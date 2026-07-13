AUDIENCIAS TDT 12 DE JULIO

El "Cine de Barrio" de TRECE lidera el domingo con la película "¿Dónde estará mi niño?" de Manolo Escobar

El cine de TRECE y el Tour de Francia y el resumen del Mundial en Teledeporte se reparten los espacios más vistos. TRECE se lleva el día con un 2,5%.