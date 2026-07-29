'FBI International' en Energy se convierte en lo más visto del martes en las temáticas TDT

Publicado: Miércoles 29 Julio 2026 10:35 (hace 1 hora)|
Audiencias Martes 28 de Julio de 2026
13,0%
12,8%
7,6%
6,2%
5,0%
4,1%
2,5%
2,3%
2,2%
2,0%
1,8%
1,8%
1,6%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Martes, 28 de Julio de 2026
2,5%
2,3%
2,2%
2,0%
1,8%
1,8%
1,6%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
Ranking programas TDT Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi international Ir por libre
22:49
23:38
297.000
3,4%
Fbi international Urraca
21:56
22:49
267.000
2,8%
Los Simpson
14:35
14:59
239.000
2,9%
Cuento de una noche
23:07
23:15
236.000
2,7%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
235.000
2,9%
Cuento de una noche
21:45
23:07
235.000
2,5%
Emanet
14:59
16:30
231.000
2,6%
Abismo de pasion
20:00
21:45
229.000
3,0%
Los Simpson
14:59
15:24
224.000
2,5%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
223.000
3,2%
Ranking FDF (2,5%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una envidia falica,una ...
21:02
22:55
221.000
2,4%
La que se avecina Un suegro lapa,una maruja ...
15:53
17:45
183.000
2,2%
Cine El pacto(guy ritchie)
22:55
25:13
168.000
2,5%
La que se avecina Alcohol,langostinos y el ...
14:16
15:53
167.000
2,0%
La que se avecina Un chupito castrador,un mozo ...
17:45
19:33
159.000
2,2%
Ranking Energy (2,3%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi international Ir por libre
22:49
23:38
297.000
3,4%
Fbi international Urraca
21:56
22:49
267.000
2,8%
FBI Discipulos
23:38
24:33
204.000
3,0%
La noche de los fbi
20:17
26:30
191.000
2,9%
CSI: Luna de sangre
19:33
20:17
190.000
2,8%
Ranking Nova (2,2%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuento de una noche
23:07
23:15
236.000
2,7%
Cuento de una noche
21:45
23:07
235.000
2,5%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
235.000
2,9%
Emanet
14:59
16:30
231.000
2,6%
Abismo de pasion
20:00
21:45
229.000
3,0%
Ranking Atreseries (2,0%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Culpable
22:15
23:27
205.000
2,2%
Bright minds Solo se muere una vez
23:27
24:32
195.000
2,8%
Los misterios de murdoch Hasta que la muerte nos ...
17:33
18:26
164.000
2,2%
Bright minds El anku
21:04
22:15
153.000
1,7%
Los misterios de murdoch Elemental,querido ...
16:45
17:33
142.000
1,8%
Ranking Neox (1,8%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:35
14:59
239.000
2,9%
Los Simpson
14:59
15:24
224.000
2,5%
Los Simpson
15:24
15:49
213.000
2,3%
Los Simpson
14:08
14:35
197.000
2,8%
Los Simpson
15:49
16:14
188.000
2,1%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Matrix revolutions
22:21
24:37
193.000
2,4%
Cine Un espacio entre nosotros
20:26
22:21
159.000
1,9%
Cine Soldado universal
15:34
17:22
148.000
1,7%
Cine Timecop(policia en el tiempo)
17:22
18:55
137.000
1,9%
Cine The order
18:55
20:26
124.000
1,8%
Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Paz rota
18:43
20:24
203.000
3,0%
Tu cine Quincannon:explorador de la ...
20:24
22:04
183.000
2,2%
Trece y cope es noticia
20:30
20:44
172.000
2,4%
Sesion doble Camino desesperado
16:57
18:40
171.000
2,3%
Sesion doble Conagher
14:48
16:57
139.000
1,6%
Ranking Veo7 (1,4%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias ...
22:38
23:23
181.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias Elige tu ...
21:56
22:38
176.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias La peor ...
23:23
24:04
141.000
1,8%
The Closer Persecución
16:33
17:18
124.000
1,5%
Blue bloods,familia de policias Nuevo ...
