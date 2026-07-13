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AUDIENCIAS TDT 12 DE JULIO

El "Cine de Barrio" de TRECE lidera el domingo con la película "¿Dónde estará mi niño?" de Manolo Escobar

El cine de TRECE y el Tour de Francia y el resumen del Mundial en Teledeporte se reparten los espacios más vistos. TRECE se lleva el día con un 2,5%.

El "Cine de Barrio" de TRECE lidera el domingo con la película "¿Dónde estará mi niño?" de Manolo Escobar
Por RedacciónPublicado: Lunes 13 Julio 2026 10:44 (hace 9 minutos)

Audiencias Domingo 12 de Julio de 2026

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Ranking cadenas TDT Domingo, 12 de Julio de 2026

TRECE 2,5%

FDF 2,0%

Energy 2,0%

BEMADtv 2,0%

Neox 1,8%

Teledeporte 1,8%

DMAX 1,8%

Atreseries 1,8%

Canal 24 Horas 1,7%

Squirrel 1,5%

Mega (España) 1,4%

DKiss 1,4%

Nova 1,3%

Divinity 1,2%

Veo7 1,0%

Ten 1,0%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,7%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
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Final
Espectadores
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TRECE
Viva el cine español.tv ¿donde estara mi ...
16:58
18:35
348.000
4,3%
Teledeporte
Tour de francia Malemort-ussel
14:56
16:16
316.000
3,7%
TRECE
Cine El gran jack
18:40
20:35
268.000
3,4%
TRECE
Viva el cine español.tv Todo es posible en ...
15:18
16:56
264.000
3,1%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
12:56
13:27
251.000
5,9%
DMAX
Control de fronteras:españa
21:02
21:24
219.000
2,6%
BEMADtv
Cine El bibliotecario:el mapa del rey ...
16:57
18:34
217.000
2,6%
TRECE
Tu cine El crack
20:35
22:45
216.000
2,4%
Energy
Will trent,agente especial Bill black
22:55
23:53
209.000
2,4%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:36
24:02
197.000
2,2%

Ranking TRECE (2,5%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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TRECE
Viva el cine español.tv ¿donde estara mi ...
16:58
18:35
348.000
4,3%
TRECE
Cine El gran jack
18:40
20:35
268.000
3,4%
TRECE
Viva el cine español.tv Todo es posible en ...
15:18
16:56
264.000
3,1%
TRECE
Tu cine El crack
20:35
22:45
216.000
2,4%
TRECE
Cine El crack dos
22:45
24:47
154.000
2,0%

Ranking FDF (2,0%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
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Final
Espectadores
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FDF
La que se avecina Un beach club,un zahori de ...
20:00
22:13
192.000
2,3%
FDF
El pueblo
16:26
18:06
180.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un coche electrico,una chacha ...
18:06
20:00
149.000
1,9%
FDF
Cine Caza humana
22:20
23:58
141.000
1,6%
FDF
La que se avecina Una patata al aire,una batalla ...
14:15
16:26
120.000
1,5%

Ranking Energy (2,0%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
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Espectadores
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Energy
Will trent,agente especial Bill black
22:55
23:53
209.000
2,4%
Energy
Will trent,agente especial Los pterodactilos ...
21:58
22:55
187.000
1,9%
Energy
The Rookie Parada
21:00
21:58
167.000
1,9%
Energy
The Rookie Traidores
23:53
24:50
140.000
2,4%
Energy
Sunday fanday
17:17
26:30
139.000
2,0%

Ranking BEMADtv (2,0%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
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BEMADtv
Cine El bibliotecario:el mapa del rey ...
16:57
18:34
217.000
2,6%
BEMADtv
Cine La maldicion del caliz de judas
18:34
20:04
188.000
2,4%
BEMADtv
Cine El bibliotecario:en busca de la lanza ...
15:23
16:57
180.000
2,1%
BEMADtv
Cine Tadeo jones 3.la tabla esmeralda
13:54
15:23
154.000
2,1%
BEMADtv
Cine El hombre de toronto
22:30
24:40
151.000
1,9%

Ranking Neox (1,8%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
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Final
Espectadores
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Neox
Los Simpson
14:22
14:49
183.000
2,6%
Neox
Cine Salvar al soldado ryan
15:19
18:23
179.000
2,2%
Neox
Cine La hora mas oscura
20:54
22:27
166.000
1,8%
Neox
Cine La teniente o\'neil(g.i.jane)
18:23
20:54
165.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:49
15:16
149.000
1,8%

Ranking Teledeporte (1,8%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Tour de francia Malemort-ussel
14:56
16:16
316.000
3,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
12:56
13:27
251.000
5,9%
Teledeporte
Teledeporte:directo al mundial
16:16
16:25
193.000
2,3%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
12:26
12:56
192.000
5,1%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
16:25
16:56
137.000
1,7%

