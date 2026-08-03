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AUDIENCIAS TDT 1 DE AGOSTO

El encuentro amistoso entre el Real Madrid y la Fiorentina en Real Madrid TV lidera las TDT

La película "US Marshals" en Neox es el único espacio no deportivo que logra entrar en el top 5. Energy y Neox lideran el día con un 2,4%.

El encuentro amistoso entre el Real Madrid y la Fiorentina en Real Madrid TV lidera las TDT
Por RedacciónPublicado: Lunes 3 Agosto 2026 09:17 (hace 33 minutos)

Audiencias Sábado 1 de Agosto de 2026

  • logoantena3

    11,9%

  • logola1

    9,6%

  • logotelecinco

    7,6%

  • logocuatro

    6,6%

  • logolasexta

    5,1%

  • logola2

    4,0%

  • logoneox

    2,4%

  • logoenergy

    2,4%

  • logofdf

    2,2%

  • logoatreseries

    2,2%

  • logo13tv

    2,0%

  • logodiscoverymax

    1,9%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logoreal-madrid-tv

    1,8%

  • logocanal24horas

    1,7%

  • logonova

    1,5%

  • logodivinity

    1,3%

  • logoveo7

    1,2%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoten

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Ranking cadenas TDT Sábado, 1 de Agosto de 2026

Neox 2,4%

Energy 2,4%

FDF 2,2%

Atreseries 2,2%

TRECE 2,0%

DMAX 1,9%

BEMADtv 1,9%

Real Madrid TV 1,8%

Canal 24 Horas 1,7%

Nova 1,5%

Divinity 1,3%

Veo7 1,2%

Mega (España) 1,1%

DKiss 1,0%

Boing 0,9%

Squirrel 0,9%

Teledeporte 0,8%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,6%

Ranking programas TDT Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Real Madrid TV
Fútbol:amistoso R.madrid-fiorentina
18:03
19:50
570.000
8,1%
Real Madrid TV
Post futbol:amistoso R.madrid-fiorentina
19:50
19:55
383.000
5,8%
Real Madrid TV
Previo futbol:amistoso R.madrid-fiorentina
17:55
18:03
263.000
3,5%
Neox
Cine U.s.marshals
15:35
17:52
255.000
3,3%
Real Madrid TV
Previo futbol:amistoso femenino R.madrid-madrid ...
19:57
20:11
234.000
3,6%
DMAX
Control de carreteras
20:36
20:58
234.000
3,6%
BEMADtv
Cine Contagio
22:14
24:03
231.000
3,2%
Neox
Los Simpson
14:46
15:09
224.000
2,9%
Neox
Cine The italian job
17:52
19:48
213.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:09
15:35
204.000
2,5%

Ranking Neox (2,4%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Neox
Cine U.s.marshals
15:35
17:52
255.000
3,3%
Neox
Los Simpson
14:46
15:09
224.000
2,9%
Neox
Cine The italian job
17:52
19:48
213.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:09
15:35
204.000
2,5%
Neox
Cine El santo
19:48
22:00
173.000
2,5%

Ranking Energy (2,4%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Energy
CSI: Nueva York Historia de un combate
24:08
25:00
184.000
3,8%
Energy
CSI: Nueva York Justicia criminal
16:33
17:17
165.000
2,2%
Energy
CSI: Nueva York Punto de vista
25:00
25:47
164.000
4,7%
Energy
CSI: Nueva York Redemptio
22:34
23:15
160.000
2,1%
Energy
CSI: Nueva York Sospechosos poco ...
23:15
24:08
159.000
2,4%

Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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FDF
El pueblo
16:50
18:34
172.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un viaje a venecia,un vegano ...
14:57
16:50
166.000
2,1%
FDF
Cine Menudo fenomeno
22:20
24:22
145.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una tanqueta,una eminencia ...
20:17
22:13
135.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una yaya por sorpresa,una ...
18:34
20:17
112.000
1,6%

Ranking Atreseries (2,2%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atreseries
Crimen en el pacifico Estafador estafado(2 ...
23:11
24:05
179.000
2,7%
Atreseries
Crimen en el pacifico Estafador estafado
22:13
23:11
168.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:21
22:13
158.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el paraíso
16:14
20:21
142.000
2,0%
Atreseries
Crimen en el paraíso
15:17
16:14
131.000
1,6%

Ranking TRECE (2,0%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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TRECE
Cine Voluntad de hierro
16:48
18:41
193.000
2,6%
TRECE
Cine Ladrones de trenes
18:44
20:20
180.000
2,7%
TRECE
Cine La isla de las cabezas cortadas
14:43
16:48
156.000
2,0%
TRECE
Tu cine La huida(1994)
20:20
22:20
149.000
2,1%
TRECE
Cine El arte de la guerra 2:la traicion
22:20
23:59
140.000
2,0%

Ranking DMAX (1,9%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DMAX
Control de carreteras
20:36
20:58
234.000
3,6%
DMAX
091 alerta policia
21:01
21:48
202.000
2,8%
DMAX
Control de carreteras
20:09
20:31
158.000
2,4%
DMAX
Control de carreteras
19:20
19:42
134.000
2,0%
DMAX
Desmontando la historia El apocalipsis del ...
17:42
18:32
126.000
1,7%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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BEMADtv
Cine Contagio
22:14
24:03
231.000
3,2%
BEMADtv
Cine Ocean\'s thirteen
15:48
17:54
148.000
1,9%
BEMADtv
Cine 9 dias
20:19
22:14
143.000
2,0%
BEMADtv
Cine Tiempo de matar
24:03
26:24
121.000
3,2%
BEMADtv
Cine La cuadrilla de los once
17:54
20:19
83.000
1,2%

