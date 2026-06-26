Ana Rosa Quintana se despide hasta septiembre: "Ha sido una temporada muy intensa"

Por Fidel Conejero |

Ana Rosa Quintana ha puesto este viernes el punto final a una nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa'. La presentadora se ha despedido de los espectadores hasta el próximo mes de septiembre tras una intensa temporada marcada por la actualidad política y judicial, cediendo el testigo a la programación de verano que Telecinco estrenará a partir del próximo lunes.

La primera despedida ha llegado durante el relevo entre 'La mirada crítica' y 'El programa de Ana Rosa'. Ana Terradillos ha aprovechado la conexión entre ambos espacios para dirigirse a la presentadora con un cariñoso mensaje: "Hombre, la que se va, ¿y qué le digo yo a la que se va?". Ana Rosa no ha tardado en responder con humor: "Perdona, que yo no me voy nunca, yo siempre estoy localizada y lo dejo en las mejores manos". Antes de despedirse, Terradillos le ha pedido: "Acuérdate de mirarnos todos los días", a lo que ambas han respondido con un afectuoso abrazo televisivo.

La despedida oficial ha llegado en los últimos minutos del programa, coincidiendo con la visita de Ion Aramendi, que ha acudido al plató para presentar 'El verano se mueve', el nuevo magacín vespertino que Telecinco estrenará el próximo lunes.

Ana Rosa Quintana: "Gracias de corazón por elegirnos cada día"

Antes dela emisión,ha querido agradecer eldurante la temporada. "Ha sido una, qué les voy a contar a ustedes. Sigue todavía la intensidad, pero ahora", ha comenzado diciendo.

La presentadora también ha tenido palabras de agradecimiento para la audiencia: "Gracias de corazón por elegirnos cada día y por estar al otro lado. Disfruten del verano, cuídense mucho, beban agua, pónganse cremita, que nos veremos a la vuelta del verano", ha afirmado antes de despedirse.

Tras sus palabras, el programa ha emitido un vídeo mostrando el trabajo diario de la redacción y el equipo técnico detrás de las cámaras. Ya de nuevo en el plató, Ana Rosa ha querido poner el foco en los profesionales que hacen posible el espacio cada mañana. "Ellos son los protagonistas", ha señalado mientras invitaba a gran parte del equipo a situarse junto a ella para cerrar la temporada.

Con el final de temporada de 'El programa de Ana Rosa', Telecinco reorganizará sus mañanas durante los meses de verano. Desde el próximo lunes, 'La mirada crítica', con Ana Terradillos, ampliará su duración y se emitirá entre las 08:30 y las 10:30 horas.

A continuación tomará el relevo 'Vamos a ver', presentado por Patricia Pardo, que adelantará su horario para ocupar la franja comprendida entre las 10:30 y las 13:30 horas. De este modo, Ana Rosa Quintana se despide temporalmente de las mañanas de Telecinco hasta el inicio de la nueva temporada televisiva, previsto para el próximo mes de septiembre.