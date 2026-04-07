'MasterChef' (12,2%) y 'En tierra lejana' (12,1%) se reparten la noche frente a '8 apellidos marroquís' (10,4%)

Por Redacción | |

Tras su estreno la semana anterior, 'MasterChef' baja -1,4 pero aguanta fuerte en su segunda entrega con un 12,2% de cuota de pantalla. Eso sí, también baja del millón de espectadores, quedándose en 882.000. 'En tierra lejana' se reparte la noche con el talent de La 1, pues la serie de Antena 3 crece a un 12,1% (+2,5) al reunir a 911.000 espectadores.

Telecinco ofreció su 'Cine 5 estrellas', registrando un 10,4% y sumando 772.000 espectadores con la emisión de 'Ocho apellidos marroquís'. Siguiendo en Mediaset, 'Fuera de cobertura' (5,7%) crece medio punto y firma su segundo mejor dato de la temporada con la entrega titulada "De Qingtian a España. Viaje a la cuna de la inmigración china".

Volviendo a laSexta, 'El intermedio' regresa con fuerza tras sus vacaciones de Semana Santa, al reunir a 940.000 espectadores y firmar un 7,5%, mientras que, a continuación, 'El taquillazo' apunta un 5,1% con 'Infinity', mejorando tres décimas respecto a la película del lunes anterior.

Los tres protagonistas de 'Ocho apellidos marroquís'

Prime time

'En tierra lejana' crece +2,5 puntos y apunta un 12,1%

Pese a perder -1,4 puntos, 'MasterChef' (12,2%) destaca

10,4 para el cine de Telecinco con 'Ocho apellidos marroquís'

La 1

La revuelta Marta, Pepe y Jordi 1.348.000 10,6% MasterChef882.000 12,2%

La 2

Cifras y letras523.000 4,3% Cifras y letras696.000 5,4% Cine clásico Rebeca 414.000 4,3%

Antena 3

El hormiguero Luis Zahera 1.691.000 13,6% En tierra lejana911.000 12,1%

Cuatro

First Dates515.000 4,4% Horizonte863.000 7,0% Fuera de cobertura De Qingtian a España. Viaje a la cuna de la inmigración china 478.000 5,7%

Telecinco

First Dates1.117.000 9,0% Cine 5 estrellas Ocho apellidos marroquís 772.000 10,4%

laSexta

La sexta clave510.000 4,7% El intermedio940.000 7,5% El taquillazo Infinite 376.000 5,1%

Alejandra Andrade, en un reportaje de 'Fuera de cobertura'

Late night

La tercera parte de 'Torrente' (3,5%) cede tres décimas

Suben las dos reposiciones de 'Fuera de cobertura' en Cuatro

'Comerse el mundo' (9%) cede -2,3 puntos

La 1

Comerse el mundo con Peña Amsterdam, Países Bajos 202.000 9,0%

La 2

Cine The imitation game (Descifrando enigma) 105.000 2,9% Metropolis Erwin Olaf, freedom 56.000 3,0%

Antena 3

En tierra lejana295.000 9,5% Sportium game show82.000 4,5%

Cuatro

Fuera de cobertura ¿El turismo es un gran invento? Los efectos de la masificación turística en España 254.000 5,1% Fuera de cobertura Alicante, el nuevo edén ruso 136.000 5,7%

Telecinco

Cine Ocho apellidos vascos 299.000 10,7%

laSexta

Cine Torrente 3: el protector 89.000 3,5%

Fotograma del capítulo de 'Sueños de libertad' emitido el lunes

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' (15,3%) crece 7 décimas respecto al lunes anterior

Con una mejora de tres décimas, 'Aquí la Tierra' anota un 12,7%

'Más vale tarde' (5,9%) sube tres décimas en una semana

La 1

Directo al grano812.000 10,0% Valle Salvaje755.000 10,5% La promesa861.000 11,8% Malas lenguas863.000 10,9% Aquí la Tierra1.196.000 12,7%

