El fútbol de la Copa del Rey lidera con un gran 26,9% y 'GH Dúo' se despide con un 14,2%

Enorme 26,9% con cuatro millones de espectadores para el fútbol de la Copa del Rey con el partido entre el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid. El encuentro deportivo marcó el prime time, aunque los espectadores de Telecinco también tenían una cita importante: la final de 'GH Dúo', que coronó a Carlos Lozano y anotó un 14,2% con 884.000 espectadores.

La despedida del reality de Telecinco se impuso en su franja de emisión, que se alargó hasta las dos de la madrugada. En La 1, tras la emisión del fútbol, 'La revuelta' firmó un 12,8% con 1.183.000 espectadores, siendo también la primera opción de su franja entre las 23:04h y las 00:26h.

Por su parte, Antena 3 registró un 10,3% con 1,5 millones de espectadores con la visita de Álex González a 'El hormiguero', notando así el poder de convocatoria del fútbol. Tras el programa de Pablo Motos, 'En tierra lejana' firma un 11,6% con 881.000 espectadores, siendo segunda opción de su franja por detrás de Telecinco (12%).

En las cadenas secundarias, 'Horizonte' también sufre el fútbol y baja -2,3 puntos, quedándose en un 5,9%. A su vez, 'Código 10' se deja -0,7 puntos en una semana, firmando un 7,1% con 450.000 espectadores. 'Apatrullando' en laSexta también baja respecto a la semana pasada, cediendo -0,2 puntos y anotando un 3,5% con 326.000 espectadores.

Prime time

La 1

Fútbol: Copa del Rey - Barcelona-At.Madrid4.028.000 26,9% La revuelta - Marta Hazas-Ricardo Fernández del Moral1.183.000 12,8%

La 2

Cifras y letras497.000 3,4% Cifras y letras688.000 4,5% Plano general - Fernando Ónega241.000 1,6% Documaster129.000 1,4% Pioneras - Poderosas162.000 1,4% Pioneras - Sobresalientes95.000 1,4%

Antena 3

El hormiguero - Álex González1.541.000 10,3% En tierra lejana881.000 11,6%

Cuatro

First Dates551.000 3,8% Horizonte883.000 5,9% Código 10450.000 7,1%

Telecinco

First Dates1.027.000 6,9% GH Dúo884.000 14,2%

laSexta

La sexta clave727.000 5,3% El intermedio816.000 5,4% Apatrullando - Fuera de control326.000 3,5%

Late night

La 1

La revuelta - Luis Tosar-Jeanette244.000 5,4% La noche en 24h: portada - Arturo Lezcano-Gutmaro Gómez Bravo105.000 4,5%

La 2

Cine - Hijas de Cynisca25.000 0,8%

Antena 3

En tierra lejana218.000 6,9%

Cuatro

Código 10 (Continuación)450.000 7,1%

Telecinco

GH Dúo (Continuación)884.000 14,2% Gran madrid show136.000 7,0%

laSexta

Apatrullando175.000 3,5% Apatrullando90.000 3,2%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano906.000 10,8% Valle Salvaje959.000 12,8% Fútbol: clasificación mundial femenino - España-Islandia1.018.000 11,1% Previo fútbol: Copa del Rey - Barcelona-At.Madrid2.118.000 16,8%

La 2

Saber y ganar624.000 6,5% Grandes documentales320.000 3,9% Érase una vez en Tsavo - época de abundancia321.000 3,7% Tecnología animal - osos319.000 4,1% Malas lenguas548.000 7,3% Sukha303.000 3,3% Limpia y ordena356.000 2,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.255.000 14,0% Y ahora, Sonsoles742.000 9,5% Pasapalabra2.054.000 18,6%

Cuatro

Todo es mentira683.000 8,1% Lo sabe no lo sabe477.000 6,0%

Telecinco

El tiempo justo726.000 8,9% El diario de Jorge713.000 9,0% ¡Allá tú!906.000 8,5%

laSexta

Zapeando550.000 6,3% Más vale tarde560.000 7,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1451.000 21,1% Entrevista - Carlos Cuerpo512.000 22,5% Mañaneros 360610.000 18,3% Mañaneros 3601.030.000 12,1%

La 2

Arqueomania - Gadir11.000 0,8% Dinastias - hienas19.000 1,0% Agrosfera24.000 1,1% Aquí hay trabajo14.000 0,6% La aventura del saber33.000 1,3% El chef errante - Byadgi30.000 1,1% El chef errante - Belgaum17.000 0,6% El western de la 2 - una razón para vivir y una para morir70.000 2,1% El cazador92.000 1,5% El cazador238.000 2,5%

Antena 3

Espejo público303.000 10,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - aguacates rellenos de arroz y maíz842.000 16,1% La ruleta de la suerte1.599.000 20,5%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡toma salami! - Felicidades Telecinco10.000 0,7% Alerta cobra - amigos para siempre13.000 0,6% Alerta cobra - animales salvajes34.000 1,6% Alerta cobra - decisión solitaria67.000 2,8% En boca de todos295.000 8,7%

Telecinco

La mirada crítica167.000 8,7% El programa de AR368.000 14,5% Vamos a ver344.000 9,2% El precio justo598.000 8,2%

laSexta

Aruser@s el humorning189.000 12,0% Aruser@s322.000 13,5% Al rojo vivo381.000 9,6%

Informativos

El fútbol de la Copa del Rey hizo que el 'Telediario 2' de La 1 durase apenas 7 minutos, mientras que el de Antena 3 en la noche marcó un 17,1% con 2,4 millones de espectadores. En la sobremesa, la cadena principal de Atresmedia lidera con un gran 24% redondo y 2,3 millones de espectadores, mientras que la pública alcanza un 16% con 1.575.000. En Telecinco, ninguna de sus ediciones llega ni al millón ni al doble dígito.

La 1

Informativo territorial 1946.000 14,4% Telediario 11.575.000 16,0% Informativo territorial 21.199.000 12,4%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.368.000 24,0% Antena 3 noticias 22.465.000 17,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1646.000 8,7% El desmarque Cuatro 1486.000 5,0% Noticias Cuatro 2675.000 6,7% El desmarque: madrugada61.000 3,1%

Telecinco

El matinal97.000 7,5% Informativos Telecinco 15:00923.000 9,4% Informativos Telecinco 21:00919.000 6,5%

laSexta

laSexta noticias 14h917.000 10,6% laSexta noticias: jugones494.000 5,0% laSexta noticias 20h1.055.000 10,3%

