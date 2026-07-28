Marisol toma una decisión desesperada en 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa desarrollando algunas de sus tramas más delicadas con un episodio en el que las emociones vuelven a desbordar a varios de sus protagonistas. Mientras algunos personajes dan importantes pasos en sus relaciones personales, otros se enfrentan a descubrimientos que podrían alterar el futuro de Perfumerías De la Reina.

Uno de los momentos más intensos de la entrega llegará de la mano de Marisol (Laura Rozalén). Incapaz de superar su aborto y todo lo ocurrido durante las últimas semanas, la joven toma una decisión desesperada, un movimiento que refleja el difícil momento emocional que atraviesa y que promete marcar un antes y un después en su historia.

Mientras tanto, Digna (Ana Fernández) vuelve a poner el foco sobre Gabriel (Oriol Tarrasón). La matriarca descubre una información que podría desmontar al empresario, un hallazgo que amenaza con reabrir el debate sobre algunas de las decisiones adoptadas recientemente dentro de la compañía.

Bianca y Fina en una escena de 'Sueños de libertad'

Marta ve peligrar su tranquilidad con Fina

En paralelo, Marta (Marta Belmonte) no consigue ocultar su inquietud. La presencia de Bianca (Carolina Román) continúa alterando su día a día y empieza a sentirse amenazada por ella, una situación que añade una nueva tensión a su relación con Fina (Alba Brunet).

Por otro lado, Valentina (Ana Carlota Fernández) protagoniza un importante avance en su historia al dar un primer paso en su acercamiento a Andrés (Dani Tatay), mientras Begoña (Natalia Sánchez) vive un momento especialmente emotivo al reconectar con su hijo Juanito, después de las dificultades que ha atravesado debido a las artimañas de Beatriz (Xenia Tostado).

Además, Tasio (José Milán) intenta mantener las distancias con Paula (Marina Orta), aunque las circunstancias vuelven a acercarlos y complican una relación que continúa siendo una de las más delicadas de la serie.