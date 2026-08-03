El encuentro amistoso entre el Real Madrid y la Fiorentina en Real Madrid TV lidera las TDT

Publicado: Lunes 3 Agosto 2026 09:17 (hace 33 minutos)|
Audiencias Sábado 1 de Agosto de 2026
11,9%
9,6%
7,6%
6,6%
5,1%
4,0%
2,4%
2,4%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Sábado, 1 de Agosto de 2026
2,4%
2,4%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
Ranking programas TDT Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:amistoso R.madrid-fiorentina
18:03
19:50
570.000
8,1%
Post futbol:amistoso R.madrid-fiorentina
19:50
19:55
383.000
5,8%
Previo futbol:amistoso R.madrid-fiorentina
17:55
18:03
263.000
3,5%
Cine U.s.marshals
15:35
17:52
255.000
3,3%
Previo futbol:amistoso femenino R.madrid-madrid ...
19:57
20:11
234.000
3,6%
Control de carreteras
20:36
20:58
234.000
3,6%
Cine Contagio
22:14
24:03
231.000
3,2%
Los Simpson
14:46
15:09
224.000
2,9%
Cine The italian job
17:52
19:48
213.000
3,0%
Los Simpson
15:09
15:35
204.000
2,5%
Ranking Neox (2,4%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine U.s.marshals
15:35
17:52
255.000
3,3%
Los Simpson
14:46
15:09
224.000
2,9%
Cine The italian job
17:52
19:48
213.000
3,0%
Los Simpson
15:09
15:35
204.000
2,5%
Cine El santo
19:48
22:00
173.000
2,5%
Ranking Energy (2,4%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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CSI: Nueva York Historia de un combate
24:08
25:00
184.000
3,8%
CSI: Nueva York Justicia criminal
16:33
17:17
165.000
2,2%
CSI: Nueva York Punto de vista
25:00
25:47
164.000
4,7%
CSI: Nueva York Redemptio
22:34
23:15
160.000
2,1%
CSI: Nueva York Sospechosos poco ...
23:15
24:08
159.000
2,4%
Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El pueblo
16:50
18:34
172.000
2,3%
La que se avecina Un viaje a venecia,un vegano ...
14:57
16:50
166.000
2,1%
Cine Menudo fenomeno
22:20
24:22
145.000
2,1%
La que se avecina Una tanqueta,una eminencia ...
20:17
22:13
135.000
1,9%
La que se avecina Una yaya por sorpresa,una ...
18:34
20:17
112.000
1,6%
Ranking Atreseries (2,2%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el pacifico Estafador estafado(2 ...
23:11
24:05
179.000
2,7%
Crimen en el pacifico Estafador estafado
22:13
23:11
168.000
2,2%
Crimen en el paraíso
20:21
22:13
158.000
2,3%
Crimen en el paraíso
16:14
20:21
142.000
2,0%
Crimen en el paraíso
15:17
16:14
131.000
1,6%
Ranking TRECE (2,0%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Voluntad de hierro
16:48
18:41
193.000
2,6%
Cine Ladrones de trenes
18:44
20:20
180.000
2,7%
Cine La isla de las cabezas cortadas
14:43
16:48
156.000
2,0%
Tu cine La huida(1994)
20:20
22:20
149.000
2,1%
Cine El arte de la guerra 2:la traicion
22:20
23:59
140.000
2,0%
Ranking DMAX (1,9%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Control de carreteras
20:36
20:58
234.000
3,6%
091 alerta policia
21:01
21:48
202.000
2,8%
Control de carreteras
20:09
20:31
158.000
2,4%
Control de carreteras
19:20
19:42
134.000
2,0%
Desmontando la historia El apocalipsis del ...
17:42
18:32
126.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Contagio
22:14
24:03
231.000
3,2%
Cine Ocean\'s thirteen
15:48
17:54
148.000
1,9%
Cine 9 dias
20:19
22:14
143.000
2,0%
Cine Tiempo de matar
24:03
26:24
121.000
3,2%
Cine La cuadrilla de los once
17:54
20:19
83.000
1,2%
Ranking Real Madrid TV (1,8%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:amistoso R.madrid-fiorentina
18:03
19:50
570.000
8,1%
Post futbol:amistoso R.madrid-fiorentina
19:50
19:55
383.000
5,8%
Previo futbol:amistoso R.madrid-fiorentina
17:55
18:03
263.000
3,5%
Previo futbol:amistoso femenino R.madrid-madrid ...