Ranking DMAX (1,8%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DMAX
Control de fronteras:españa
21:02
21:24
219.000
2,6%
DMAX
Control de fronteras:españa
20:32
21:02
177.000
2,2%
DMAX
Control de fronteras:españa
19:44
20:06
170.000
2,2%
DMAX
Control de fronteras:españa
20:06
20:28
164.000
2,1%
DMAX
Seprona en accion
21:30
21:53
152.000
1,7%

Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atreseries
Crimen en el pacifico Angelo
22:00
23:05
178.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el paraíso Mas alla del brillante ...
11:33
22:00
127.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el pacifico Angelo(2 parte)
23:05
24:21
118.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el pacifico Desmayo
24:21
25:09
100.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el pacifico Desmayo(2 parte)
25:09
26:02
69.000
2,7%

Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Canal 24 Horas
Fin de semana 24h:en directo Juan manuel ...
11:16
11:33
191.000
6,0%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
09:56
14:52
147.000
3,6%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h:en directo Juan manuel ...
12:47
12:59
126.000
3,2%
Canal 24 Horas
En primicia Iñaki gabilondo
15:44
16:38
112.000
1,3%
Canal 24 Horas
El escarabajo verde Misma ria,distintas ...
22:29
22:59
105.000
1,1%

Ranking Squirrel (1,5%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Squirrel
Cine Rehen letal
22:05
23:50
143.000
1,5%
Squirrel
Cine Tolerancia cero
19:02
20:37
121.000
1,6%
Squirrel
Cine Choque mortal
15:36
17:19
111.000
1,3%
Squirrel
Cine Kung fu yoga
17:20
19:02
110.000
1,4%
Squirrel
Cine Transpecos
20:37
22:05
100.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:36
24:02
197.000
2,2%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:15
22:36
148.000
1,6%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
24:02
25:29
125.000
2,7%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
17:22
18:38
102.000
1,3%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
20:00
21:15
101.000
1,3%

Ranking DKiss (1,4%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
23:11
24:10
137.000
1,7%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
22:13
23:11
127.000
1,3%
DKiss
Renovacion aloha
16:50
17:39
94.000
1,1%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de kelly
19:27
21:15
92.000
1,2%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de aaron
17:39
19:26
91.000
1,1%

Ranking Nova (1,3%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
20:18
21:12
156.000
2,0%
Nova
La tormenta
21:12
22:00
149.000
1,7%
Nova
La tormenta
19:30
20:18
148.000
1,9%
Nova
La tormenta
18:36
19:30
128.000
1,6%
Nova
La tormenta
17:49
18:36
114.000
1,4%

Ranking Divinity (1,2%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Dionna
20:16
21:24
139.000
1,7%
Divinity
La casa de mis sueños Stephani y david
19:22
20:16
138.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños Nadine y greg
18:35
19:22
131.000
1,7%
Divinity
La casa de mis sueños Aven y phillip
21:24
22:30
110.000
1,2%
Divinity
La casa de mis sueños Colby y nicole
17:29
18:35
104.000
1,3%

Ranking Veo7 (1,0%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:01
22:56
119.000
1,2%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Dia de ...
21:09
22:01
118.000
1,3%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:56
23:44
111.000
1,2%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
20:20
21:09
84.000
1,1%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Duro ...
23:44
24:34
78.000
1,2%

Ranking Ten (1,0%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:18
18:16
105.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
18:16
19:05
102.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
16:20
17:18
102.000
1,2%
Ten
Durmiendo con la muerte Mala sangre
23:04
24:01
95.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
19:05
20:01
95.000
1,2%

Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
22:07
22:18
135.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:56
22:07
133.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:39
21:50
111.000
1,2%
Boing
Los thunderman Mad max:mas alla de la ...
22:23
22:44
97.000
1,0%
Boing
Grizzy y los lemmings world tour
19:08
19:15
92.000
1,2%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
20:57
21:07
100.000
1,2%
Clan TVE
Grand Prix
18:35
20:56
87.000
1,1%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:07
21:17
86.000
1,0%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:28
21:38
66.000
0,7%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:17
21:28
62.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Domingo, 12 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Death wish 4:yo soy la justicia ii
21:35
23:27
149.000
1,6%
Real Madrid TV
Cine Doc(duelo a muerte en ok corral)
23:27
25:14
52.000
0,9%
Real Madrid TV
Conecta informativo
21:02
21:26
28.000
0,3%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La liga de los ...
19:08
20:59
28.000
0,4%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
18:58
20:59
26.000
0,3%
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