Audiencias Lunes 24 de Noviembre de 2025
*En elaboración
'Ena' ha dado la gran sorpresa en la noche del lunes. El estreno de la nueva ficción de Televisión Española, que tanto costó sacar del cajón, ha liderado su emisión con un brillante 17% en la unión de sus dos primeros capítulos. El contenedor en el que se enmarcó este debut tuvo un gran rendimiento, pues 'Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico' alcanzó un 17,4%.
Prime time
- Liderazgo de 'Ena', que reina con un 17%
- Máximo de temporada de 'La isla de las tentaciones' con un 17% (+1,2)
- 9,2% para 'Renacer' (-1,5), que se queda en el unidígito
- 'First Dates' sube +0,6 puntos a un 6,7%
- 'El intermedio' firma un 7,2% (-0,1)
La Revuelta 1.595.000 12,3%
La gran noche de Ena: Historias que hacen historia1.105.000 17,1%
Incluye:
- Ena: La reina Victoria Eugenia 1.331.000 17,0%
- Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico529.000 17,4%
Cifras y letras510.000 4,1%
Cifras y letras771.000 5,8%
Cine clásico 247.000 2,2%
El Hormiguero 1.845.000 14,5%
Renacer663.000 9,2%
First Dates753.000 6,0%
First Dates844.000 6,7%
El blockbuster 409.000 5,9%
La isla de las tentaciones: Express1.459.000 11,5%
La isla de las tentaciones1.400.000 17,0%
laSexta clave587.000 5,0%
El intermedio925.000 7,1%
El taquillazo 396.000 5,7%
Ion Aramendi presenta 'Gran Hermano: Última hora'
Late night
- 'Gran Hermano: Última hora' (9,5%) cede -0,3 puntos
- El cine de La 1 alcanza un 11,2%
- 4,7% para la película de laSexta, que crece +0,8 puntos
- 'El desmarque' repite el 3,5% del lunes pasado
- Bajada de -1,4 puntos para 'Renacer' (6%)
Cine 201.000 11,2%
Cine 58.000 1,2%
Metrópolis 22.000 1,0%
Conciertos Radio 3 11.000 0,7%
Renacer153.000 6,0%
Alert: Unidad de personas desaparecidas 95.000 4,1%
El desmarque: Madrugada54.000 3,5%
Gran hermano: Última hora438.000 9,5%
Gran hermano: La casa en directo215.000 8,4%
Gran Madrid show81.000 5,0%
Cine 95.000 4,7%
Rosa durante 'El Rosco' de 'Pasapalabra'
Sobremesa y tarde
Directo al grano868.000 10,1%
Valle Salvaje815.000 10,4%
La promesa937.000 11,3%
Malas lenguas1.000.000 10,7%
Aquí la Tierra1.424.000 13,3%
Saber y ganar633.000 6,8%
Grandes documentales293.000 3,5%
Incluye:
- Animales con cámaras 299.000 3,5%
- La carrera de la vida 283.000 3,6%
Malas lenguas549.000 6,8%
Mi casa flotante174.000 1,9%
Escapadas extraordinarias173.000 1,6%
Sueños de libertad1.279.000 14,2%
Y ahora, Sonsoles892.000 10,8%
Pasapalabra2.227.000 21,2%
Todo es mentira576.000 6,8%
Lo sabe, no lo sabe476.000 5,6%
El tiempo justo797.000 9,5%
El diario de Jorge812.000 9,6%
Agárrate al sillón811.000 7,8%
Zapeando502.000 5,7%
Más vale tarde559.000 6,8%
Alfonso Arús al frente de 'Aruser@s'
Mañana
La hora de La 1326.000 17,8%
Incluye:
- Entrevista 302.000 16,2%
Mañaneros 360503.000 16,0%
Incluye:
- Entrevista 652.000 14,4%
Mañaneros 360904.000 11,0%
Zoom net7.000 0,9%
Yo soy de FP13.000 1,3%
Caravana educativa14.000 1,1%
La vida en el África ardiente 20.000 1,2%
Ciberdelitos27.000 1,5%
Aquí hay trabajo29.000 1,5%
La aventura del saber30.000 1,3%
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 32.000 1,3%
Culturas 238.000 1,5%
El viajero 46.000 1,7%
El western de La 2 131.000 3,6%
El cazador113.000 1,6%
Saber y ganar189.000 2,0%
Espejo público286.000 11,2%
Incluye:
- Entrevista 260.000 12,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 843.000 17,5%
La ruleta de la suerte1.655.000 22,4%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 8.000 0,6%
Alerta cobra 16.000 1,0%
Alerta cobra 22.000 1,2%
Alerta cobra 45.000 2,2%
En boca de todos230.000 7,2%
La mirada crítica121.000 7,5%
El programa de AR321.000 12,6%
Vamos a ver645.000 9,9%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler1.000 0,1%
Aruser@s el humorning220.000 16,4%
Aruser@s328.000 15,7%
Al rojo vivo336.000 9,2%
Informativos
Telediario matinal122.000 16,2%
Telediario 11.366.000 14,4%
Telediario 21.714.000 14,1%
Noticias de la mañana144.000 12,8%
Antena 3 Noticias 12.380.000 25,2%
Antena 3 Noticias 22.429.000 19,7%
Noticias Cuatro 1520.000 7,2%
El Desmarque Cuatro 1406.000 4,4%
Noticias Cuatro 2552.000 5,5%
El matinal57.000 8,3%
El matinal94.000 8,2%
Informativos Telecinco 15:00936.000 9,9%
Informativos Telecinco 21:00903.000 7,5%
laSexta Noticias 14h718.000 8,6%
laSexta Noticias: Jugones496.000 5,2%
laSexta Noticias 20h763.000 7,5%