21:12
21:56
121.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
23:00
23:30
151.000
1,7%
Informativo 24h
22:30
23:00
117.000
1,3%
Informativo 24h
22:00
22:30
110.000
1,1%
Informativo 24h
21:49
22:00
105.000
1,1%
Teledeporte 1
15:31
15:36
104.000
1,1%
Ranking DMAX (1,4%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Desmontando la historia El templo perdido de la ...
23:39
24:29
141.000
2,1%
¿Cómo lo hacen?
21:34
21:57
138.000
1,5%
Antiguas superestructuras Angkor wat
22:31
23:34
132.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
121.000
1,3%
La fiebre del oro
16:17
18:05
116.000
1,5%
Ranking DKiss (1,4%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Como reconocer a un psicopata
17:16
18:05
134.000
1,8%
Como reconocer a un psicopata
16:25
16:51
109.000
1,3%
Cuando los muertos hablan
22:00
22:52
98.000
1,0%
La noche que no termino
21:04
22:00
97.000
1,1%
Renovacion sin demolicion
14:41
15:32
97.000
1,1%
Ranking Boing (1,0%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
14:22
14:33
152.000
2,0%
Doraemon,el gato cosmico
21:46
21:55
147.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
21:36
21:46
141.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
14:36
14:59
136.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
15:00
15:11
134.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ferias carnivoras
22:03
22:23
129.000
1,3%
Ferias carnivoras
22:23
22:59
101.000
1,1%
Forjado a fuego La falcata
23:48
24:37
95.000
1,5%
Aislados(alone)
15:07
16:31
88.000
1,0%
Ferias carnivoras
21:42
22:03
74.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bob Esponja
21:57
22:08
108.000
1,1%
Bob Esponja
22:30
22:41
91.000
1,0%
Bluey
10:14
10:21
83.000
4,0%
Bob Esponja
22:19
22:30
79.000
0,8%
Bob Esponja
21:48
21:57
79.000
0,8%
Ranking Ten (0,9%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Venganza:recien casados asesinos
23:05
24:03
89.000
1,1%
Venganza:recien casados asesinos
24:03
25:03
88.000
1,6%
Caso cerrado
15:27
16:28
64.000
0,7%
Venganza:recien casados asesinos
25:03
25:59
61.000
2,0%
Venganza:recien casados asesinos
22:05
23:05
60.000
0,6%
Ranking Squirrel (0,9%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sed de venganza(2019)
22:05
23:43
107.000
1,2%
Cine Los invasores(2017)
23:43
25:07
86.000
1,5%
Cine El hombre de la diligencia
19:00
20:29
77.000
1,1%
Cine Cuatro pistoleros de santa trinidad
17:24
19:00
76.000
1,0%
Cuéntame cómo pasó El hijo del ...
14:31
15:52
70.000
0,8%
Ranking Divinity (0,8%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Infiltrada
22:55
23:44
82.000
1,0%
9-1-1 El peor día de todos
15:03
16:01
72.000
0,8%
Chicago Fire Por el caos
19:42
20:22
66.000
1,0%
9-1-1 Punto de partida
16:01
16:57
66.000
0,8%
9-1-1 Rompecorazones
16:57
17:55
63.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Prorroga futbol:copa mundial(d) ...
24:48
25:28
110.000
2,8%
Fútbol:copa mundial(d) ...
23:10
24:48
110.000
1,6%
Deportes
22:01
22:06
72.000
0,7%
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:08
23:08
69.000
0,7%
Fútbol:copa mundial resumen ...
14:41
15:42
66.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Martes, 28 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ciudad real madrid:entrenamiento
17:25
19:03
111.000
1,5%
Ciudad real madrid
19:07
19:25
104.000
1,6%
Cine Doc west 2
21:41
23:36
101.000
1,1%
15 minutos R.madrid-sevilla,supercopa de ...
19:13
19:25
98.000
1,5%
Cine La fuerza del silencio
15:34
17:25
54.000
0,6%