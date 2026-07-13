Publicado: Lunes 13 Julio 2026 10:44 (hace 9 minutos)|
Audiencias Domingo 12 de Julio de 2026
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Ranking cadenas TDT Domingo, 12 de Julio de 2026
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Ranking programas TDT Domingo, 12 de Julio de 2026
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Viva el cine español.tv ¿donde estara mi ...
16:58
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348.000
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Tour de francia Malemort-ussel
14:56
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Cine El gran jack
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Viva el cine español.tv Todo es posible en ...
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Fútbol:copa mundial resumen ...
12:56
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Control de fronteras:españa
21:02
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Cine El bibliotecario:el mapa del rey ...
16:57
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217.000
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Tu cine El crack
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Will trent,agente especial Bill black
22:55
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Batalla de restaurantes
22:36
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Ranking TRECE (2,5%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
Programa
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Espectadores
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Viva el cine español.tv ¿donde estara mi ...
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Cine El gran jack
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Viva el cine español.tv Todo es posible en ...
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Tu cine El crack
20:35
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Cine El crack dos
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Ranking FDF (2,0%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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La que se avecina Un beach club,un zahori de ...
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El pueblo
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La que se avecina Un coche electrico,una chacha ...
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Cine Caza humana
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La que se avecina Una patata al aire,una batalla ...
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Ranking Energy (2,0%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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Will trent,agente especial Bill black
22:55
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Will trent,agente especial Los pterodactilos ...
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The Rookie Parada
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The Rookie Traidores
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Sunday fanday
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Ranking BEMADtv (2,0%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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Cine El bibliotecario:el mapa del rey ...
16:57
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Cine La maldicion del caliz de judas
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Cine El bibliotecario:en busca de la lanza ...
15:23
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180.000
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Cine Tadeo jones 3.la tabla esmeralda
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154.000
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Cine El hombre de toronto
22:30
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Ranking Neox (1,8%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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Los Simpson
14:22
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Cine Salvar al soldado ryan
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Cine La hora mas oscura
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Cine La teniente o\'neil(g.i.jane)
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Los Simpson
14:49
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Ranking Teledeporte (1,8%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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Tour de francia Malemort-ussel
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Teledeporte:directo al mundial
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Ranking DMAX (1,8%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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Control de fronteras:españa
21:02
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Control de fronteras:españa
20:32
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Control de fronteras:españa
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Control de fronteras:españa
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Seprona en accion
21:30
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Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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Crimen en el pacifico Angelo
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Crimen en el paraíso Mas alla del brillante ...
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Crimen en el pacifico Angelo(2 parte)
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Crimen en el pacifico Desmayo
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Crimen en el pacifico Desmayo(2 parte)
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69.000
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Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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Fin de semana 24h:en directo Juan manuel ...
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Fin de semana 24h
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Fin de semana 24h:en directo Juan manuel ...
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En primicia Iñaki gabilondo
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El escarabajo verde Misma ria,distintas ...
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Ranking Squirrel (1,5%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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Cine Rehen letal
22:05
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143.000
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Cine Tolerancia cero
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Cine Choque mortal
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Cine Kung fu yoga
17:20
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Cine Transpecos
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Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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Batalla de restaurantes
22:36
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Batalla de restaurantes
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22:36
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Pesadilla en la cocina
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Pesadilla en la cocina
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Pesadilla en la cocina
20:00
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Ranking DKiss (1,4%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
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Final
Espectadores
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Dra.emma:clinica dermatologica
23:11
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Dra.emma:clinica dermatologica
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Renovacion aloha
16:50
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94.000
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Mi vida con 300 kilos La historia de kelly
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92.000
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Mi vida con 300 kilos La historia de aaron
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Ranking Nova (1,3%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
Programa
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Final
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La tormenta
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La tormenta
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La tormenta
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La tormenta
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La tormenta
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18:36
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Ranking Divinity (1,2%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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La casa de mis sueños Dionna
20:16
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139.000
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La casa de mis sueños Stephani y david
19:22
20:16
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1,8%
La casa de mis sueños Nadine y greg
18:35
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131.000
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La casa de mis sueños Aven y phillip
21:24
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110.000
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La casa de mis sueños Colby y nicole
17:29
18:35
104.000
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Ranking Veo7 (1,0%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:01
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119.000
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Ley y orden:unidad de victimas especiales Dia de ...
21:09
22:01
118.000
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:56
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111.000
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
20:20
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84.000
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Ley y orden:unidad de victimas especiales Duro ...
23:44
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Ranking Ten (1,0%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
17:18
18:16
105.000
1,3%
Caso cerrado
18:16
19:05
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Caso cerrado
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17:18
102.000
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Durmiendo con la muerte Mala sangre
23:04
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Caso cerrado
19:05
20:01
95.000
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Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
22:07
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135.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
21:56
22:07
133.000
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Doraemon,el gato cosmico
21:39
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Los thunderman Mad max:mas alla de la ...
22:23
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Grizzy y los lemmings world tour
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Ranking Clan TVE (0,7%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los green en la gran ciudad
20:57
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100.000
1,2%
Grand Prix
18:35
20:56
87.000
1,1%
Los green en la gran ciudad
21:07
21:17
86.000
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Los green en la gran ciudad
21:28
21:38
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0,7%
Los green en la gran ciudad
21:17
21:28
62.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Domingo, 12 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Death wish 4:yo soy la justicia ii
21:35
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149.000
1,6%
Cine Doc(duelo a muerte en ok corral)
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52.000
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Conecta informativo
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Historia que tu hiciste La liga de los ...
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Ciudad real madrid
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