Audiencias 'MasterChef' y 'En tierra lejana' se reparten la noche frente a '8 apellidos marroquís'

AUDIENCIAS TDT 6 DE ABRIL

'Leyla' (2,4%) y 'Cuando seas mía' (3,9%) logran que Nova lidere por partida doble

El western de Trece destaca con un 3,9% gracias a la emisión de 'Río Conchos'.

Por RedacciónPublicado: Martes 7 Abril 2026 10:42 (hace 5 horas)

Audiencias Lunes 6 de Abril de 2026

'Leyla' y 'Cuando seas mía' lideran la jornada, otorgando el doble liderato a las series de Nova, cadena que cuenta con otros tres puestos en el Top 10 y, por tanto, haciéndose con la mitad del ranking. En este listado también aparecen tres espacios de Trece ('Río Conchos', 'Un paraíso a golpe de revólver' y 'Trece y Cope es noticia'), 'La noche en 24h' y un capítulo de 'La que se avecina' en FDF.

Ranking cadenas TDT Lunes, 6 de Abril de 2026

Nova 2,4%

FDF 2,2%

Energy 2,1%

TRECE 2,0%

Atreseries 2,0%

BEMADtv 1,9%

Neox 1,7%

Canal 24 Horas 1,7%

DMAX 1,6%

Divinity 1,2%

Mega (España) 1,2%

DKiss 1,1%

Boing 0,9%

Squirrel 0,9%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,7%

Real Madrid TV 0,7%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:45
23:10
302.000
2,4%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:33
294.000
3,9%
TRECE
Cine western Río conchos
18:07
20:13
286.000
3,9%
TRECE
Tu cine Un paraíso a golpe de revolver
20:13
22:03
284.000
2,6%
Nova
Emanet
14:55
16:30
280.000
3,2%
FDF
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
21:00
22:55
279.000
2,3%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:45
273.000
2,7%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
267.000
2,9%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:36
260.000
3,2%
Nova
Marina
18:33
20:00
248.000
3,4%

Ranking Nova (2,4%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:45
23:10
302.000
2,4%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:33
294.000
3,9%
Nova
Emanet
14:55
16:30
280.000
3,2%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:45
273.000
2,7%
Nova
Marina
18:33
20:00
248.000
3,4%

Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
21:00
22:55
279.000
2,3%
FDF
Cine The mummy(la momia)
22:55
25:11
238.000
3,1%
FDF
La que se avecina Una dispensa, un fetus in fetu ...
16:01
17:52
166.000
2,1%
FDF
La que se avecina Okupas, flechazos y un golpe ...
14:32
16:01
150.000
1,8%
FDF
La que se avecina Una novia a dieta, un poblado ...
17:52
19:17
119.000
1,7%

Ranking Energy (2,1%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales Criminología Avanzada
21:07
22:01
221.000
1,8%
Energy
Mentes criminales Búsqueda y destrucción
22:01
22:53
220.000
1,7%
Energy
Mentes criminales Tensión superficial
22:53
23:50
200.000
2,0%
Energy
Mentes criminales Un buen marido
23:50
24:33
192.000
2,8%
Energy
Distrito 8
20:18
26:30
180.000
2,2%

Ranking TRECE (2,0%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Río conchos
18:07
20:13
286.000
3,9%
TRECE
Tu cine Un paraíso a golpe de revolver
20:13
22:03
284.000
2,6%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
267.000
2,9%
TRECE
Sesión doble La vuelta al mundo en 80 ...
14:48
18:04
201.000
2,5%
TRECE
El cascabel
22:03
24:32
158.000
1,6%

Ranking Atreseries (2,0%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds 30.000 pies
21:31
22:44
240.000
1,9%
Atreseries
Hudson & Rex
18:51
19:44
212.000
2,9%
Atreseries
Bright minds Inmortal
22:44
23:56
211.000
2,1%
Atreseries
Hudson & Rex
19:44
20:31
201.000
2,5%
Atreseries
Hudson & Rex
18:10
18:51
199.000
2,8%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine 22 balas
22:31
24:36
212.000
2,3%
BEMADtv
Cine Volcano
15:45
17:44
202.000
2,5%
BEMADtv
Cine El imperio del fuego
17:44
19:30
191.000
2,6%
BEMADtv
Cine La hija del lobo
19:30
20:58
160.000
1,9%
BEMADtv
Cine Shade: juego de asesinos
20:58
22:31
151.000
1,2%

Ranking Neox (1,7%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
18:48
19:06
238.000
3,3%
Neox
The Big Bang Theory
18:23
18:48
228.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
19:06
19:31
219.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
20:11
20:30
207.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
19:31
19:52
204.000
2,7%

Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:36
260.000
3,2%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada Fernando Jauregui
22:06
23:08
236.000
1,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:40
25:00
170.000
3,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:06
138.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
125.000
1,1%

Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro: Australia
17:59
18:53
145.000
2,0%
DMAX
Expedicion al pasado
15:19
16:13
142.000
1,6%
DMAX
Grandes misterios de la historia Los juicios por ...
22:29
23:15
138.000
1,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:13
17:59
134.000
1,7%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
130.000
1,0%

Ranking Divinity (1,2%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:17
22:07
139.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
22:07
23:01
123.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
20:21
21:17
113.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:55
16:52
89.000
1,1%
Divinity
Chicago Med Plan B
24:37
25:16
84.000
1,8%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero Planes escrupulosamente ...
16:35
17:28
129.000
1,6%
Mega (España)
Forjado a fuego El tabar shishpar
21:00
21:47
126.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego El shamshir
21:47
22:44
111.000
0,9%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
100.000
2,4%
Mega (España)
Vida bajo cero Un mal trago
15:31
16:35
97.000
1,1%

Ranking DKiss (1,1%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Desastres estéticos
23:05
24:03
101.000
1,1%
DKiss
Desastres esteticos
22:11
23:05
91.000
0,7%
DKiss
Viviendo con un asesino: toda la verdad
18:02
18:59
81.000
1,1%
DKiss
La doctora Lee: maestra de la piel
24:03
24:58
78.000
1,3%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:09
17:05
78.000
0,9%

Ranking Boing (0,9%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:50
21:00
152.000
1,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:30
20:41
144.000
1,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:00
21:11
128.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:19
20:30
115.000
1,3%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
21:49
22:00
113.000
0,9%

Ranking Squirrel (0,9%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Diario de una ninfómana
23:25
24:57
91.000
1,3%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó The days of the week
13:29
14:44
84.000
1,5%
Squirrel
Cine Juego sucio en Las Vegas
22:01
23:25
78.000
0,7%
Squirrel
Cine Dos pistolas de leyenda
20:33
22:00
77.000
0,7%
Squirrel
Cine Guerreras rojas
16:59
18:37
64.000
0,9%

Ranking Ten (0,8%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
16:12
17:13
93.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
15:11
16:12
90.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
17:13
18:13
80.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
14:11
15:11
78.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
19:05
20:02
71.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
17:06
17:13
88.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
17:00
17:06
84.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
16:53
17:00
82.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
16:45
16:52
81.000
1,0%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:37
21:48
77.000
0,6%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Lunes, 6 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: el debate lunes
23:01
24:16
83.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol: liga española femenino ...
19:00
20:57
73.000
0,9%
Teledeporte
Estudio estadio: espress
22:40
23:01
67.000
0,6%
Teledeporte
Fútbol: liga española resumen Jornada
22:11
22:34
66.000
0,5%
Teledeporte
Deportes
19:53
20:01
61.000
0,8%
