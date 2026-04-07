'Leyla' (2,4%) y 'Cuando seas mía' (3,9%) logran que Nova lidere por partida doble

'Leyla' y 'Cuando seas mía' lideran la jornada, otorgando el doble liderato a las series de Nova, cadena que cuenta con otros tres puestos en el Top 10 y, por tanto, haciéndose con la mitad del ranking. En este listado también aparecen tres espacios de Trece ('Río Conchos', 'Un paraíso a golpe de revólver' y 'Trece y Cope es noticia'), 'La noche en 24h' y un capítulo de 'La que se avecina' en FDF.
Ranking cadenas TDT Lunes, 6 de Abril de 2026
2,4%
2,2%
2,1%
2,0%
2,0%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:45
23:10
302.000
2,4%
Cuando seas mía
16:30
18:33
294.000
3,9%
Cine western Río conchos
18:07
20:13
286.000
3,9%
Tu cine Un paraíso a golpe de revolver
20:13
22:03
284.000
2,6%
Emanet
14:55
16:30
280.000
3,2%
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
21:00
22:55
279.000
2,3%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:45
273.000
2,7%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
267.000
2,9%
La noche en 24h
23:08
24:36
260.000
3,2%
Marina
18:33
20:00
248.000
3,4%
Ranking Nova (2,4%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:45
23:10
302.000
2,4%
Cuando seas mía
16:30
18:33
294.000
3,9%
Emanet
14:55
16:30
280.000
3,2%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:45
273.000
2,7%
Marina
18:33
20:00
248.000
3,4%
Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
21:00
22:55
279.000
2,3%
Cine The mummy(la momia)
22:55
25:11
238.000
3,1%
La que se avecina Una dispensa, un fetus in fetu ...
16:01
17:52
166.000
2,1%
La que se avecina Okupas, flechazos y un golpe ...
14:32
16:01
150.000
1,8%
La que se avecina Una novia a dieta, un poblado ...
17:52
19:17
119.000
1,7%
Ranking Energy (2,1%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales Criminología Avanzada
21:07
22:01
221.000
1,8%
Mentes criminales Búsqueda y destrucción
22:01
22:53
220.000
1,7%
Mentes criminales Tensión superficial
22:53
23:50
200.000
2,0%
Mentes criminales Un buen marido
23:50
24:33
192.000
2,8%
Distrito 8
20:18
26:30
180.000
2,2%
Ranking TRECE (2,0%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Río conchos
18:07
20:13
286.000
3,9%
Tu cine Un paraíso a golpe de revolver
20:13
22:03
284.000
2,6%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
267.000
2,9%
Sesión doble La vuelta al mundo en 80 ...
14:48
18:04
201.000
2,5%
El cascabel
22:03
24:32
158.000
1,6%
Ranking Atreseries (2,0%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds 30.000 pies
21:31
22:44
240.000
1,9%
Hudson & Rex
18:51
19:44
212.000
2,9%
Bright minds Inmortal
22:44
23:56
211.000
2,1%
Hudson & Rex
19:44
20:31
201.000
2,5%
Hudson & Rex
18:10
18:51
199.000
2,8%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine 22 balas
22:31
24:36
212.000
2,3%
Cine Volcano
15:45
17:44
202.000
2,5%
Cine El imperio del fuego
17:44
19:30
191.000
2,6%
Cine La hija del lobo
19:30
20:58
160.000
1,9%
Cine Shade: juego de asesinos
20:58
22:31
151.000
1,2%
Ranking Neox (1,7%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
18:48
19:06
238.000
3,3%
The Big Bang Theory
18:23
18:48
228.000
3,2%
The Big Bang Theory
19:06
19:31
219.000
3,0%
The Big Bang Theory
20:11
20:30
207.000
2,4%
The Big Bang Theory
19:31
19:52
204.000
2,7%
Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:08
24:36
260.000
3,2%
La noche en 24h: portada Fernando Jauregui
22:06
23:08
236.000
1,9%
Informativo 24h
24:40
25:00
170.000
3,4%
Informativo 24h
21:43
22:06
138.000
1,1%
Telediario 2
20:58
21:37
125.000
1,1%
Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro: Australia
17:59
18:53
145.000
2,0%
Expedicion al pasado
15:19
16:13
142.000
1,6%
Grandes misterios de la historia Los juicios por ...
22:29
23:15
138.000
1,2%
La fiebre del oro
16:13
17:59
134.000
1,7%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
130.000
1,0%
Ranking Divinity (1,2%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:17
22:07
139.000
1,1%
Tu casa a juicio
22:07
23:01
123.000
1,0%
Tu casa a juicio
20:21
21:17
113.000
1,1%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:55
16:52
89.000
1,1%
Chicago Med Plan B
24:37
25:16
84.000
1,8%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero Planes escrupulosamente ...
16:35
17:28
129.000
1,6%
Forjado a fuego El tabar shishpar
21:00
21:47
126.000
1,1%
Forjado a fuego El shamshir
21:47
22:44
111.000
0,9%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
100.000
2,4%
Vida bajo cero Un mal trago
15:31
16:35
97.000
1,1%
Ranking DKiss (1,1%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Desastres estéticos
23:05
24:03
101.000
1,1%
Desastres esteticos
22:11
23:05
91.000
0,7%
Viviendo con un asesino: toda la verdad
18:02
18:59
81.000
1,1%
La doctora Lee: maestra de la piel
24:03
24:58
78.000
1,3%
Viviendo con un asesino
16:09
17:05
78.000
0,9%
Ranking Boing (0,9%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
20:50
21:00
152.000
1,5%
Doraemon, el gato cósmico
20:30
20:41
144.000
1,6%
Doraemon, el gato cósmico
21:00
21:11
128.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
20:19
20:30
115.000
1,3%
El asombroso mundo de Gumball
21:49
22:00
113.000
0,9%
Ranking Squirrel (0,9%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Diario de una ninfómana
23:25
24:57
91.000
1,3%
Cuéntame cómo pasó The days of the week
13:29
14:44
84.000
1,5%
Cine Juego sucio en Las Vegas
22:01
23:25
78.000
0,7%
Cine Dos pistolas de leyenda
20:33
22:00
77.000
0,7%
Cine Guerreras rojas
16:59
18:37
64.000
0,9%
Ranking Ten (0,8%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:12
17:13
93.000
1,1%
Caso cerrado
15:11
16:12
90.000
1,0%
Caso cerrado
17:13
18:13
80.000
1,1%
Caso cerrado
14:11
15:11
78.000
1,1%
Caso cerrado
19:05
20:02
71.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Lunes, 6 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
17:06
17:13
88.000
1,1%
Bluey
17:00
17:06
84.000
1,1%
Bluey
16:53
17:00
82.000
1,0%
Bluey
16:45
16:52
81.000
1,0%
Los green en la gran ciudad
21:37
21:48
77.000
0,6%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Lunes, 6 de Abril de 2026