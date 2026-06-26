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DATOS 2025

Atresmedia y Mediaset continúan acaparando la mitad de la publicidad institucional destinada a TV

Atresmedia y Mediaset se reparten más de 12 millones de los 22 destinados a televisión en la publicidad institucional del Gobierno en 2025. El reparto televisivo deja también sorpresas en el apartado del streaming.

Atresmedia y Mediaset continúan acaparando la mitad de la publicidad institucional destinada a TV
©Pool Congreso
Por Diego LópezPublicado: Viernes 26 Junio 2026 17:26 (hace 1 hora)

El Gobierno ha hecho público cómo repartió entre los medios los más de 88 millones de euros que gastó en publicidad institucional en 2025. El Grupo Prisa fue el gran beneficiado de estas campañas públicas gubernamentales, ingresando más de 12 millones de euros de todo este presupuesto.

En el apartado televisivo, que es en el que nos centramos, la distribución sigue premiando sobre todo a los dos grandes actores de la tv tradicional: Atresmedia y Mediaset. Entre ellos se llevan más de la mitad del total del presupuesto que acaba en televisión, algo más de 22 millones de euros (en el listado ignoramos medios muy pequeños y fuera de grandes grupos).

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Por empresas, la distribución Atresmedia - Mediaset es relativamente similar a la audiencia cosechada, con 6,8 millones para el primero y 5,7 millones para el segundo. Más allá, el informe deja algunos datos interesantes.

Inversión publicitaria por grupoPulsa cada grupo para ver el desglose por canal
CanalInversión
Atresmedia6.815.338,60 €
Antena 33.484.299,69 €
laSexta1.211.494,82 €
Multi Atresmedia: Nova, Mega y Atreseries1.098.146,78 €
Atresplayer digital570.304,62 €
Neox403.764,21 €
Atresplayer47.328,48 €
Mediaset España5.756.090,33 €
Telecinco2.130.259,88 €
MediaMax (FDF, Divinity, Energy y Be Mad)1.541.567,63 €
Cuatro1.169.770,83 €
Mediaset Infinity digital845.929,51 €
Mediaset Infinity68.562,48 €
Google2.995.886,61 €
YouTube2.840.882,73 €
YouTube Music155.003,88 €
RTVE1.377.054,83 €
RTVE Play1.377.054,83 €
Telefónica1.243.312,10 €
Movistar Plus+805.082,40 €
Movistar Plus+ Digital438.229,70 €
FORTA1.160.196,02 €
NewixMedia-FORTA890.290,92 €
TV3142.416,42 €
Canal Sur47.328,48 €
Castilla-La Mancha TV20.648,72 €
À Punt18.328,05 €
TVG16.699,27 €
Telemadrid8.174,03 €
IB37.575,26 €
Aragón TV7.210,63 €
TV Canaria1.524,24 €
Amazon509.454,98 €
Prime Video272.373,82 €
Prime Video Digital196.559,45 €
Amazon Music40.521,71 €
Netflix335.373,96 €
Netflix206.794,74 €
Netflix digital128.579,22 €
Warner218.939,07 €
Warner TV115.890,48 €
HBO96.903,27 €
HBO Max Digital6.145,32 €
Samsung170.881,19 €
Paramount94.267,30 €
Pluto TV94.267,30 €
Rakuten57.507,77 €
Rakuten TV57.507,77 €
Disney8.049,15 €
Disney+8.049,15 €
Otra TV de pago
Pulsa TV769.811,69 €
AXN175.815,16 €
Total inversión21.687.978,76 €

Por ejemplo, los más de 1,3 millones de euros con los que el Gobierno aumenta el presupuesto de RTVE a través de campañas en RTVE Play. Y es que, aunque RTVE no puede emitir publicidad en la televisión tradicional, su plataforma de streaming sí lo permite, y la Corporación lo utiliza como una forma de ingresos extra. Especialmente generoso ha sido el Gobierno que ya financia la radiotelevisión pública mediante su asignación presupuestaria.

También sorprenden los casi 3 millones de euros que se lleva Google para su plataforma YouTube. Sobre todo si tenemos en cuenta que la empresa americana factura la mayoría de sus campañas en nuestro país a través de una sociedad irlandesa.

Movistar supera ampliamente a Netflix y Prime Video en publicidad institucional

En el apartado de los servicios de streaming sí sorprende la disparidad entre la inversión y la cuota de mercado de las plataformas. Tras RTVE, la plataforma de streaming más agraciada es Movistar Plus, que recibe más de 1,2 millones de euros de este tipo de campañas, superando ampliamente a Netflix y Prime Video, que se quedan con números muchísimo más bajos pese a tener una mayor cuota de mercado.

Más relevante aún es que la tercera plataforma tras RTVE Play y Movistar Plus no es otra que Mediaset Infinity, agraciada con algo menos de un millón de euros.

Recordemos que todas estas campañas corresponden únicamente a la publicidad institucional en el sentido más estricto, de campañas que proceden con el sello oficial del Gobierno y algún ministerio. La inversión de empresas públicas estatales (Loterías, AENA, Renfe, Paradores o Correos) no están incluidas en este listado, y suponen una inversión total todavía mayor a la que realizan los ministerios.

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