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Audiencias 'MasterChef' y 'En tierra lejana' se reparten la noche frente a '8 apellidos marroquís'

AUDIENCIAS LUNES 6 DE ABRIL

'MasterChef' (12,2%) y 'En tierra lejana' (12,1%) se reparten la noche frente a '8 apellidos marroquís' (10,4%)

Con una mejora de medio punto, 'Fuera de cobertura' (5,7%) apunta su segundo mejor dato de la temporada.

'MasterChef' (12,2%) y 'En tierra lejana' (12,1%) se reparten la noche frente a '8 apellidos marroquís' (10,4%)
Por RedacciónPublicado: Martes 7 Abril 2026 09:00 (hace 7 horas) | Última actualización: Martes 7 Abril 2026 09:32 (hace 7 horas)

Audiencias Lunes 6 de Abril de 2026

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    13,5%

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    12,1%

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    8,9%

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Tras su estreno la semana anterior, 'MasterChef' baja -1,4 pero aguanta fuerte en su segunda entrega con un 12,2% de cuota de pantalla. Eso sí, también baja del millón de espectadores, quedándose en 882.000. 'En tierra lejana' se reparte la noche con el talent de La 1, pues la serie de Antena 3 crece a un 12,1% (+2,5) al reunir a 911.000 espectadores.

Telecinco ofreció su 'Cine 5 estrellas', registrando un 10,4% y sumando 772.000 espectadores con la emisión de 'Ocho apellidos marroquís'. Siguiendo en Mediaset, 'Fuera de cobertura' (5,7%) crece medio punto y firma su segundo mejor dato de la temporada con la entrega titulada "De Qingtian a España. Viaje a la cuna de la inmigración china".

Vídeos FormulaTV

Volviendo a laSexta, 'El intermedio' regresa con fuerza tras sus vacaciones de Semana Santa, al reunir a 940.000 espectadores y firmar un 7,5%, mientras que, a continuación, 'El taquillazo' apunta un 5,1% con 'Infinity', mejorando tres décimas respecto a la película del lunes anterior.

Los tres protagonistas de &#39;Ocho apellidos marroquís&#39;

Los tres protagonistas de 'Ocho apellidos marroquís'

Prime time

  • 'En tierra lejana' crece +2,5 puntos y apunta un 12,1%
  • Pese a perder -1,4 puntos, 'MasterChef' (12,2%) destaca
  • 10,4 para el cine de Telecinco con 'Ocho apellidos marroquís'
La 1

La revuelta 1.348.000 10,6%

MasterChef882.000 12,2%

La 2

Cifras y letras523.000 4,3%

Cifras y letras696.000 5,4%

Cine clásico 414.000 4,3%

Antena 3

El hormiguero 1.691.000 13,6%

En tierra lejana911.000 12,1%

Cuatro

First Dates515.000 4,4%

Horizonte863.000 7,0%

Fuera de cobertura 478.000 5,7%

Telecinco

First Dates1.117.000 9,0%

Cine 5 estrellas 772.000 10,4%

laSexta

La sexta clave510.000 4,7%

El intermedio940.000 7,5%

El taquillazo 376.000 5,1%

Alejandra Andrade, en un reportaje de &#39;Fuera de cobertura&#39;

Alejandra Andrade, en un reportaje de 'Fuera de cobertura'

Late night

  • La tercera parte de 'Torrente' (3,5%) cede tres décimas
  • Suben las dos reposiciones de 'Fuera de cobertura' en Cuatro
  • 'Comerse el mundo' (9%) cede -2,3 puntos
La 1