Ranking Real Madrid TV (1,8%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Real Madrid TV
Fútbol:amistoso R.madrid-fiorentina
18:03
19:50
570.000
8,1%
Real Madrid TV
Post futbol:amistoso R.madrid-fiorentina
19:50
19:55
383.000
5,8%
Real Madrid TV
Previo futbol:amistoso R.madrid-fiorentina
17:55
18:03
263.000
3,5%
Real Madrid TV
Previo futbol:amistoso femenino R.madrid-madrid ...
19:57
20:11
234.000
3,6%
Real Madrid TV
Fútbol:amistoso femenino R.madrid-madrid ...
20:11
22:02
96.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Canal 24 Horas
Fin de semana 24h:en directo Juan jesus ...
13:09
13:45
151.000
3,7%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
13:00
14:52
138.000
2,6%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h:en directo Sabrina moh
12:46
12:52
115.000
3,6%
Canal 24 Horas
Teledeporte 1
15:41
15:48
113.000
1,4%
Canal 24 Horas
Audiencia abierta
10:00
10:30
109.000
5,3%

Ranking Nova (1,5%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Nova
La tormenta
17:49
18:00
180.000
2,4%
Nova
La tormenta
16:57
17:49
167.000
2,2%
Nova
La tormenta
16:17
16:57
127.000
1,6%
Nova
Cabo
18:00
23:45
126.000
1,8%
Nova
La tormenta
16:01
16:17
125.000
1,6%

Ranking Divinity (1,3%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Divinity
La casa de mis sueños Shubie y vivan
21:28
22:24
100.000
1,4%
Divinity
La casa de mis sueños Mark y ashley
18:56
19:45
99.000
1,5%
Divinity
La casa de mis sueños Michelle y tom
19:45
20:27
94.000
1,4%
Divinity
Rfds:medicos en el aire
22:24
23:11
79.000
1,0%
Divinity
La casa de mis sueños Susan y kevin
20:27
21:28
76.000
1,1%

Ranking Veo7 (1,2%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Motivo ...
22:33
23:16
146.000
1,9%
Veo7
Vigilados:person of interest
24:42
25:25
119.000
2,9%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Herida ...
21:53
22:33
118.000
1,6%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Breve ...
23:16
23:58
116.000
1,7%
Veo7
Vigilados:person of interest
23:58
24:42
103.000
1,9%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mega (España)
Batalla de restaurantes
23:14
24:32
92.000
1,5%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:58
23:14
91.000
1,2%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
20:38
21:58
88.000
1,3%
Mega (España)
Servicio secreto x chicote
16:01
17:25
63.000
0,8%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina(va)
17:25
20:38
61.000
0,9%

Ranking DKiss (1,0%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DKiss
Si,quiero ese vestido
15:32
16:24
93.000
1,2%
DKiss
Si,quiero ese vestido(uk)
15:06
15:32
83.000
1,0%
DKiss
Si,quiero ese vestido
16:24
17:15
77.000
1,0%
DKiss
Si,quiero ese vestido(uk)
14:41
15:06
74.000
1,0%
DKiss
Desastres esteticos
22:12
23:07
70.000
0,9%

Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:40
14:51
96.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:01
15:15
90.000
1,1%
Boing
Cine Happy feet 2
15:19
16:59
88.000
1,1%
Boing
Teen titans go!
13:51
14:02
88.000
1,7%
Boing
Looney tunes cartoons
17:41
17:48
86.000
1,1%

Ranking Squirrel (0,9%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Squirrel
Cine La isla misteriosa de julio verne(2 ...
18:57
20:21
106.000
1,6%
Squirrel
Cine La isla misteriosa de julio verne
17:33
18:57
84.000
1,1%
Squirrel
Cine Un dia para morir
20:21
22:10
72.000
1,0%
Squirrel
Cine Druidas
15:29
17:32
67.000
0,9%
Squirrel
Cine La fortaleza 2
22:11
23:48
51.000
0,7%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Natacion artistica:campeonato de europa mixto(d) ...
18:05
18:10
97.000
1,3%
Teledeporte
Natacion artistica:campeonato de europa(d) ...
20:50
21:01
90.000
1,4%
Teledeporte
Natacion artistica:campeonato de europa mixto ...
18:13
18:31
84.000
1,2%
Teledeporte
Natacion artistica:campeonato de europa femenino ...
16:46
18:04
84.000
1,1%
Teledeporte
Fútbol:amistoso Lens-villarreal
20:02
21:57
74.000
1,1%

Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Atrapadas Blanche taylor moore
24:56
25:38
104.000
2,8%
Ten
Atrapadas Wendy mae davidson
24:00
24:56
80.000
1,6%
Ten
Atrapadas Sylvia white
23:08
24:00
77.000
1,1%
Ten
Atrapadas Mary bruno
25:38
26:20
69.000
2,7%
Ten
Caso cerrado
16:52
17:38
68.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Sábado, 1 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bob Esponja
15:13
15:24
67.000
0,8%
Clan TVE
Una casa de locos
19:27
19:49
61.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
19:49
20:00
60.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
10:43
10:50
57.000
2,5%
Clan TVE
La casa de muñecas de gabby
10:51
11:13
54.000
2,3%
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