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SESIÓN DOBLE

TVE estrena la segunda temporada de 'Maestros de la costura celebrity' el próximo lunes y miércoles

Tras meses de espera, TVE confirma que 'Maestros de la costura celebrity 2' llega el próximo lunes a La 1. Doce famosos, entre ellos Josie, Pepón Nieto o Pau Echániz, se enfrentarán a los retos de costura ante un jurado con una cara nueva.

TVE estrena la segunda temporada de 'Maestros de la costura celebrity' el próximo lunes y miércoles
©RTVE
Por Diego LópezPublicado: Jueves 25 Junio 2026 23:55 (hace 2 horas)

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TVE ya tiene fecha para lanzar una de sus apuestas veraniegas: la segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity'. El programa debutará la próxima semana en sesión doble, con una primera edición el lunes, y otra segunda el miércoles después de 'La revuelta'.

La próxima semana eso sí hay que estar muy pendientes del Mundial, puesto que este domingo arrancan los dieciseisavos de final, y La 1 puede elegir el encuentro que desee en cada jornada de los tres que se disputarán. El partido elegido dependerá de cómo queden los resultados de los últimos encuentros de la fase de grupos, que se disputan estos días.

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Actualmente hay muchas posibilidades de que España quede primera de su grupo. Sucederá si España gana ante Uruguay seguro, y casi seguro si empata (sería segunda si Cabo Verde ganase a Arabia Saudí y la superase en desempates). Si España queda primera de grupo, su próximo partido será el jueves 2 de julio a las 21:00, hora peninsular, desde Los Ángeles.

Si España quedase segunda de grupo (pierde contra Uruguay y Cabo Verde no gana), el partido sería el viernes 3 de julio, contra Argentina, a las 00 horas desde Miami (madrugada del viernes al sábado).

En caso de que España perdiese y Cabo Verde ganase, la Selección quedaría tercera, y habría que ver si está en el grupo de los ocho mejores terceros que se clasifican para esta ronda. En ese caso, el partido podría ser martes o miércoles.

Una edición que lleva toda la temporada esperando

TVE anunció el pasado mes de septiembre la lista de concursantes de la segunda edición del programa, que lleva esperando toda la temporada a encontrar hueco, y que finalmente acabará lanzándose en verano. Una edición que, como principal novedad, tiene la llegada de un nuevo miembro en el jurado, Luis de Javier, que reemplazará a Palomo Spain.

Los doce concursantes de 'Maestros de la costura celebrity 2'
Los doce concursantes de 'Maestros de la costura celebrity 2'

Raquel Sánchez Silva se mantiene como maestra de ceremonias, mientras que Lorenzo Caprile y María Escoté acompañarán a de Javier en el jurado. La lista oficial de los doce concursantes de la segunda edición de 'Maestros de la costura celebrity' es la siguiente:

  • Jaydy Michel, modelo y actriz
  • Beatriz Luengo, cantante y actriz
  • Silvia Marty, actriz
  • Edu Román, modelo
  • Jorge Román, modelo
  • Mario Vaquerizo, cantante
  • Josie, diseñador y estilista
  • Pepón Nieto, actor
  • Jazz Vilá, actor
  • Mariola Fuentes, actriz
  • Pau Echániz, piragüista
  • Blanca Paloma, cantante

La primera edición con famosos del reality, emitida entre febrero y abril de 2025, cosechó una media de 718.000 espectadores y un 10,1% de share.


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