'No somos nadie' cede a un 1,5% para arrancar la semana y 'Sortilegio' lidera con un 3,7% en Nova

Cuatro series de Nova se coronan como lo más visto de la jornada, liderando 'Sortilegio con un 3,7%, seguida de 'Cuando me enamoro', 'Emanet' y 'Vino el amor'. Por su parte, también se cuelan en el Top 10 dos capítulos de 'Los Simpson', dos películas de Trece, un episodio de 'La que se avecina' y una entrega de '¿Cómo lo hacen?' en Dmax. 'No somos nadie' comienza la semana bajando a un 1,5%, pero manteniéndose como lo más visto en Ten.
Ranking cadenas TDT Lunes, 24 de Noviembre de 2025
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,3%
1,3%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,4%
0,3%
Ranking programas TDT Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Sortilegio
16:29
18:14
298.000
3,7%
Cuando me enamoro
20:00
21:31
295.000
2,7%
Emanet
15:00
16:29
285.000
3,0%
Vino el amor
18:15
19:59
271.000
3,2%
La que se avecina Una presidenta de paja, un ...
15:01
16:55
261.000
2,8%
Los Simpson
15:22
15:48
260.000
2,7%
Tu cine La venganza de un hombre llamado ...
20:03
22:00
253.000
2,2%
Los Simpson
15:48
16:13
251.000
2,7%
Cine western Más allá de la ley
17:46
20:03
248.000
3,0%
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
242.000
1,8%
Ranking Energy (2,2%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:15
26:29
213.000
2,5%
C. S. I. El arte imita la vida
18:38
19:21
188.000
2,3%
C. S. I. Dejad que sangre
19:21
20:15
187.000
2,0%
C. S. I. Por Warrick
16:43
17:40
179.000
2,2%
C. S. I. El lugar feliz
17:40
18:38
175.000
2,2%
Ranking Nova (2,1%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Sortilegio
16:29
18:14
298.000
3,7%
Cuando me enamoro
20:00
21:31
295.000
2,7%
Emanet
15:00
16:29
285.000
3,0%
Vino el amor
18:15
19:59
271.000
3,2%
Amor sin límite
21:31
23:14
240.000
1,9%
Ranking FDF (2,0%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una presidenta de paja, un ...
15:01
16:55
261.000
2,8%
La que se avecina Un coche eléctrico, una ...
20:51
22:54
209.000
1,7%
La que se avecina Un mayorista reinsertado, un ...
19:03
20:51
207.000
2,2%
La que se avecina Una arqueta, un mercadillo y ...
16:55
19:03
182.000
2,3%
La que se avecina Mentiras, antidepresivos y una ...
13:24
15:01
111.000
1,7%
Ranking TRECE (1,9%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine La venganza de un hombre llamado ...
20:03
22:00
253.000
2,2%
Cine western Más allá de la ley
17:46
20:03
248.000
3,0%
El cascabel
22:01
24:30
210.000
2,0%
Sesión doble Cromwell
14:46
17:44
159.000
1,8%
Santa misa
11:00
11:38
84.000
3,4%
Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Nativos
20:49
21:54
206.000
1,7%
Hudson y Rex
19:58
20:49
199.000
2,0%
Hudson y Rex
16:44
17:31
195.000
2,4%
Bright Minds La habitación abierta
21:54
23:02
192.000
1,5%
Hudson y Rex
19:07
19:58
188.000
2,1%
Ranking DMAX (1,7%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
242.000
1,8%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
231.000
1,7%
Joyas sobre ruedas
20:32
21:30
200.000
1,7%
Joyas sobre ruedas
19:44
20:32
155.000
1,6%
Historia perdida
22:30
23:22
148.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine 22 balas
22:24
24:39
204.000
2,1%
Cine Combustión instantanea
18:56
20:44
185.000
2,0%
Cine Día de redención
20:44
22:24
173.000
1,4%
Cine Seguridad nacional
17:33
18:56
138.000
1,8%
Cine Socios y sabuesos
15:32
17:33
128.000
1,4%
Ranking Neox (1,6%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:22
15:48
260.000
2,7%
Los Simpson
15:48
16:13
251.000
2,7%
The Big Bang Theory
17:50
18:15
239.000
3,1%
The Big Bang Theory
17:24
17:50
233.000
3,0%
Los Simpson
16:13
16:34
229.000
2,5%
Ranking Divinity (1,3%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:17
22:06
150.000
1,2%
Tu casa a juicio
20:14
21:17
126.000
1,2%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:39
18:38
122.000
1,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:42
17:39
117.000
1,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:43
16:42
115.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero Infierno invernal
15:02
16:01
119.000
1,3%
Pesca extrema
20:38
21:45
117.000
1,0%
Vida bajo cero El final del invierno
16:01
17:00
117.000
1,3%
Pesca extrema
19:47
20:38
115.000
1,2%
Vida bajo cero Primera sangre
17:00
17:58
112.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:08
24:30
209.000
2,4%
La noche en 24h: Portada Miguel Ríos
22:05
23:08
191.000
1,5%
Telediario 2
20:58
21:37
104.000
0,8%
Informativo 24h
24:34
25:00
98.000
1,9%
Informativo 24h
21:43
22:05
81.000
0,6%
Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home town
22:10
23:05
138.000
1,1%
Home town
21:14
22:10
119.000
0,9%
Asesinos de america: Abuso de poder
24:03
25:02
85.000
1,4%
Asesinos de América: Abuso de poder
23:06
24:03
80.000
0,8%
El asesino de al lado Vernon Bradley road
16:24
17:13
80.000
0,9%
Ranking Ten (1,0%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
126.000
1,5%
Caso cerrado
14:34
15:45
122.000
1,3%
Caso cerrado
20:39
21:44
84.000
0,7%
Caso cerrado
21:44
22:44
81.000
0,6%
Caso cerrado
13:33
14:34
72.000
1,2%
Ranking Paramount Network (0,9%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer La vida de ...
18:02
19:59
135.000
1,6%
Los misterios de Murdoch La cabaña en los ...
16:10
17:07
111.000
1,3%
Los misterios de Murdoch La lista de ...
17:07
18:02
108.000
1,4%
Agatha Christie Poirot El caso del testamento ...
15:06
16:10
108.000
1,1%
Cine Renegados
22:01
24:02
88.000
0,8%
Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:19
20:51
159.000
1,5%
Los Thunderman Cita de emergencia
21:59
22:21
76.000
0,6%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:24
17:45
66.000
0,9%
Los Thunderman Huele a espíritu de equipo
22:28
22:49
59.000
0,5%
Dragon Ball Super
23:44
24:04
23.000
0,3%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche clan
20:42
23:49
93.000
0,8%
La caza tramuntana
23:50
24:51
51.000
0,8%
La tarde clan
17:17
20:40
45.000
0,5%
La sobremesa clan
14:31
16:30
37.000
0,4%
La caza Tramuntana
24:51
25:50
33.000
0,9%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Plan de escape 2
21:42
23:10
72.000
0,6%
Cine El caballero del castillo maldito
15:35
17:01
72.000
0,8%
Cine A ambos lados de la ley
23:10
24:47
65.000
0,8%
Real Madrid conecta
19:36
21:36
31.000
0,3%
Conecta informativo
14:30
15:31
23.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,3%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: El debate
14:12
14:52
39.000
0,5%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
19:33
21:34
35.000
0,3%
Vintage a lo grande
23:44
24:40
35.000
0,5%
Vintage a lo grande
23:05
23:44
30.000
0,3%
Estudio estadio: Solo resumenes
16:44
18:07
30.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 24 de Noviembre de 2025