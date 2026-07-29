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AUDIENCIAS TDT 28 DE JULIO

'FBI International' en Energy se convierte en lo más visto del martes en las temáticas TDT

La doble entrega de la franquicia 'FBI' logra el primer y el segundo puesto, mientras que 'Los Simpson' consiguen la tercera plaza en Neox. FDF lidera con un 2,5%.

'FBI International' en Energy se convierte en lo más visto del martes en las temáticas TDT
Por RedacciónPublicado: Miércoles 29 Julio 2026 10:35 (hace 1 hora)

Audiencias Martes 28 de Julio de 2026

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Ranking cadenas TDT Martes, 28 de Julio de 2026

FDF 2,5%

Energy 2,3%

Nova 2,2%

Atreseries 2,0%

Neox 1,8%

BEMADtv 1,8%

TRECE 1,6%

Veo7 1,4%

Canal 24 Horas 1,4%

DMAX 1,4%

DKiss 1,4%

Boing 1,0%

Mega (España) 1,0%

Clan TVE 0,9%

Ten 0,9%

Squirrel 0,9%

Divinity 0,8%

Teledeporte 0,8%

Real Madrid TV 0,8%

Ranking programas TDT Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Energy
Fbi international Ir por libre
22:49
23:38
297.000
3,4%
Energy
Fbi international Urraca
21:56
22:49
267.000
2,8%
Neox
Los Simpson
14:35
14:59
239.000
2,9%
Nova
Cuento de una noche
23:07
23:15
236.000
2,7%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
235.000
2,9%
Nova
Cuento de una noche
21:45
23:07
235.000
2,5%
Nova
Emanet
14:59
16:30
231.000
2,6%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:45
229.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:59
15:24
224.000
2,5%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:00
223.000
3,2%

Ranking FDF (2,5%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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FDF
La que se avecina Una envidia falica,una ...
21:02
22:55
221.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un suegro lapa,una maruja ...
15:53
17:45
183.000
2,2%
FDF
Cine El pacto(guy ritchie)
22:55
25:13
168.000
2,5%
FDF
La que se avecina Alcohol,langostinos y el ...
14:16
15:53
167.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un chupito castrador,un mozo ...
17:45
19:33
159.000
2,2%

Ranking Energy (2,3%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi international Ir por libre
22:49
23:38
297.000
3,4%
Energy
Fbi international Urraca
21:56
22:49
267.000
2,8%
Energy
FBI Discipulos
23:38
24:33
204.000
3,0%
Energy
La noche de los fbi
20:17
26:30
191.000
2,9%
Energy
CSI: Luna de sangre
19:33
20:17
190.000
2,8%

Ranking Nova (2,2%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuento de una noche
23:07
23:15
236.000
2,7%
Nova
Cuento de una noche
21:45
23:07
235.000
2,5%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
235.000
2,9%
Nova
Emanet
14:59
16:30
231.000
2,6%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:45
229.000
3,0%

Ranking Atreseries (2,0%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atreseries
Bright minds Culpable
22:15
23:27
205.000
2,2%
Atreseries
Bright minds Solo se muere una vez
23:27
24:32
195.000
2,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch Hasta que la muerte nos ...
17:33
18:26
164.000
2,2%
Atreseries
Bright minds El anku
21:04
22:15
153.000
1,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch Elemental,querido ...
16:45
17:33
142.000
1,8%

Ranking Neox (1,8%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:35
14:59
239.000
2,9%
Neox
Los Simpson
14:59
15:24
224.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:24
15:49
213.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:08
14:35
197.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:49
16:14
188.000
2,1%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Matrix revolutions
22:21
24:37
193.000
2,4%
BEMADtv
Cine Un espacio entre nosotros
20:26
22:21
159.000
1,9%
BEMADtv
Cine Soldado universal
15:34
17:22
148.000
1,7%
BEMADtv
Cine Timecop(policia en el tiempo)
17:22
18:55
137.000
1,9%
BEMADtv
Cine The order
18:55
20:26
124.000
1,8%

Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Paz rota
18:43
20:24
203.000
3,0%
TRECE
Tu cine Quincannon:explorador de la ...
20:24
22:04
183.000
2,2%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:44
172.000
2,4%
TRECE
Sesion doble Camino desesperado
16:57
18:40
171.000
2,3%
TRECE
Sesion doble Conagher
14:48
16:57
139.000
1,6%

