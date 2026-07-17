Por Diego López |

Todas las televisiones integradas en el consejo de control y comité de usuarios de Fifty 5 Blue, que incluyen a RTVE, Atresmedia, Mediaset España, la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos), las televisiones temáticas en abierto y de pago, las plataformas de distribución; así como la Asociación Española de Anunciantes, la Asociación de Agencias de Medios, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), y la propia Fifty 5 Blue, han emitido este viernes un comunicado conjunto para defender la medición de audiencia en España.

Llega a raíz de los bulos que han ido cogiendo fuerza durante los últimos días y que siguen el mecanismo habitual de la derecha para propagar la desinformación. Primero, un "medio de comunicación" lanza un artículo donde dispersa ciertas acusaciones veladas (en este caso, ABC insinuaba en un texto plagado de inexactitudes y falsedades que Pedro Sánchez tendría que haber comprado audímetros para explicarse las audiencias de TVE), que posteriormente se medio-reproduce en redes sociales simplificando el relato y cambiando teorías por verdades, hasta que llega al Congreso de los Diputados en forma de preguntas de PP o Vox sobre supuestos hechos.

El comunicado:

La medición de audiencias en España constituye uno de los sistemas más avanzados y robustos a nivel internacional. Su funcionamiento se basa en metodologías reconocidas y avaladas por el mercado español, procesos de control continuos y los más altos estándares de calidad, transparencia y rigor técnico.

El sistema está sometido a unaque representan al conjunto del mercado, así como a una. Este modelo de gobernanza garantiza que la evolución metodológica, los controles de calidad y la validación de los datos respondan al interés general de la industria.

En palabras de Gustavo Núñez, presidente del Consejo de Control: "La medición de audiencias no depende de una sola compañía: es un sistema supervisado por el conjunto del mercado. El Consejo de Control representa a anunciantes, agencias y medios, y vela, junto con los mecanismos permanentes de control y auditoría, por la transparencia y el rigor de la medición. Por supuesto que es legítimo hacerse preguntas, pero también es importante conocer cómo funciona el sistema antes de poner en duda su fiabilidad."

En palabras de Miguel Ángel Fontán, director general de AIMC: "AIMC ejerce una función clave como auditor independiente del sistema de medición de audiencias de televisión en España, garantizando los máximos estándares de rigor y solvencia técnica. Su carácter neutral y su representación del conjunto de la industria aseguran una supervisión objetiva, independiente y ajena a intereses particulares. La transparencia, la exigencia técnica y la defensa del interés común del mercado constituyen los principios esenciales de su labor, reforzando la confianza de la industria en el sistema y en los datos que proporciona."

La medición de audiencias constituye una infraestructura esencial para el funcionamiento del mercado audiovisual español. La confianza de la industria en este sistema es el resultado de décadas de evolución, inversión, innovación tecnológica y mejora continua.

Las entidades firmantes reafirman su plena confianza en el sistema de medición de audiencias en España y en los mecanismos de control, supervisión y auditoría que garantizan su independencia, transparencia y fiabilidad. Asimismo, recuerdan la importancia de preservar el rigor técnico y el conocimiento de los procesos de medición como base para cualquier debate sobre un sistema que constituye un pilar fundamental del ecosistema audiovisual español.