
Trece y cope es noticia
20:30
20:44
193.000
2,9%
Classics El cid
22:31
25:43
161.000
2,4%
Sesion doble Un rey para cuatro reinas
17:19
18:56
153.000
2,1%
Ranking Neox (1,8%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los Simpson
15:27
15:54
262.000
2,9%
Los Simpson
15:03
15:27
227.000
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Los Simpson
15:54
16:18
222.000
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The Big Bang Theory La ramificación de la ...
16:43
17:02
217.000
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The Big Bang Theory
16:18
16:43
214.000
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Ranking Atreseries (1,8%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Crimen en el paraíso
23:10
26:00
172.000
3,0%
Crimen en el paraíso
21:03
23:10
157.000
1,9%
Los misterios de murdoch Problemas de chicas en ...
17:47
18:33
154.000
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Los misterios de murdoch Crabtree mania
18:33
19:23
141.000
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Los misterios de murdoch Sin prejuicios
19:23
20:09
137.000
2,1%
Ranking DMAX (1,7%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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España dividida:la guerra civil en color
23:28
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184.000
2,5%
España dividida:la guerra civil en color
22:29
23:21
170.000
1,9%
La fiebre del oro:salvando la mina
17:23
18:47
155.000
2,1%
La fiebre del oro:salvando la mina
19:42
20:30
148.000
2,3%
La fiebre del oro:salvando la mina
18:47
19:42
146.000
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Ranking DKiss (1,4%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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El asesino de al lado Asesinato con llave ...
17:28
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133.000
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El asesino de al lado En el interior del ...
16:32
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115.000
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Crimenes en la red
18:22
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103.000
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Un dia en mi cuerpo
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23:56
91.000
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Un dia en mi cuerpo
22:00
22:58
88.000
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Ranking BEMADtv (1,3%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine Disturbia
21:53
23:49
138.000
1,6%
Cine Lio embarazoso
15:48
18:18
100.000
1,2%
Cine Como dios
18:18
20:05
99.000
1,5%
Cine Dos tontos muy tontos
20:05
21:53
88.000
1,3%
Cine Salvaje(the savage)
23:49
25:26
85.000
1,5%
Ranking Teledeporte (1,2%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Tour de francia Dole-belfort
14:37
16:15
238.000
2,8%
Estadio 2:mundial extra
16:16
16:25
123.000
1,4%
Rueda de prensa deportiva Luis de la ...
24:07
24:25
105.000
1,6%
Gran estadio mundial
24:02
24:25
97.000
1,5%
Estudio estadio:mundial extra
22:51
24:02
96.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Aislados(alone) Un error millonario
15:13
16:38
153.000
1,7%
Mountain men Cambio de marea
14:27
15:13
126.000
1,6%
Aislados(alone)
16:38
17:51
118.000
1,5%
Forjado a fuego El esponton de la guerra de ...
21:56
22:43
113.000
1,3%
Aislados(alone)
17:51
19:01
92.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,1%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias En la sala de ...
21:07
21:58
100.000
1,3%
Cine The silencing
21:58
23:34
95.000
1,1%
Blue bloods,familia de policias La baza del ...
20:17
21:07
90.000
1,3%
The Closer Estándares y costumbres
15:09
16:03
82.000
0,9%
Blue bloods,familia de policias La puerta de los ...
19:24
20:17
79.000
1,2%
Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine La gran aventura de winter el delfin
21:27
23:29
118.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:57
15:09
117.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:42
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103.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
14:31
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98.000
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Doraemon,el gato cosmico
15:09
15:20
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1,0%
Ranking Squirrel (1,0%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Justicia letal
22:02
23:38
125.000
1,4%
Cine Vete con dios,gringo
17:21
18:46
90.000
1,2%
Cine El hombre del presidente
18:46
20:26
80.000
1,2%
Cine El hombre del presidente 2
20:26
22:02
77.000
1,1%
Cine El hombre de rio malo
15:42
17:20
70.000
0,8%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Informativo 24h
23:00
23:30
90.000
1,1%
Informativo 24h
22:00
22:25
83.000
1,0%
Europa 2026
22:25
22:57
70.000
0,8%
Teledeporte 2
21:38
21:43
70.000
0,9%
D.reg(24h reportaje) Objetivo igualdad
15:49
15:56
63.000
0,7%
Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
15:10
16:17
77.000
0,9%
Caso cerrado
16:17
17:16
66.000
0,8%
Caso cerrado
13:05
14:05
55.000
1,3%
Caso cerrado
14:05
15:10
54.000
0,7%
Viviendo con un asesino en serie Anthony ...
21:56
22:50
53.000
0,6%
Ranking Divinity (0,8%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Pacto con el diablo
20:08
21:04
74.000
1,1%
Chicago Fire No bastaba
16:46
17:43
73.000
0,9%
Chicago Fire Una sorpresa aún mejor
18:33
19:15
71.000
1,0%
Chicago Fire Mejor suelto
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22:00
68.000
0,9%
Chicago Fire Esa mezcla arde
17:43
18:33
68.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bluey
17:06
17:13
70.000
0,9%
Bluey
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17:20
68.000
0,8%
Bluey
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17:06
65.000
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Bluey
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16:58
62.000
0,7%
Bluey
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61.000
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Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 17 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Django desafia a sartana
21:35
23:09
71.000
0,8%
Cine Entre lobos
23:09
25:06
54.000
0,8%
Cine Beowulf & grendel
15:38
17:25
48.000
0,6%
Historia que tu hiciste Supercopa de europa ...
17:33
19:27
26.000
0,4%
Ciudad real madrid
17:29
19:27
26.000
0,4%