La 2

Saber y ganar463.000 5,3% Grandes documentales209.000 2,6% Biebrza, el Amazonas europeo222.000 2,7% Fauna letal México 186.000 2,4% Malas lenguas484.000 6,7% Sukha160.000 2,0% Trivial Pursuit181.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.283.000 15,3% Y ahora, Sonsoles683.000 9,2% Pasapalabra1.688.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira509.000 6,4% Lo sabe no lo sabe403.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo642.000 8,1% El diario de Jorge657.000 8,9% ¡Allá tú!832.000 9,2%

laSexta

Zapeando478.000 5,7% Más vale tarde436.000 5,9%

Yolanda Díaz, siendo entrevistada en 'Mañaneros 360'

Mañana

13,4% para la entrevista a Yolanda Díaz en 'Mañaneros 360'

'La ruleta de la suerte' no toca techo y crece al 21,5%

'Al rojo vivo' (8,5%) crece medio punto en una semana

La 1

La hora de La 1358.000 19,6% Entrevista José Manuel Albares 383.000 20,1% Mañaneros 360421.000 13,5% Entrevista Yolanda Díaz 465.000 13,4% Mañaneros 360880.000 12,1%

La 2

Hundidos Mardinian 6.000 0,6% La corriente de Humboldt El origen 12.000 0,8% Viajar en tren Suecia-Ludvika-Mora 28.000 1,5% Aquí hay trabajo19.000 0,9% La aventura del saber15.000 0,6% Baserri gourmet Jauregibarria 35.000 1,3% El western de La 2 Su único deseo 57.000 1,8% El cazador114.000 2,1% El cazador196.000 2,4%

Antena 3

Espejo público283.000 10,8% Entrevista Carlos Cuerpo 304.000 12,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Acelgas con patatas, calabacín y jamón crujiente 717.000 15,6% La ruleta de la suerte1.438.000 21,5%

Cuatro

Love shopping tv10.000 1,5% ¡Toma salami! El planeta de los niños 7.000 0,8% Alerta cobra Beneficio mortal 18.000 1,3% Alerta cobra Código fantasma 42.000 2,3% Alerta cobra El rey de los ladrones 70.000 3,0% En boca de todos223.000 7,1%

Telecinco

La mirada crítica122.000 8,7% El programa de AR286.000 11,8% Vamos a ver306.000 9,2% El precio justo529.000 8,6%

laSexta

Aruser@s el humorning107.000 9,7% Aruser@s277.000 12,4% Al rojo vivo306.000 8,5%

Informativos

El gran 22,6% de 'Antena 3 noticias 1' le vale para liderar holgadamente en la franja de la sobremesa, aunque 'Telediario 1' aguanta con fuerza al firmar un 15,8%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' registra un 18,9%, aunque es el más visto del día al contar con más de 2,1 millones de espectadores, frente a 'Telediario 2' (13,6%) que supera los 1,5 millones. Por su parte, 'Informativos Telecinco' no llega ni al millón ni al doble dígito en ninguna de sus dos ediciones (9,1% y 778.000 / 7,9% y 895.000).

La 1

Informativo territorial 1724.000 12,7% Telediario 11.357.000 15,8% Informativo territorial 21.073.000 12,3% Telediario 21.549.000 13,6%

Antena 3

Noticias de la mañana206.000 15,4% Antena 3 noticias 11.935.000 22,6% Antena 3 noticias 22.183.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1471.000 7,3% El desmarque Cuatro 1364.000 4,4% Noticias Cuatro 2468.000 5,4%

Telecinco

El matinal90.000 10,4% Informativos Telecinco 15:00778.000 9,1% Informativos Telecinco 21:00895.000 7,9%

laSexta

laSexta noticias 14h677.000 9,1% laSexta noticias: jugones475.000 5,5% laSexta noticias 20h652.000 7,5%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas