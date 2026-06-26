Por Diego López |

El Gobierno ha hecho público cómo repartió entre los medios los más de 88 millones de euros que gastó en publicidad institucional en 2025. El Grupo Prisa fue el gran beneficiado de estas campañas públicas gubernamentales, ingresando más de 12 millones de euros de todo este presupuesto.

En el apartado televisivo, que es en el que nos centramos, la distribución sigue premiando sobre todo a los dos grandes actores de la tv tradicional: Atresmedia y Mediaset. Entre ellos se llevan más de la mitad del total del presupuesto que acaba en televisión, algo más de 22 millones de euros (en el listado ignoramos medios muy pequeños y fuera de grandes grupos).

Por empresas, la distribución Atresmedia - Mediaset es relativamente similar a la audiencia cosechada, con 6,8 millones para el primero y 5,7 millones para el segundo. Más allá, el informe deja algunos datos interesantes.

Inversión publicitaria por grupo Pulsa cada grupo para ver el desglose por canal Canal Inversión Atresmedia 6.815.338,60 € Antena 3 3.484.299,69 € laSexta 1.211.494,82 € Multi Atresmedia: Nova, Mega y Atreseries 1.098.146,78 € Atresplayer digital 570.304,62 € Neox 403.764,21 € Atresplayer 47.328,48 € Mediaset España 5.756.090,33 € Telecinco 2.130.259,88 € MediaMax (FDF, Divinity, Energy y Be Mad) 1.541.567,63 € Cuatro 1.169.770,83 € Mediaset Infinity digital 845.929,51 € Mediaset Infinity 68.562,48 € Google 2.995.886,61 € YouTube 2.840.882,73 € YouTube Music 155.003,88 € RTVE 1.377.054,83 € RTVE Play 1.377.054,83 € Telefónica 1.243.312,10 € Movistar Plus+ 805.082,40 € Movistar Plus+ Digital 438.229,70 € FORTA 1.160.196,02 € NewixMedia-FORTA 890.290,92 € TV3 142.416,42 € Canal Sur 47.328,48 € Castilla-La Mancha TV 20.648,72 € À Punt 18.328,05 € TVG 16.699,27 € Telemadrid 8.174,03 € IB3 7.575,26 € Aragón TV 7.210,63 € TV Canaria 1.524,24 € Amazon 509.454,98 € Prime Video 272.373,82 € Prime Video Digital 196.559,45 € Amazon Music 40.521,71 € Netflix 335.373,96 € Netflix 206.794,74 € Netflix digital 128.579,22 € Warner 218.939,07 € Warner TV 115.890,48 € HBO 96.903,27 € HBO Max Digital 6.145,32 € Samsung 170.881,19 € Paramount 94.267,30 € Pluto TV 94.267,30 € Rakuten 57.507,77 € Rakuten TV 57.507,77 € Disney 8.049,15 € Disney+ 8.049,15 € Otra TV de pago — Pulsa TV 769.811,69 € AXN 175.815,16 €

Por ejemplo, los más de 1,3 millones de euros con los que el Gobierno aumenta el presupuesto de RTVE a través de campañas en RTVE Play. Y es que, aunque RTVE no puede emitir publicidad en la televisión tradicional, su plataforma de streaming sí lo permite, y la Corporación lo utiliza como una forma de ingresos extra. Especialmente generoso ha sido el Gobierno que ya financia la radiotelevisión pública mediante su asignación presupuestaria.

También sorprenden los casi 3 millones de euros que se lleva Google para su plataforma YouTube. Sobre todo si tenemos en cuenta que la empresa americana factura la mayoría de sus campañas en nuestro país a través de una sociedad irlandesa.

Movistar supera ampliamente a Netflix y Prime Video en publicidad institucional

En el apartado de los servicios de streaming sí sorprende la disparidad entre la inversión y la cuota de mercado de las plataformas. Tras RTVE, la plataforma de streaming más agraciada es Movistar Plus, que recibe más de 1,2 millones de euros de este tipo de campañas, superando ampliamente a Netflix y Prime Video, que se quedan con números muchísimo más bajos pese a tener una mayor cuota de mercado.

Más relevante aún es que la tercera plataforma tras RTVE Play y Movistar Plus no es otra que Mediaset Infinity, agraciada con algo menos de un millón de euros.

Recordemos que todas estas campañas corresponden únicamente a la publicidad institucional en el sentido más estricto, de campañas que proceden con el sello oficial del Gobierno y algún ministerio. La inversión de empresas públicas estatales (Loterías, AENA, Renfe, Paradores o Correos) no están incluidas en este listado, y suponen una inversión total todavía mayor a la que realizan los ministerios.