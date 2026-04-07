'MasterChef' (12,2%) y 'En tierra lejana' (12,1%) se reparten la noche frente a '8 apellidos marroquís' (10,4%)

Audiencias Lunes 6 de Abril de 2026
13,5%
12,1%
8,9%
6,4%
5,7%
3,6%
2,4%
2,2%
2,1%
2,0%
2,0%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,5%
0,0%
0,0%
Tras su estreno la semana anterior, 'MasterChef' baja -1,4 pero aguanta fuerte en su segunda entrega con un 12,2% de cuota de pantalla. Eso sí, también baja del millón de espectadores, quedándose en 882.000. 'En tierra lejana' se reparte la noche con el talent de La 1, pues la serie de Antena 3 crece a un 12,1% (+2,5) al reunir a 911.000 espectadores.
Telecinco ofreció su 'Cine 5 estrellas', registrando un 10,4% y sumando 772.000 espectadores con la emisión de 'Ocho apellidos marroquís'. Siguiendo en Mediaset, 'Fuera de cobertura' (5,7%) crece medio punto y firma su segundo mejor dato de la temporada con la entrega titulada "De Qingtian a España. Viaje a la cuna de la inmigración china".
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
- La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
- 'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
Volviendo a laSexta, 'El intermedio' regresa con fuerza tras sus vacaciones de Semana Santa, al reunir a 940.000 espectadores y firmar un 7,5%, mientras que, a continuación, 'El taquillazo' apunta un 5,1% con 'Infinity', mejorando tres décimas respecto a la película del lunes anterior.
Los tres protagonistas de 'Ocho apellidos marroquís'
Prime time
- 'En tierra lejana' crece +2,5 puntos y apunta un 12,1%
- Pese a perder -1,4 puntos, 'MasterChef' (12,2%) destaca
- 10,4 para el cine de Telecinco con 'Ocho apellidos marroquís'
La revuelta 1.348.000 10,6%
MasterChef882.000 12,2%
Cifras y letras523.000 4,3%
Cifras y letras696.000 5,4%
Cine clásico 414.000 4,3%
El hormiguero 1.691.000 13,6%
En tierra lejana911.000 12,1%
First Dates515.000 4,4%
Horizonte863.000 7,0%
Fuera de cobertura 478.000 5,7%
First Dates1.117.000 9,0%
Cine 5 estrellas 772.000 10,4%
La sexta clave510.000 4,7%
El intermedio940.000 7,5%
El taquillazo 376.000 5,1%
Alejandra Andrade, en un reportaje de 'Fuera de cobertura'
Late night
- La tercera parte de 'Torrente' (3,5%) cede tres décimas
- Suben las dos reposiciones de 'Fuera de cobertura' en Cuatro
- 'Comerse el mundo' (9%) cede -2,3 puntos
Comerse el mundo con Peña 202.000 9,0%
Cine 105.000 2,9%
Metropolis 56.000 3,0%
En tierra lejana295.000 9,5%
Sportium game show82.000 4,5%
Fuera de cobertura 254.000 5,1%
Fuera de cobertura 136.000 5,7%
Cine 299.000 10,7%
Cine 89.000 3,5%
Fotograma del capítulo de 'Sueños de libertad' emitido el lunes
Sobremesa y tarde
- 'Sueños de libertad' (15,3%) crece 7 décimas respecto al lunes anterior
- Con una mejora de tres décimas, 'Aquí la Tierra' anota un 12,7%
- 'Más vale tarde' (5,9%) sube tres décimas en una semana
Directo al grano812.000 10,0%
Valle Salvaje755.000 10,5%
La promesa861.000 11,8%
Malas lenguas863.000 10,9%
Aquí la Tierra1.196.000 12,7%
Saber y ganar463.000 5,3%
Grandes documentales209.000 2,6%
Biebrza, el Amazonas europeo222.000 2,7%
Fauna letal 186.000 2,4%
Malas lenguas484.000 6,7%
Sukha160.000 2,0%
Trivial Pursuit181.000 1,8%
Sueños de libertad1.283.000 15,3%
Y ahora, Sonsoles683.000 9,2%
Pasapalabra1.688.000 18,3%
Todo es mentira509.000 6,4%
Lo sabe no lo sabe403.000 5,5%
El tiempo justo642.000 8,1%
El diario de Jorge657.000 8,9%
¡Allá tú!832.000 9,2%
Zapeando478.000 5,7%
Más vale tarde436.000 5,9%
Yolanda Díaz, siendo entrevistada en 'Mañaneros 360'
Mañana
- 13,4% para la entrevista a Yolanda Díaz en 'Mañaneros 360'
- 'La ruleta de la suerte' no toca techo y crece al 21,5%
- 'Al rojo vivo' (8,5%) crece medio punto en una semana
La hora de La 1358.000 19,6%
Entrevista 383.000 20,1%
Mañaneros 360421.000 13,5%
Entrevista 465.000 13,4%
Mañaneros 360880.000 12,1%
Hundidos 6.000 0,6%
La corriente de Humboldt 12.000 0,8%
Viajar en tren 28.000 1,5%
Aquí hay trabajo19.000 0,9%
La aventura del saber15.000 0,6%
Baserri gourmet 35.000 1,3%
El western de La 2 57.000 1,8%
El cazador114.000 2,1%
El cazador196.000 2,4%
Espejo público283.000 10,8%
Entrevista 304.000 12,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 717.000 15,6%
La ruleta de la suerte1.438.000 21,5%
Love shopping tv10.000 1,5%
¡Toma salami! 7.000 0,8%
Alerta cobra 18.000 1,3%
Alerta cobra 42.000 2,3%
Alerta cobra 70.000 3,0%
En boca de todos223.000 7,1%
La mirada crítica122.000 8,7%
El programa de AR286.000 11,8%
Vamos a ver306.000 9,2%
El precio justo529.000 8,6%
Aruser@s el humorning107.000 9,7%
Aruser@s277.000 12,4%
Al rojo vivo306.000 8,5%
Informativos
El gran 22,6% de 'Antena 3 noticias 1' le vale para liderar holgadamente en la franja de la sobremesa, aunque 'Telediario 1' aguanta con fuerza al firmar un 15,8%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' registra un 18,9%, aunque es el más visto del día al contar con más de 2,1 millones de espectadores, frente a 'Telediario 2' (13,6%) que supera los 1,5 millones. Por su parte, 'Informativos Telecinco' no llega ni al millón ni al doble dígito en ninguna de sus dos ediciones (9,1% y 778.000 / 7,9% y 895.000).
Informativo territorial 1724.000 12,7%
Telediario 11.357.000 15,8%
Informativo territorial 21.073.000 12,3%
Telediario 21.549.000 13,6%
Noticias de la mañana206.000 15,4%
Antena 3 noticias 11.935.000 22,6%
Antena 3 noticias 22.183.000 18,9%
Noticias Cuatro 1471.000 7,3%
El desmarque Cuatro 1364.000 4,4%
Noticias Cuatro 2468.000 5,4%
El matinal90.000 10,4%
Informativos Telecinco 15:00778.000 9,1%
Informativos Telecinco 21:00895.000 7,9%
laSexta noticias 14h677.000 9,1%
laSexta noticias: jugones475.000 5,5%
laSexta noticias 20h652.000 7,5%