Ranking Veo7 (1,4%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias ...
22:38
23:23
181.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Elige tu ...
21:56
22:38
176.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias La peor ...
23:23
24:04
141.000
1,8%
Veo7
The Closer Persecución
16:33
17:18
124.000
1,5%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Nuevo ...
21:12
21:56
121.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:30
151.000
1,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:30
23:00
117.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:30
110.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:49
22:00
105.000
1,1%
Canal 24 Horas
Teledeporte 1
15:31
15:36
104.000
1,1%

Ranking DMAX (1,4%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Desmontando la historia El templo perdido de la ...
23:39
24:29
141.000
2,1%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:34
21:57
138.000
1,5%
DMAX
Antiguas superestructuras Angkor wat
22:31
23:34
132.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
121.000
1,3%
DMAX
La fiebre del oro
16:17
18:05
116.000
1,5%

Ranking DKiss (1,4%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Como reconocer a un psicopata
17:16
18:05
134.000
1,8%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
16:25
16:51
109.000
1,3%
DKiss
Cuando los muertos hablan
22:00
22:52
98.000
1,0%
DKiss
La noche que no termino
21:04
22:00
97.000
1,1%
DKiss
Renovacion sin demolicion
14:41
15:32
97.000
1,1%

Ranking Boing (1,0%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:22
14:33
152.000
2,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:46
21:55
147.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:36
21:46
141.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:36
14:59
136.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:00
15:11
134.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Ferias carnivoras
22:03
22:23
129.000
1,3%
Mega (España)
Ferias carnivoras
22:23
22:59
101.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego La falcata
23:48
24:37
95.000
1,5%
Mega (España)
Aislados(alone)
15:07
16:31
88.000
1,0%
Mega (España)
Ferias carnivoras
21:42
22:03
74.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bob Esponja
21:57
22:08
108.000
1,1%
Clan TVE
Bob Esponja
22:30
22:41
91.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
10:14
10:21
83.000
4,0%
Clan TVE
Bob Esponja
22:19
22:30
79.000
0,8%
Clan TVE
Bob Esponja
21:48
21:57
79.000
0,8%

Ranking Ten (0,9%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Venganza:recien casados asesinos
23:05
24:03
89.000
1,1%
Ten
Venganza:recien casados asesinos
24:03
25:03
88.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
15:27
16:28
64.000
0,7%
Ten
Venganza:recien casados asesinos
25:03
25:59
61.000
2,0%
Ten
Venganza:recien casados asesinos
22:05
23:05
60.000
0,6%

Ranking Squirrel (0,9%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Sed de venganza(2019)
22:05
23:43
107.000
1,2%
Squirrel
Cine Los invasores(2017)
23:43
25:07
86.000
1,5%
Squirrel
Cine El hombre de la diligencia
19:00
20:29
77.000
1,1%
Squirrel
Cine Cuatro pistoleros de santa trinidad
17:24
19:00
76.000
1,0%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó El hijo del ...
14:31
15:52
70.000
0,8%

Ranking Divinity (0,8%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Infiltrada
22:55
23:44
82.000
1,0%
Divinity
9-1-1 El peor día de todos
15:03
16:01
72.000
0,8%
Divinity
Chicago Fire Por el caos
19:42
20:22
66.000
1,0%
Divinity
9-1-1 Punto de partida
16:01
16:57
66.000
0,8%
Divinity
9-1-1 Rompecorazones
16:57
17:55
63.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Prorroga futbol:copa mundial(d) ...
24:48
25:28
110.000
2,8%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial(d) ...
23:10
24:48
110.000
1,6%
Teledeporte
Deportes
22:01
22:06
72.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:08
23:08
69.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
14:41
15:42
66.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Martes, 28 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Ciudad real madrid:entrenamiento
17:25
19:03
111.000
1,5%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
19:07
19:25
104.000
1,6%
Real Madrid TV
Cine Doc west 2
21:41
23:36
101.000
1,1%
Real Madrid TV
15 minutos R.madrid-sevilla,supercopa de ...
19:13
19:25
98.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine La fuerza del silencio
15:34
17:25
54.000
0,6%
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