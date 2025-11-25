FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 24 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' cede a un 1,5% para arrancar la semana y 'Sortilegio' lidera con un 3,7% en Nova

Dos capítulos de 'Los Simpson', en Neox, se cuelan en el Top 10 de la jornada.

'No somos nadie' cede a un 1,5% para arrancar la semana y 'Sortilegio' lidera con un 3,7% en Nova
Por Sergio NavarroPublicado: Martes 25 Noviembre 2025 09:41 (hace 25 minutos)

Audiencias Lunes 24 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,2%

  • logola1

    13,1%

  • logotelecinco

    10,2%

  • logolasexta

    6,9%

  • logocuatro

    5,9%

  • logola2

    3,4%

  • logoenergy

    2,2%

  • logonova

    2,1%

  • logofdf

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logoneox

    1,6%

  • logodivinity

    1,3%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logoten

    1,0%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoparamount-network

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logoteledeporte

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

Cuatro series de Nova se coronan como lo más visto de la jornada, liderando 'Sortilegio con un 3,7%, seguida de 'Cuando me enamoro', 'Emanet' y 'Vino el amor'. Por su parte, también se cuelan en el Top 10 dos capítulos de 'Los Simpson', dos películas de Trece, un episodio de 'La que se avecina' y una entrega de '¿Cómo lo hacen?' en Dmax. 'No somos nadie' comienza la semana bajando a un 1,5%, pero manteniéndose como lo más visto en Ten.

Los protagonistas de 'Sortilegio', serie que lidera con su emisión en Nova

Ranking cadenas TDT Lunes, 24 de Noviembre de 2025

Energy 2,2%

Nova 2,1%

FDF 2,0%

TRECE 1,9%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,7%

BEMADtv 1,7%

Neox 1,6%

Divinity 1,3%

Mega (España) 1,3%

Canal 24 Horas 1,2%

DKiss 1,0%

Ten 1,0%

Paramount Network 0,9%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,7%

Real Madrid TV 0,4%

Teledeporte 0,3%

Ranking programas TDT Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Sortilegio
16:29
18:14
298.000
3,7%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:31
295.000
2,7%
Nova
Emanet
15:00
16:29
285.000
3,0%
Nova
Vino el amor
18:15
19:59
271.000
3,2%
FDF
La que se avecina Una presidenta de paja, un ...
15:01
16:55
261.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:22
15:48
260.000
2,7%
TRECE
Tu cine La venganza de un hombre llamado ...
20:03
22:00
253.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:48
16:13
251.000
2,7%
TRECE
Cine western Más allá de la ley
17:46
20:03
248.000
3,0%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
242.000
1,8%

Ranking Energy (2,2%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:15
26:29
213.000
2,5%
Energy
C. S. I. El arte imita la vida
18:38
19:21
188.000
2,3%
Energy
C. S. I. Dejad que sangre
19:21
20:15
187.000
2,0%
Energy
C. S. I. Por Warrick
16:43
17:40
179.000
2,2%
Energy
C. S. I. El lugar feliz
17:40
18:38
175.000
2,2%

Ranking Nova (2,1%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Sortilegio
16:29
18:14
298.000
3,7%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:31
295.000
2,7%
Nova
Emanet
15:00
16:29
285.000
3,0%
Nova
Vino el amor
18:15
19:59
271.000
3,2%
Nova
Amor sin límite
21:31
23:14
240.000
1,9%

Ranking FDF (2,0%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una presidenta de paja, un ...
15:01
16:55
261.000
2,8%
FDF
La que se avecina Un coche eléctrico, una ...
20:51
22:54
209.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un mayorista reinsertado, un ...
19:03
20:51
207.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una arqueta, un mercadillo y ...
16:55
19:03
182.000
2,3%
FDF
La que se avecina Mentiras, antidepresivos y una ...
13:24
15:01
111.000
1,7%

Ranking TRECE (1,9%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine La venganza de un hombre llamado ...
20:03
22:00
253.000
2,2%
TRECE
Cine western Más allá de la ley
17:46
20:03
248.000
3,0%
TRECE
El cascabel
22:01
24:30
210.000
2,0%
TRECE
Sesión doble Cromwell
14:46
17:44
159.000
1,8%
TRECE
Santa misa
11:00
11:38
84.000
3,4%

Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Nativos
20:49
21:54
206.000
1,7%
Atreseries
Hudson y Rex
19:58
20:49
199.000
2,0%
Atreseries
Hudson y Rex
16:44
17:31
195.000
2,4%
Atreseries
Bright Minds La habitación abierta
21:54
23:02
192.000
1,5%
Atreseries
Hudson y Rex
19:07
19:58
188.000
2,1%

Ranking DMAX (1,7%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
242.000
1,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
231.000
1,7%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:32
21:30
200.000
1,7%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:44
20:32
155.000
1,6%
DMAX
Historia perdida
22:30
23:22
148.000
1,2%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine 22 balas
22:24
24:39
204.000
2,1%
BEMADtv
Cine Combustión instantanea
18:56
20:44
185.000
2,0%
BEMADtv
Cine Día de redención
20:44
22:24
173.000
1,4%
BEMADtv
Cine Seguridad nacional
17:33
18:56
138.000
1,8%
BEMADtv
Cine Socios y sabuesos
15:32
17:33
128.000
1,4%

Ranking Neox (1,6%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:22
15:48
260.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:48
16:13
251.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
17:50
18:15
239.000
3,1%
Neox
The Big Bang Theory
17:24
17:50
233.000
3,0%
Neox
Los Simpson
16:13
16:34
229.000
2,5%

Ranking Divinity (1,3%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:17
22:06
150.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
20:14
21:17
126.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:39
18:38
122.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:42
17:39
117.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:43
16:42
115.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero Infierno invernal
15:02
16:01
119.000
1,3%
Mega (España)
Pesca extrema
20:38
21:45
117.000
1,0%
Mega (España)
Vida bajo cero El final del invierno
16:01
17:00
117.000
1,3%
Mega (España)
Pesca extrema
19:47
20:38
115.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero Primera sangre
17:00
17:58
112.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:30
209.000
2,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Miguel Ríos
22:05
23:08
191.000
1,5%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
104.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:34
25:00
98.000
1,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
81.000
0,6%

Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home town
22:10
23:05
138.000
1,1%
DKiss
Home town
21:14
22:10
119.000
0,9%
DKiss
Asesinos de america: Abuso de poder
24:03
25:02
85.000
1,4%
DKiss
Asesinos de América: Abuso de poder
23:06
24:03
80.000
0,8%
DKiss
El asesino de al lado Vernon Bradley road
16:24
17:13
80.000
0,9%

Ranking Ten (1,0%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
126.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
14:34
15:45
122.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
20:39
21:44
84.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
21:44
22:44
81.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
13:33
14:34
72.000
1,2%

Ranking Paramount Network (0,9%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La vida de ...
18:02
19:59
135.000
1,6%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch La cabaña en los ...
16:10
17:07
111.000
1,3%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch La lista de ...
17:07
18:02
108.000
1,4%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot El caso del testamento ...
15:06
16:10
108.000
1,1%
Paramount Network
Cine Renegados
22:01
24:02
88.000
0,8%

Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:19
20:51
159.000
1,5%
Boing
Los Thunderman Cita de emergencia
21:59
22:21
76.000
0,6%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:24
17:45
66.000
0,9%
Boing
Los Thunderman Huele a espíritu de equipo
22:28
22:49
59.000
0,5%
Boing
Dragon Ball Super
23:44
24:04
23.000
0,3%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La noche clan
20:42
23:49
93.000
0,8%
Clan TVE
La caza tramuntana
23:50
24:51
51.000
0,8%
Clan TVE
La tarde clan
17:17
20:40
45.000
0,5%
Clan TVE
La sobremesa clan
14:31
16:30
37.000
0,4%
Clan TVE
La caza Tramuntana
24:51
25:50
33.000
0,9%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Plan de escape 2
21:42
23:10
72.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine El caballero del castillo maldito
15:35
17:01
72.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine A ambos lados de la ley
23:10
24:47
65.000
0,8%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:36
31.000
0,3%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:31
23.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,3%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
14:12
14:52
39.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
19:33
21:34
35.000
0,3%
Teledeporte
Vintage a lo grande
23:44
24:40
35.000
0,5%
Teledeporte
Vintage a lo grande
23:05
23:44
30.000
0,3%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
16:44
18:07
30.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Hickok, el pistolero
22:01
23:35
97.000
0,8%
Squirrel
Cine Caballos salvajes
18:39
20:19
88.000
1,0%
Squirrel
Cine Cerco roto
16:59
18:39
83.000
1,1%
Squirrel
Cine Quicksand juego sucio
20:19
22:00
77.000
0,7%
Squirrel
Cine Ases y ochos(la mano del hombre ...
23:35
25:06
67.000
1,0%
