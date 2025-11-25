Por Redacción | |

'Ena' ha dado la gran sorpresa en la noche del lunes. El estreno de la nueva ficción de Televisión Española, que tanto costó sacar del cajón, ha liderado su emisión con un brillante 17% en la unión de sus dos primeros capítulos. El contenedor en el que se enmarcó este debut tuvo un gran rendimiento, pues 'Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico' alcanzó un 17,4%.

'La isla de las tentaciones' no toca techo y en su cuarta semana cautiva a un estupendo 17% con el que crece +1,2 puntos, y eso que el access desciende -1 punto a un 11,5%. Por otro lado, 'Renacer' se queda en el unidígito con un 9,2% con el que empeora en -1,5 puntos el dato de la semana pasada.

El resto de cadenas optaron por el cine, donde 'El blockbuster' se alzó con un 5,9% (+0,3) con 'Bloodshot' y laSexta consiguió un 5,7% (-0,1) con 'Jack Reacher'. En el access, 'El hormiguero' perdió -1,5 puntos en 7 días al firmar un 14,5%. No obstante, se mantiene por encima de 'La revuelta', que cede -0,5 puntos a un 12,3%.

Prime time

Liderazgo de 'Ena', que reina con un 17%

Máximo de temporada de 'La isla de las tentaciones' con un 17% (+1,2)

9,2% para 'Renacer' (-1,5), que se queda en el unidígito

'First Dates' sube +0,6 puntos a un 6,7%

'El intermedio' firma un 7,2% (-0,1)

La 1

La Revuelta Toni - Sulami - Chule 1.595.000 12,3% La gran noche de Ena: Historias que hacen historia1.105.000 17,1% Incluye: - Ena: La reina Victoria Eugenia Bodas de sangre 1.331.000 17,0% - Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico529.000 17,4%

La 2

Cifras y letras510.000 4,1% Cifras y letras771.000 5,8% Cine clásico El sentido de la vida 247.000 2,2%

Antena 3

El Hormiguero Álex Márquez 1.845.000 14,5% Renacer663.000 9,2%

Cuatro

First Dates753.000 6,0% First Dates844.000 6,7% El blockbuster Bloodshot 409.000 5,9%

Telecinco

La isla de las tentaciones: Express1.459.000 11,5% La isla de las tentaciones1.400.000 17,0%

laSexta

laSexta clave587.000 5,0% El intermedio925.000 7,1% El taquillazo Jack Reacher 396.000 5,7%

Late night

'Gran Hermano: Última hora' (9,5%) cede -0,3 puntos

El cine de La 1 alcanza un 11,2%

4,7% para la película de laSexta, que crece +0,8 puntos

'El desmarque' repite el 3,5% del lunes pasado

Bajada de -1,4 puntos para 'Renacer' (6%)

La 1

Cine La favorita 201.000 11,2%

La 2

Cine 2 Guns 58.000 1,2% Metrópolis Festival circular 22.000 1,0% Conciertos Radio 3 Sobrezero 11.000 0,7%

Antena 3

Renacer153.000 6,0%

Cuatro

Alert: Unidad de personas desaparecidas Tim y Amy 95.000 4,1% El desmarque: Madrugada54.000 3,5%

Telecinco

Gran hermano: Última hora438.000 9,5% Gran hermano: La casa en directo215.000 8,4% Gran Madrid show81.000 5,0%

laSexta

Cine Minority Report 95.000 4,7%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano868.000 10,1% Valle Salvaje815.000 10,4% La promesa937.000 11,3% Malas lenguas1.000.000 10,7% Aquí la Tierra1.424.000 13,3%

La 2

Saber y ganar633.000 6,8% Grandes documentales293.000 3,5% Incluye: - Animales con cámaras Océanos 299.000 3,5% - La carrera de la vida La carrera a ras de suelo 283.000 3,6% Malas lenguas549.000 6,8% Mi casa flotante174.000 1,9% Escapadas extraordinarias173.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.279.000 14,2% Y ahora, Sonsoles892.000 10,8% Pasapalabra2.227.000 21,2%

Cuatro

Todo es mentira576.000 6,8% Lo sabe, no lo sabe476.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo797.000 9,5% El diario de Jorge812.000 9,6% Agárrate al sillón811.000 7,8%

laSexta

Zapeando502.000 5,7% Más vale tarde559.000 6,8%

Mañana

La 1

La hora de La 1326.000 17,8% Incluye: - Entrevista Pilar Alegría 302.000 16,2% Mañaneros 360503.000 16,0% Incluye: - Entrevista Yolanda Díaz 652.000 14,4% Mañaneros 360904.000 11,0%

La 2

Zoom net7.000 0,9% Yo soy de FP13.000 1,3% Caravana educativa14.000 1,1% La vida en el África ardiente Los leones de la sabana más seca 20.000 1,2% Ciberdelitos27.000 1,5% Aquí hay trabajo29.000 1,5% La aventura del saber30.000 1,3% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De West Ruislip a Windsor 32.000 1,3% Culturas 238.000 1,5% El viajero 48 horas en Marsella 46.000 1,7% El western de La 2 El honor del capitán Lex 131.000 3,6% El cazador113.000 1,6% Saber y ganar189.000 2,0%

Antena 3

Espejo público286.000 11,2% Incluye: - Entrevista Óscar López 260.000 12,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Borraja salteada con gambas y jamón 843.000 17,5% La ruleta de la suerte1.655.000 22,4%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Real academia de la lengua milenial 8.000 0,6% Alerta cobra La reportera de noche 16.000 1,0% Alerta cobra La rehén 22.000 1,2% Alerta cobra Fiesta familiar 45.000 2,2% En boca de todos230.000 7,2%

Telecinco

La mirada crítica121.000 7,5% El programa de AR321.000 12,6% Vamos a ver645.000 9,9%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler1.000 0,1% Aruser@s el humorning220.000 16,4% Aruser@s328.000 15,7% Al rojo vivo336.000 9,2%

Informativos

La 1

Telediario matinal122.000 16,2% Telediario 11.366.000 14,4% Telediario 21.714.000 14,1%

Antena 3

Noticias de la mañana144.000 12,8% Antena 3 Noticias 12.380.000 25,2% Antena 3 Noticias 22.429.000 19,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1520.000 7,2% El Desmarque Cuatro 1406.000 4,4% Noticias Cuatro 2552.000 5,5%

Telecinco

El matinal57.000 8,3% El matinal94.000 8,2% Informativos Telecinco 15:00936.000 9,9% Informativos Telecinco 21:00903.000 7,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h718.000 8,6% laSexta Noticias: Jugones496.000 5,2% laSexta Noticias 20h763.000 7,5%