19:57
20:11
234.000
3,6%
Fútbol:amistoso femenino R.madrid-madrid ...
20:11
22:02
96.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fin de semana 24h:en directo Juan jesus ...
13:09
13:45
151.000
3,7%
Fin de semana 24h
13:00
14:52
138.000
2,6%
Fin de semana 24h:en directo Sabrina moh
12:46
12:52
115.000
3,6%
Teledeporte 1
15:41
15:48
113.000
1,4%
Audiencia abierta
10:00
10:30
109.000
5,3%
Ranking Nova (1,5%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La tormenta
17:49
18:00
180.000
2,4%
La tormenta
16:57
17:49
167.000
2,2%
La tormenta
16:17
16:57
127.000
1,6%
Cabo
18:00
23:45
126.000
1,8%
La tormenta
16:01
16:17
125.000
1,6%
Ranking Divinity (1,3%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La casa de mis sueños Shubie y vivan
21:28
22:24
100.000
1,4%
La casa de mis sueños Mark y ashley
18:56
19:45
99.000
1,5%
La casa de mis sueños Michelle y tom
19:45
20:27
94.000
1,4%
Rfds:medicos en el aire
22:24
23:11
79.000
1,0%
La casa de mis sueños Susan y kevin
20:27
21:28
76.000
1,1%
Ranking Veo7 (1,2%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ley y orden:unidad de victimas especiales Motivo ...
22:33
23:16
146.000
1,9%
Vigilados:person of interest
24:42
25:25
119.000
2,9%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Herida ...
21:53
22:33
118.000
1,6%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Breve ...
23:16
23:58
116.000
1,7%
Vigilados:person of interest
23:58
24:42
103.000
1,9%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Batalla de restaurantes
23:14
24:32
92.000
1,5%
Batalla de restaurantes
21:58
23:14
91.000
1,2%
Batalla de restaurantes
20:38
21:58
88.000
1,3%
Servicio secreto x chicote
16:01
17:25
63.000
0,8%
Pesadilla en la cocina(va)
17:25
20:38
61.000
0,9%
Ranking DKiss (1,0%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Si,quiero ese vestido
15:32
16:24
93.000
1,2%
Si,quiero ese vestido(uk)
15:06
15:32
83.000
1,0%
Si,quiero ese vestido
16:24
17:15
77.000
1,0%
Si,quiero ese vestido(uk)
14:41
15:06
74.000
1,0%
Desastres esteticos
22:12
23:07
70.000
0,9%
Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:40
14:51
96.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
15:01
15:15
90.000
1,1%
Cine Happy feet 2
15:19
16:59
88.000
1,1%
Teen titans go!
13:51
14:02
88.000
1,7%
Looney tunes cartoons
17:41
17:48
86.000
1,1%
Ranking Squirrel (0,9%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine La isla misteriosa de julio verne(2 ...
18:57
20:21
106.000
1,6%
Cine La isla misteriosa de julio verne
17:33
18:57
84.000
1,1%
Cine Un dia para morir
20:21
22:10
72.000
1,0%
Cine Druidas
15:29
17:32
67.000
0,9%
Cine La fortaleza 2
22:11
23:48
51.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Natacion artistica:campeonato de europa mixto(d) ...
18:05
18:10
97.000
1,3%
Natacion artistica:campeonato de europa(d) ...
20:50
21:01
90.000
1,4%
Natacion artistica:campeonato de europa mixto ...
18:13
18:31
84.000
1,2%
Natacion artistica:campeonato de europa femenino ...
16:46
18:04
84.000
1,1%
Fútbol:amistoso Lens-villarreal
20:02
21:57
74.000
1,1%
Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atrapadas Blanche taylor moore
24:56
25:38
104.000
2,8%
Atrapadas Wendy mae davidson
24:00
24:56
80.000
1,6%
Atrapadas Sylvia white
23:08
24:00
77.000
1,1%
Atrapadas Mary bruno
25:38
26:20
69.000
2,7%
Caso cerrado
16:52
17:38
68.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bob Esponja
15:13
15:24
67.000
0,8%
Una casa de locos
19:27
19:49
61.000
0,9%
Una casa de locos
19:49
20:00
60.000
0,9%
Bluey
10:43
10:50
57.000
2,5%
La casa de muñecas de gabby
10:51
11:13
54.000
2,3%