Comerse el mundo con Peña 202.000 9,0%

La 2

Cine 105.000 2,9%

Metropolis 56.000 3,0%

Antena 3

En tierra lejana295.000 9,5%

Sportium game show82.000 4,5%

Cuatro

Fuera de cobertura 254.000 5,1%

Fuera de cobertura 136.000 5,7%

Telecinco

Cine 299.000 10,7%

laSexta

Cine 89.000 3,5%

Fotograma del capítulo de &#39;Sueños de libertad&#39; emitido el lunes

Fotograma del capítulo de 'Sueños de libertad' emitido el lunes

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano812.000 10,0%

Valle Salvaje755.000 10,5%

La promesa861.000 11,8%

Malas lenguas863.000 10,9%

Aquí la Tierra1.196.000 12,7%

La 2

Saber y ganar463.000 5,3%

Grandes documentales209.000 2,6%

Biebrza, el Amazonas europeo222.000 2,7%

Fauna letal 186.000 2,4%

Malas lenguas484.000 6,7%

Sukha160.000 2,0%

Trivial Pursuit181.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.283.000 15,3%

Y ahora, Sonsoles683.000 9,2%

Pasapalabra1.688.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira509.000 6,4%

Lo sabe no lo sabe403.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo642.000 8,1%

El diario de Jorge657.000 8,9%

¡Allá tú!832.000 9,2%

laSexta

Zapeando478.000 5,7%

Más vale tarde436.000 5,9%

Yolanda Díaz, siendo entrevistada en &#39;Mañaneros 360&#39;

Yolanda Díaz, siendo entrevistada en 'Mañaneros 360'

Mañana

La 1

La hora de La 1358.000 19,6%

Entrevista 383.000 20,1%

Mañaneros 360421.000 13,5%

Entrevista 465.000 13,4%

Mañaneros 360880.000 12,1%

La 2

Hundidos 6.000 0,6%

La corriente de Humboldt 12.000 0,8%

Viajar en tren 28.000 1,5%

Aquí hay trabajo19.000 0,9%

La aventura del saber15.000 0,6%

Baserri gourmet 35.000 1,3%

El western de La 2 57.000 1,8%

El cazador114.000 2,1%

El cazador196.000 2,4%

Antena 3

Espejo público283.000 10,8%

Entrevista 304.000 12,6%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 717.000 15,6%

La ruleta de la suerte1.438.000 21,5%

Cuatro

Love shopping tv10.000 1,5%

¡Toma salami! 7.000 0,8%

Alerta cobra 18.000 1,3%

Alerta cobra 42.000 2,3%

Alerta cobra 70.000 3,0%

En boca de todos223.000 7,1%

Telecinco

La mirada crítica122.000 8,7%

El programa de AR286.000 11,8%

Vamos a ver306.000 9,2%

El precio justo529.000 8,6%

laSexta

Aruser@s el humorning107.000 9,7%

Aruser@s277.000 12,4%

Al rojo vivo306.000 8,5%

Informativos

El gran 22,6% de 'Antena 3 noticias 1' le vale para liderar holgadamente en la franja de la sobremesa, aunque 'Telediario 1' aguanta con fuerza al firmar un 15,8%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' registra un 18,9%, aunque es el más visto del día al contar con más de 2,1 millones de espectadores, frente a 'Telediario 2' (13,6%) que supera los 1,5 millones. Por su parte, 'Informativos Telecinco' no llega ni al millón ni al doble dígito en ninguna de sus dos ediciones (9,1% y 778.000 / 7,9% y 895.000).

La 1

Informativo territorial 1724.000 12,7%

Telediario 11.357.000 15,8%

Informativo territorial 21.073.000 12,3%

Telediario 21.549.000 13,6%

Antena 3

Noticias de la mañana206.000 15,4%

Antena 3 noticias 11.935.000 22,6%

Antena 3 noticias 22.183.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1471.000 7,3%

El desmarque Cuatro 1364.000 4,4%

Noticias Cuatro 2468.000 5,4%

Telecinco

El matinal90.000 10,4%

Informativos Telecinco 15:00778.000 9,1%

Informativos Telecinco 21:00895.000 7,9%

laSexta

laSexta noticias 14h677.000 9,1%

laSexta noticias: jugones475.000 5,5%

laSexta noticias 20h652.000 7,5%

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